Lingua italiana: un verbo per innamorati: intrebescare

La storia della lingua italiana è ricca di parole dimenticate, di vocaboli che per secoli hanno vissuto nelle opere letterarie, nelle conversazioni quotidiane e nei dialetti, per poi scomparire quasi completamente dall’uso comune. Tra queste curiosità lessicali merita certamente attenzione il verbo intrebescare (o intrabescare, secondo alcune varianti antiche), un termine oggi pressoché sconosciuto che…

La storia della lingua italiana è ricca di parole dimenticate, di vocaboli che per secoli hanno vissuto nelle opere letterarie, nelle conversazioni quotidiane e nei dialetti, per poi scomparire quasi completamente dall’uso comune. Tra queste curiosità lessicali merita certamente attenzione il verbo intrebescare (o intrabescare, secondo alcune varianti antiche), un termine oggi pressoché sconosciuto che significava innamorarsi, invaghirsi, prendere una forte inclinazione amorosa verso qualcuno. Dietro questa parola dal suono insolito si nasconde una storia linguistica affascinante, che collega l’italiano alle tradizioni letterarie provenzali e che testimonia la straordinaria varietà espressiva della lingua dei secoli passati.

La bellezza della lingua italiana passa anche dai verbi per gli innamorati

A prima vista, il verbo intrebescare può apparire enigmatico. Il suo significato non è immediatamente intuibile per un parlante moderno, abituato a espressioni come innamorarsi, infatuarsi, invaghirsi o perdere la testa per qualcuno. Eppure, per alcuni secoli, esso fu sufficientemente noto da essere impiegato da scrittori e commentatori. La sua origine viene generalmente ricondotta al provenzale entrebescar, una lingua che ebbe un’enorme influenza sulla cultura italiana medievale, soprattutto attraverso la poesia dei trovatori.

Per comprendere la fortuna di parole come intrebescare, bisogna ricordare che nel Medioevo la cultura provenzale esercitò un fascino straordinario su gran parte dell’Europa occidentale. I trovatori del sud della Francia elaborarono una raffinata poesia amorosa che celebrava il servizio d’amore, la devozione alla donna e l’idealizzazione del sentimento amoroso. Molti termini provenzali entrarono così nelle lingue vicine, contribuendo ad arricchire il lessico dell’amore e della poesia.

In questo contesto si inserisce il verbo intrebescare, che esprime non semplicemente l’atto di amare, ma il momento in cui una persona viene conquistata da un sentimento amoroso, quando il cuore si lascia attrarre da qualcuno e nasce l’innamoramento. È dunque un verbo che descrive un processo interiore, una trasformazione emotiva, un movimento dell’animo.

Una delle testimonianze più interessanti si trova nelle opere di Michelangelo Buonarroti il Giovane, nipote del celebre artista rinascimentale. In un passo particolarmente curioso egli scrive:

«Io vo' piuttosto

per un fuscel, ch'abbia di cenci in vetta

un viso bello o brutto femminile,

o per un arcolaio

o un lucernier da capo a pie' vestito

de' panni d'una donna, intrabescarmi.»

Il tono del brano è ironico e giocoso. L’autore afferma che potrebbe innamorarsi perfino di un oggetto qualsiasi purché porti qualche segno femminile. Qui intrabescarmi significa chiaramente invaghirmi, lasciarmi sedurre, cadere preda dell’innamoramento. Il verbo trasmette l’idea di una fascinazione improvvisa e quasi irrazionale.

Ancora più interessante è la spiegazione fornita dal grande erudito settecentesco Anton Maria Salvini, che scrive:

«Intrabescarmi, cioè imbarcarmi, innamorarmi, quasi intrabiccolarmi, essendomi andata quella tal femmina a traverso, cioè a genio.»

Questa interpretazione rivela molto sulla percezione del verbo. Salvini collega l’innamoramento all’idea dell’imbarcarsi, cioè dell’intraprendere un viaggio incerto e rischioso. La metafora è estremamente suggestiva: innamorarsi significa salire a bordo di una nave senza sapere con certezza dove si approderà. L’amore appare come un’avventura che trascina l’individuo fuori dalla tranquillità della vita ordinaria.

L’immagine non è affatto insolita nella tradizione letteraria europea. Fin dall’antichità, infatti, il sentimento amoroso viene spesso rappresentato come una navigazione, un viaggio o una traversata. Gli innamorati sono viaggiatori sospinti da venti imprevedibili; il cuore diventa una nave esposta alle tempeste della passione. In questo senso, il verbo intrebescare sembra contenere una sfumatura che va oltre il semplice “innamorarsi”: suggerisce l’idea di lasciarsi coinvolgere, trascinare, quasi travolgere dal sentimento.

Dal punto di vista semantico, intrebescare appartiene a quella vasta famiglia di verbi italiani che descrivono le diverse forme dell’innamoramento. L’italiano possiede infatti una straordinaria ricchezza lessicale in questo ambito. Si può amare, adorare, invaghirsi, infatuarsi, invaghire, accendersi d’amore, perdere la testa, innamorarsi follemente. Ognuna di queste espressioni mette in evidenza una particolare sfumatura psicologica.

Intrebescare sembra collocarsi in una zona intermedia tra l’infatuazione e l’innamoramento vero e proprio. Non indica necessariamente un amore maturo e profondo, ma piuttosto il momento in cui qualcuno comincia a essere attratto da una persona, quando nasce una simpatia intensa che può trasformarsi in passione.

Un po’ di fonetica

Dal punto di vista fonetico, la parola possiede una musicalità particolare. Il gruppo consonantico -besc- le conferisce un suono insolito per l’orecchio moderno, contribuendo forse alla sua progressiva scomparsa. Molti termini sopravvivono non soltanto grazie al loro significato, ma anche perché risultano facilmente pronunciabili e immediatamente comprensibili. Intrebescare, invece, appare oggi distante dalle strutture più comuni dell’italiano contemporaneo.

La sua scomparsa dall’uso quotidiano non deve però essere interpretata come un segno di debolezza linguistica. Molte parole antiche vengono abbandonate non perché siano inefficaci, ma perché altre forme finiscono per imporsi. Nel caso dell’amore, il verbo innamorarsi ha progressivamente conquistato una posizione dominante, oscurando numerosi sinonimi che pure erano perfettamente funzionali.

La vicenda di intrebescare mostra inoltre quanto il lessico italiano sia stato influenzato da culture diverse. Spesso si pensa all’italiano come a una lingua nata esclusivamente dal latino, ma la realtà è molto più complessa. Nel corso dei secoli il nostro lessico ha accolto parole provenienti dal greco, dall’arabo, dal francese, dal provenzale, dallo spagnolo e da molte altre lingue. Ognuno di questi apporti ha lasciato tracce più o meno profonde.

Nel caso specifico dell’amore, l’influenza provenzale è stata determinante. La poesia trobadorica contribuì infatti a definire gran parte del vocabolario sentimentale che sarebbe poi stato sviluppato dagli stilnovisti e da Dante stesso. Sebbene intrebescare non abbia raggiunto la fama di altre parole legate all’amore, esso appartiene a questa stessa tradizione culturale.

È interessante notare come il verbo rifletta anche una concezione dell’innamoramento tipica della letteratura antica. L’amore non viene visto come una semplice scelta razionale, ma come una forza che agisce sull’individuo, modificandone il comportamento e i pensieri. Chi si intrebesca non controlla completamente ciò che gli accade; viene coinvolto da una passione che nasce quasi spontaneamente.

Questa visione è profondamente radicata nella tradizione letteraria occidentale, dalla poesia provenzale fino al Romanticismo. L’innamoramento è descritto come un evento capace di sconvolgere l’esistenza, di alterare la percezione della realtà e di orientare le azioni dell’individuo verso un nuovo centro emotivo.

Intrebescare rappresenta una piccola ma preziosa testimonianza della ricchezza storica della lingua italiana. Derivato dal provenzale e utilizzato da autori come Michelangelo Buonarroti il Giovane, questo verbo significava innamorarsi, invaghirsi, lasciarsi conquistare dall’amore. Oggi esso appartiene principalmente alla storia della lingua e alla lessicografia, ma continua a esercitare un fascino particolare proprio perché ci permette di riscoprire modi antichi di esprimere uno dei sentimenti più universali dell’esperienza umana.

Attraverso parole come intrebescare comprendiamo meglio non soltanto l’evoluzione dell’italiano, ma anche il modo in cui le generazioni passate hanno raccontato le emozioni, le passioni e le avventure del cuore.