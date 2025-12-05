Le parole più ricercate su Google in Italia nel 2025

Quali sono state le parole più ricercate quest’anno sul motore di ricerca più utilizzato? Come da tradizione, Google ha pubblicato l’analisi “Un Anno di Ricerche 2025“, offrendo un quadro dettagliato degli interessi, delle ansie e delle passioni che hanno guidato gli italiani nell’anno. Le ricerche che hanno registrato i maggiori picchi di tendenza rivelano un Paese profondamente colpito da eventi emotivi e attento alla geopolitica, ma anche legato alla cultura pop e alle tradizioni culinarie.

Le parole più ricercate in Italia nel 2025

Quest’anno, le persone in Italia si sono rivolte alla Ricerca Google per comprendere complessi eventi globali, con le domande “Perché?” relative alle notizie internazionali in cima alle liste. Allo stesso tempo, le persone si sono tenute aggiornate sulla cultura, cercando successi internazionali come Squid Game e Nosferatu accanto ad amati musicisti italiani come Lucio Corsi e Olly, mostrando la solita rilevanza del palcoscenico del Festival di Sanremo per il nostro Paese.

Anche gli addii a figure come Papa Francesco e Pippo Baudo hanno spinto molti a utilizzare Google per riflettere sulle loro vite. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono state le parole più cercate in Italia nel 2025.

Attualità e lutto collettivo

Le ricerche che hanno segnato il picco emotivo dell’anno sono legate a eventi drammatici e figure iconiche che hanno lasciato la scena.

Papa Francesco: La sua scomparsa è l’evento che ha generato il maggiore incremento di ricerche, spingendo gli italiani a informarsi sulla vita del Pontefice e sulle circostanze della sua morte.

A proposito di addi iconici, l’Italia ha celebrato il cordoglio per la scomparsa di altri giganti del suo immaginario collettivo: Pippo Baudo, Eleonora Giorgi, Giorgio Armani, Robert Redford e le Gemelle Kessler.

Per quanto riguarda l’attualità, senza dubbio le crisi geopolitiche e le tensioni internazionali hanno dominato le ricerche nelle categorie “Perché?” e “Notizie”. Al centro dell’attenzione è rimasta la crisi in Medio Oriente, con ricerche su Israele, Gaza e gli attacchi tra Israele e Iran.

Forte curiosità anche per vicende legali e politiche, come “Perché Sarkozy è in carcere?” e le ricerche legate al nome della giornalista italiana Cecilia Sala.

Le parole più ricercate tra musica, cinema e culture emergenti

L’intrattenimento si conferma un pilastro delle ricerche, con un mix di novità e nostalgia. Come accade ogni anno, anche nel 2025 il Festival di Sanremo ha monopolizzato la scena, con Lucio Corsi (arrivato secondo) che si è imposto come il personaggio italiano più cercato dell’anno. Tra i testi delle canzoni più googlati spiccano i brani di Corsi, Olly, e Cuoricini (Coma_Cose).

Il cinema si è concentrato su titoli che intersecano l’attualità e il mistero: il film “Conclave” (uscito a ridosso della morte di Papa Francesco) ha dominato i film più cercati, seguito da “Nosferatu” e “Anora“. Nelle serie TV, il primo posto va a “Monster: La storia di Ed Gein“.

“Menzione d’onore” per la categoria sport in cui, clamorosamente ci sentiamo di dire, le ricerche più frequenti non sono correlate al calcio, ma al tennis, uno sport in continua ascesa in Italia, anche grazie agli exploit sportivi del tennista numero uno in Italia: Jannik Sinner. Ma anche qui, sorpresa delle sorprese, il vincitore di Wimbledon 2025 non compare tra i tennisti più ricercati: troviamo infatti prima di lui Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, rispettivamente al terzo e al quinto posto nella classifica dei nomi più ricercati su Google nel 2025.

I termini più “googlati” tra ricette e domande pratiche

Gli italiani hanno usato Google come un ricettario di famiglia e una guida pratica per la vita quotidiana, con un evidente ritorno alla tradizione e un interesse per il benessere.

Le ricette più cercate sono quelle legate alle festività e alla gastronomia regionale, come il Casatiello napoletano, la Colomba pasquale, le Chiacchiere e la Torta pasqualina.

Per quanto riguarda i cosiddetti “trend pratici”, la categoria “Come fare” spaziava dal benessere (vacuum addominale, dry brushing, tanatoprassi) all’uso di nuovi strumenti digitali (come si fa lo screen sul PC).

Le domande sul significato delle parole hanno incluso termini complessi come “parafilia” e “separazione delle carriere” (legata al dibattito sulla giustizia).