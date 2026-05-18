Perché si dice “bagnomaria” e chi era la misteriosa donna che lo ha inventato

Quante volte, muovendoci tra i fornelli per sciogliere del cioccolato senza bruciarlo o per addensare una crema pasticcera particolarmente delicata, abbiamo pronunciato la parola “bagnomaria”? Si tratta di uno dei metodi di cottura più diffusi, antichi e insostituibili della gastronomia mondiale.

Eppure, dietro questo termine così comune, si nasconde un viaggio affascinante che ci porta indietro nel tempo di quasi duemila anni, unendo la cucina moderna ai segreti fumosi dei laboratori alchemici dell’antichità.

Ma chi era la “Maria” che ha dato il nome a questa tecnica, e come è arrivata questa espressione fino alle nostre tavole?

L’etimologia dell’espressione “bagnomaria”: dal latino medievale alla tavola

Dal punto di vista puramente linguistico, l’italiano bagnomaria (o bagno Maria, come si tendeva a scrivere nei ricettari più antichi) è la traduzione letterale della locuzione latina medievale balneum Mariae.

Questa formula è penetrata con straordinaria uniformità in quasi tutte le principali lingue europee, a testimonianza dell’importanza universale del procedimento: in francese è diventato bain-marie, in spagnolo baño maría, in portoghese banho-maria e in inglese bain-marie (sebbene in testi arcaici si trovasse la forma poetica Mary’s bath, il bagno di Maria).

Oggi la grafia unita si è imposta per consuetudine tipografica, trasformando un antico omaggio a una persona reale in un sostantivo autonomo che indica un’azione precisa: cuocere o riscaldare un alimento in modo indiretto, inserendo il contenitore che lo ospita dentro un altro recipiente pieno d’acqua calda.

Chi era Maria la Giudea: la prima scienziata dell’Occidente

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il nome non ha alcun legame con la sfera religiosa o biblica, né si riferisce alla Vergine Maria. La “Maria” in questione è Maria la Giudea (conosciuta anche come Maria l’Ebrea o Maria la Profetessa), una figura straordinaria vissuta ad Alessandria d’Egitto tra il I e il III secolo d.C.

Maria è storicamente riconosciuta come la prima donna alchimista della storia d’occidente di cui si abbiano prove tangibili e non mitologiche. In un’epoca in cui la scienza, la filosofia e lo studio della materia erano ad esclusivo appaggio maschile, Maria operò all’interno della vibrante scuola alessandrina, un crocevia culturale senza pari dove si fondevano la tecnica greca, l’esoterismo egizio e il misticismo orientale.

Le prime e più concrete menzioni del suo operato ci arrivano dagli scritti di Zosimo di Panopoli, un autore egizio del IV secolo che compose i più antichi trattati di alchimia giunti fino a noi. Zosimo parla di Maria con profonda venerazione, definendola una dei “saggi” del passato e descrivendo meticolosamente le sue straordinarie invenzioni da laboratorio.

Il “Kaminos Marias”: dal laboratorio alchemico alla cucina

Ma perché un’alchimista avrebbe dovuto inventare un metodo di cottura? La risposta sta nella natura stessa dell’alchimia antica, che non era una semplice ricerca magica dell’oro, ma una vera e propria proto-scienza focalizzata sulla trasformazione della materia, sulla distillazione di elisir e sulla purificazione delle sostanze.

Nelle sue sperimentazioni, Maria aveva la necessità di riscaldare gradualmente e a temperature costanti e controllate alcune miscele delicate, evitando che il fuoco diretto le bruciasse o ne alterasse le proprietà. Per imitare i processi di riscaldamento lenti che avvengono in natura (come il calore geotermico della Terra), concepì un sistema originariamente chiamato in greco kaminos Marias (il forno di Maria).

Questo dispositivo consisteva in un doppio recipiente: quello esterno conteneva acqua che veniva portata a ebollizione, mentre quello interno, immerso nel liquido, riceveva il calore in modo attenuato e uniforme. Attraverso questo “bagno d’acqua”, la scienziata riusciva a distillare fluidi e a purificare lo zolfo e i metalli.

Oltre al bagnomaria, a Maria la Giudea sono attribuite altre fondamentali attrezzature da laboratorio, come il tribikos (un alambicco a tre bracci usato per la distillazione) e il kerotakis, un apparato chiuso utilizzato per scaldare sostanze solide e raccoglierne i vapori.

La fisica del bagnomaria: il segreto della temperatura costante

Il motivo per cui l’invenzione di Maria ha superato i secoli, sopravvivendo alla fine dell’alchimia e convertendosi in uno strumento culinario e cosmetico, risiede in una legge fisica elementare ma fondamentale: la temperatura dell’acqua.

A pressione atmosferica standard, l’acqua bolle a 100 °C e, finché continua a evaporare, la sua temperatura non supera mai quella soglia. Di conseguenza, qualsiasi alimento o sostanza chimica posta nel recipiente interno non rischierà mai di superare i cento gradi, né subirà lo shock termico di una fiamma diretta (che può superare i 600 °C).

Questo rende il bagnomaria ideale per ingredienti termosensibili come il cioccolato – se esposto a temperature troppo elevate, i grassi e i solidi del cacao si separano, bruciando il composto e rendendolo granuloso, le uova e i latticini – salse delicate come la bernese, l’olandese o la crema pasticcera coagulerebbero istantaneamente se messe sul fuoco diretto, trasformandosi in una sorta di frittata. Con il bagnomaria, invece, le proteine si legano gradualmente, creando una consistenza vellutata.

Modi di dire e significati figurati

Come spesso accade per i termini tecnici che entrano nel linguaggio comune, l’espressione “a bagnomaria” ha sviluppato nel corso del tempo anche un significato figurato molto utilizzato nella lingua italiana.

Dire che una situazione, un progetto o una decisione sono stati lasciati “a bagnomaria” significa che sono stati temporaneamente messi in sospeso, congelati in attesa di tempi migliori, o gestiti con estrema lentezza e cautela. Allo stesso modo, “mettere qualcuno a bagnomaria” vuol dire lasciarlo nel dubbio, facendolo attendere a lungo prima di dare una risposta definitiva. Questo uso metaforico riprende perfettamente l’essenza della tecnica: un processo lento, controllato, dove il tempo sembra dilatarsi e le cose cambiano forma senza scossoni.

Un’eredità senza tempo

Pensare che un gesto quotidiano e casalingo come sciogliere il burro o preparare un budino ci colleghi direttamente alle officine alchemiche dell’Egitto imperiale è la dimostrazione di come la lingua e la cultura materiale viaggino su binari imprevedibili.

Il “bagno di Maria” rappresenta, in fin dei conti, una bellissima metafora di equilibrio e misura: la potenza distruttiva del fuoco viene temperata e addolcita dalla presenza dell’acqua. Un’eredità che ci ricorda che la grande cucina, esattamente come l’antica alchimia, è prima di tutto una scienza della pazienza e della precisione.

Il libro sui modi di dire italiani

Altre espressioni idiomatiche come ““credere con beneficio d’inventario”bagnomaria” sono presenti all’interno del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), opera scritta dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.