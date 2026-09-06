Esiste una parola in italiano per chi soffre il caldo?

Alla ricerca della parola mancante. Sebbene siamo a settembre già avviato, è prevista in questi giorni un’ulteriore ondata di caldo. Ogni volta che le temperature sfiorano livelli record, l’umanità sembra dividersi irrimediabilmente in due categorie distinte: da un lato ci sono coloro che fioriscono sotto i raggi del sole e non rinuncerebbero mai al tepore estivo; dall’altro, ci sono quelli che cercano disperatamente un raggio d’ombra, contano le ore che li separano dall’autunno e considerano il condizionatore l’invenzione più importante della storia umana.

Se per la prima categoria di sofferenza, quella legata alle basse temperature, la lingua italiana possiede una parola precisa, immediata e di uso quotidiano, la persona “freddolosa”, cosa succede quando cerchiamo il sostantivo o l’aggettivo esatto per definire chi, al contrario, soffre immensamente il caldo? La risposta è sorprendente e rivela un’affascinante lacuna nel nostro vocabolario.

Il candidato più comune: la riscoperta della parola “caloroso”

Chiedendo a un passante o durante una chiacchierata informale, la risposta più probabile sarà: “Io sono una persona calorosa”. Nell’uso parlato di tutti i giorni, infatti, caloroso viene spontaneamente impiegato come l’esatto opposto di freddoloso. Ma se si consulta un dizionario di lingua italiana tradizionale, si scopre un piccolo inghippo semantico.

In origine, il termine caloroso possiede significati ben diversi. Da un lato indica un atteggiamento umano affettuoso, cordiale ed entusiasta (come in “un caloroso abbraccio” o “un’accoglienza calorosa”). Dall’altro, in senso propriamente fisico, definisce una persona che non soffre il freddo, o che produce ed emana calore corporeamente. Soffrire il caldo, tuttavia, non è esattamente la stessa cosa che “non soffrire il freddo”: si tratta di una reazione attiva di insofferenza verso la calura estiva.

Eppure, come ricorda spesso l’Accademia della Crusca e l’Istituto Treccani, la lingua è un organismo vivo che si modella sull’uso effettivo dei parlanti. Oramai la contrapposizione quotidiana tra “i freddolosi” e “i calorosi” è diventata di dominio pubblico, trasformando caloroso nell’equivalente più accreditato per descrivere chi non tollera l’afa.

Le alternative colte, giocose e regionali

Per chi cerca una precisione maggiore o ama le sfumature lessicali più raffinate, la lingua e i suoi parlanti hanno elaborato diverse soluzioni collaterali.

Tra i termini dotti spicca “termopatico“. Composto dalle radici greche thermos (calore) e pathos (sofferenza o sensibilità), definisce tecnicamente chi soffre a causa delle variazioni di temperatura e, nello specifico, della calura. Sebbene si tratti di un neologismo colto, usarlo durante un aperitivo estivo potrebbe far sembrare un po’ troppo accademici, pur essendo innegabilmente preciso.

In ambito più medico o scientifico esiste anche l’aggettivo “termofobo”, utilizzato per indicare organismi o persone che rifiutano o mal sopportano il calore, sebbene mantenga un’impronta clinica lontana dalla spontaneità della conversazione quotidiana.

Eppure, la riflessione linguistica contemporanea non si arrende a questo vuoto. Recentemente, c’è chi ha proposto un neologismo tanto elegante quanto efficace per risolvere il problema: “calidofobico“. Come suggerito dal linguista Fausto Raso, questo termine nasce per dare finalmente un nome a un’esperienza collettiva moderna, quella di chi vive la calura estiva non come un fastidio passeggero, ma come un disagio strutturale e profondo.

Dal punto di vista etimologico, calidofobico è un affascinante ibrido: unisce la radice latina calidus (caldo) al suffisso di origine greca -fobico (avversione). Non deve spaventare l’idea di una “fobia”: proprio come usiamo claustrofobico o meteoropatico in senso metaforico e attenuato, calidofobico descrive semplicemente un’insofferenza radicata. È una parola chiara, intuitiva e regolarissima nella sua formazione.

Soprattutto, è il perfetto specchio dei tempi: in un’epoca in cui le ondate di calore urbano e l’afa sono diventate un problema centrale, la lingua risponde creando un’etichetta dove prima c’era solo un lungo e sudato giro di parole.

Sul fronte della creatività popolare e colloquiale, invece, nascono spesso conii spontanei come “caldoloso”. Si tratta di una formazione analogica modellata direttamente sulla parola freddoloso. Sebbene i dizionari non la registrino in forma ufficiale, è facilissimo sentirla pronunciare nelle spiagge o negli uffici caldi, a dimostrazione di come i parlanti sentano la necessità di colmare questa mancanza.

Non mancano infine le varianti regionali: in diverse zone d’Italia si utilizzano termini dialettali o locali come caldereccio per indicare chi è particolarmente sensibile alle alte temperature.

Perché la lingua italiana ha lasciato questo vuoto?

Ci si potrebbe chiedere per quale motivo la nostra lingua, così ricca di sfumature per descrivere stati d’animo ed emozioni, sia rimasta parzialmente sprovvista di una parola univoca e perfetta per questo stato fisico.

La spiegazione affonda le sue radici nella storia della cultura e della sopravvivenza umana. Storicamente, il freddo rappresentava un pericolo mortale e un’insidia costante durante i lunghi mesi invernali. Questo ha portato lo sviluppo linguistico a creare un’ampia serie di termini per descrivere la sensazione di gelo: freddoloso, infreddolito, intirizzito, assiderato.

Il caldo, d’altro canto, pur essendo faticoso, nella società contadina tradizionale era legato al ritmo delle stagioni, al lavoro nei campi e alla maturazione dei raccolti, venendo percepito come un disagio transitorio e inevitabile piuttosto che come una condizione da catalogare con un’unica parola specifica.

Oggi che le estati si fanno sempre più torride e l’esperienza del caldo urbano è diventata un tema centrale della nostra quotidianità, il nostro vocabolario sta progressivamente adattando i suoi confini.

Che vi definiate calorosi, termopatici o semplicemente insofferenti al caldo, la prossima volta che vi troverete a sudare sotto il sole saprete che la vostra sofferenza rientra in una bellissima e irrisolta storia della lingua italiana.

Perché il caldo ci cambia? Scopri i grandi classici che hanno raccontato gli effetti psicologici dell’estate torrida