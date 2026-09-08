“Ospite”, “Feriale”, “Pauroso”: perché usiamo parole che significano il loro esatto contrario?

“Ospite”, “feriale”, “pauroso”: perché usiamo parole con due significati contrari? Scopri il fenomeno dell’enantiosemia e i cortocircuiti dell’italiano.

Immaginate di invitare a cena un vostro caro amico. Quando suona il campanello ed entra in casa vostra, lui è senza alcun dubbio il vostro “ospite”. Eppure, per il galateo e per la lingua italiana, anche voi che lo state accogliendo con un sorriso siete, a tutti gli effetti, l’”ospite”. Com’è possibile che la stessa identica parola indichi due ruoli diametralmente opposti?

Questo cortocircuito ha un nome ben preciso nella linguistica. Come spiegato dall’Enciclopedia Treccani, il fenomeno si chiama enantiosemia (dal greco enantíos, “opposto”, e sêma, “segno”) e si verifica quando un singolo vocabolo sviluppa all’interno della stessa lingua due accezioni diametralmente contrarie. Per approfondire, leggi l’articolo dedicato qui.

Enantiosemia: i casi più celebri in italiano

L’italiano è disseminato di questi cortocircuiti semantici che usiamo ogni giorno senza accorgercene. Scopriamo insieme i casi più celebri e curiosi.

Ospite: il vincolo sacro dell’accoglienza

Come abbiamo visto, “ospite” definisce sia chi offre ospitalità sia chi la riceve. A fare chiarezza su questo apparente paradosso interviene l’Accademia della Crusca, spiegando che la parola deriva dal latino hospes (a sua volta derivato dall’indoeuropeo antico hostis, che indicava lo “straniero”).

Nel mondo antico, l’ospitalità non era un semplice favore o un atto di generosità formale, ma un patto sacro, un vincolo di profonda reciprocità. Ospitante e ospitato erano legati da un rapporto speculare e inscindibile, al punto che la lingua latina – e conseguentemente quella italiana – ha deciso di fonderli in un unico termine. È il resto della frase a dirci se l’ospite è colui che apre la porta o colui che la varca.

Feriale: quando il giorno di festa diventa giorno di lavoro

Tra tutti i casi di enantiosemia, “feriale” è indubbiamente il più insidioso. Se andate in stazione a controllare gli orari dei treni, scoprirete che l’orario “feriale” è quello che va dal lunedì al sabato, ovvero i giorni in cui si va a scuola o si lavora. Eppure la parola “ferie” (che condivide la medesima radice) indica inequivocabilmente il tanto agognato periodo di vacanza e relax. Come si spiega?

Anche in questo caso, la Crusca interviene a dipanare il mistero: in origine, il sostantivo latino feriae indicava proprio i giorni di festa e di riposo, dedicati alle celebrazioni religiose pubbliche e private. Con l’avvento del Cristianesimo e la riorganizzazione dei calendari, la liturgia ecclesiastica ha iniziato a chiamare feriae tutti i giorni della settimana dedicati alla celebrazione dei vari santi (es: feria secunda, feria tertia), per distinguerli dal dies dominicus (la domenica, il grande giorno del Signore).

Così, la “feria” si è trasformata paradossalmente nel giorno lavorativo per eccellenza, ribaltando completamente il suo significato, mentre la parola al plurale “ferie” ha mantenuto intatto il suo profumo di riposo.

Pauroso e curioso: le emozioni a doppio senso

Non sono solo i sostantivi a giocare con le contraddizioni, ma anche gli aggettivi legati al nostro lato emotivo. Prendiamo la parola “pauroso”. Se diciamo “Il mio cane è un animale molto pauroso”, intendiamo in senso passivo che l’animale prova costantemente paura. Ma se affermiamo “Ieri sera al cinema ho visto un film pauroso”, intendiamo in senso attivo che l’oggetto in questione provoca paura.

La stessa esatta sorte tocca all’aggettivo “curioso”: un bambino curioso è colui che sente molta curiosità ed è avido di conoscenza, mentre un fatto o un aneddoto curioso è un evento bizzarro che suscita il nostro interesse. Il passaggio dal piano attivo (causare l’emozione) a quello passivo (subire l’emozione) avviene con un semplice slittamento di contesto.

Verbi in controsenso: sbarrare, cacciare, affittare

L’enantiosemia colpisce molto spesso anche i verbi di uso comune, specialmente quelli fisici. Pensate al verbo sbarrare. Nel linguaggio di tutti i giorni significa chiudere in modo ermetico, creando un ostacolo insormontabile (“sbarrare la porta”, “sbarrare la strada”). Eppure, quando restiamo attoniti o sorpresi e “sbarriamo gli occhi”, stiamo facendo esattamente l’opposto: li spalanchiamo il più possibile.

E che dire del verbo cacciare? Se prendiamo la forma attiva tradizionale, significa inseguire avidamente qualcuno o qualcosa per catturarlo (come nella “battuta di caccia”). Ma nel linguaggio colloquiale significa anche mandare via con la forza, allontanare qualcuno in malo modo (“l’ho cacciato di casa”). L’attrazione e la repulsione vivono all’interno dello stesso infinito.

Infine troviamo il verbo affittare, che come “ospite” soffre della dinamica contrattuale: posso essere io il proprietario di casa che “affitta” il suo appartamento a degli universitari, ma quegli stessi studenti potranno dire senza incorrere in alcun errore di aver “affittato” una casa in centro. L’italiano ammette l’uso per entrambi i poli dell’accordo.

Perché amiamo una lingua così complessa?

Arrivati a questo punto, viene spontaneo chiedersi: come facciamo a capirci se il nostro vocabolario è pieno di tranelli e di parole che significano l’esatto opposto di se stesse? La risposta risiede nel potere invisibile e onnipotente del contesto. La lingua che parliamo è un organismo vivo, elastico, profondamente legato alla complicità intellettuale tra chi parla e chi ascolta.

L’enantiosemia dimostra quanto la mente umana sia sofisticata nell’interpretare le sfumature della realtà basandosi sull’ambiente, sul tono di voce e sulla struttura della frase. Lungi dall’essere un difetto, questa ambiguità è una testimonianza poetica della nostra storia: ci ricorda che il nostro lavoro quotidiano è legato al sacro antico delle ferie romane, e che chi apre la propria casa a uno straniero è, in fondo, legato a filo doppio a chi entra per cercare riparo.

Un bellissimo monito di civiltà nascosto tra le righe polverose dei nostri dizionari; un dettaglio che ogni vero appassionato di libri, oggi, potrà apprezzare con occhi nuovi (rigorosamente “sbarrati”!).