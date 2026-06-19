Lingua italiana: quando si usa la “e commerciale” “&”

Tra i segni grafici più riconoscibili e diffusi al mondo, e nella lingua italiana, vi è senza dubbio il simbolo &, noto in italiano come “e commerciale” e in inglese come ampersand. Lo incontriamo quotidianamente nelle ragioni sociali delle aziende, nei titoli di libri e film, nei loghi, nei marchi commerciali e persino nei linguaggi…

Tra i segni grafici più riconoscibili e diffusi al mondo, e nella lingua italiana, vi è senza dubbio il simbolo &, noto in italiano come “e commerciale” e in inglese come ampersand. Lo incontriamo quotidianamente nelle ragioni sociali delle aziende, nei titoli di libri e film, nei loghi, nei marchi commerciali e persino nei linguaggi informatici. Eppure pochi conoscono la sua storia millenaria e le ragioni che hanno portato questo semplice simbolo a diventare uno dei caratteri più longevi della scrittura occidentale.

Lingua italiana e simboli

L’ampersand rappresenta la congiunzione “e”, svolgendo dunque la stessa funzione della parola italiana. Scrivere «Rossi & Bianchi» equivale a scrivere «Rossi e Bianchi». Tuttavia il simbolo possiede una storia molto più antica rispetto all’uso commerciale che oggi gli attribuiamo.

Le origini dell’ampersand risalgono all’antica Roma. I copisti latini, impegnati nella trascrizione di testi lunghi e complessi, cercavano continuamente modi per velocizzare la scrittura. Una delle tecniche più diffuse consisteva nell’utilizzare legature, cioè nell’unire due o più lettere in un unico segno grafico.

Proprio da una di queste legature nacque il simbolo &.

La parola latina per «e» era infatti et. I copisti iniziarono progressivamente a fondere la lettera e con la lettera t, creando una forma unica che, attraverso secoli di trasformazioni calligrafiche, si evolse nell’attuale ampersand.

Se si osservano alcune versioni antiche del simbolo, è ancora possibile riconoscere la traccia delle due lettere originarie. L’ampersand non è dunque un segno arbitrario: rappresenta la fusione grafica della parola latina et.

Durante il Medioevo e il Rinascimento il simbolo conobbe una straordinaria diffusione. Gli amanuensi e successivamente i tipografi lo utilizzavano frequentemente per risparmiare spazio e rendere più rapida la scrittura. Nei manoscritti medievali comparivano numerose abbreviazioni, ma poche hanno avuto la fortuna di sopravvivere fino ai giorni nostri come l’ampersand.

Con l’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johannes Gutenberg nel XV secolo, il simbolo entrò stabilmente nei caratteri tipografici. I primi stampatori lo considerarono una lettera a tutti gli effetti, al punto che in alcune tradizioni alfabetiche veniva collocato alla fine dell’alfabeto.

È proprio da questa particolarità che deriva il curioso nome inglese ampersand.

Secondo l’etimologia più accreditata, nelle scuole inglesi dell’Ottocento i bambini recitavano l’alfabeto includendo anche il simbolo &, che veniva pronunciato come and. Poiché si trovava alla fine della sequenza alfabetica, gli studenti concludevano dicendo: and per se and, cioè «e, di per sé, significa “e”». Con il passare del tempo questa espressione si trasformò foneticamente in ampersand.

L’evoluzione del nome è un esempio affascinante di come le parole possano modificarsi nel corso dei secoli fino a diventare quasi irriconoscibili rispetto alla loro forma originaria.

In italiano il simbolo viene spesso chiamato “e commerciale” perché il suo impiego si è conservato soprattutto nelle denominazioni aziendali e nei marchi commerciali. È frequente infatti trovare nomi come «Johnson & Johnson», «Marks & Spencer» oppure «Dolce & Gabbana».

L’uso commerciale risponde a diverse esigenze. Innanzitutto il simbolo occupa meno spazio rispetto alla parola scritta per esteso. Inoltre conferisce un aspetto grafico elegante e immediatamente riconoscibile. Non è un caso che molti loghi celebri abbiano fatto dell’ampersand un elemento distintivo della propria identità visiva.

Dal punto di vista tipografico, il simbolo è considerato uno dei caratteri più raffinati. Ogni famiglia di caratteri tipografici possiede infatti una propria versione dell’ampersand, spesso particolarmente elaborata. I designer e i grafici lo considerano quasi una firma stilistica del carattere.

In alcuni font l’ampersand appare semplice e lineare; in altri assume forme complesse, ricche di curve e intrecci che ricordano la calligrafia antica. Proprio questa varietà contribuisce al suo fascino.

L’ampersand ha trovato una nuova vita anche nell’era digitale. In informatica e nella programmazione il simbolo viene utilizzato con significati specifici che variano a seconda del linguaggio.

Nei linguaggi di programmazione può indicare operazioni logiche, riferimenti a variabili o particolari istruzioni sintattiche. Nei linguaggi di markup e nella gestione delle pagine web svolge funzioni tecniche fondamentali.

Questa capacità di adattarsi a contesti molto diversi dimostra la straordinaria vitalità del simbolo. Nato nell’antica Roma, passato attraverso gli scriptoria medievali e le tipografie rinascimentali, l’ampersand continua a essere utilizzato persino nelle tecnologie più avanzate.

Dal punto di vista culturale, il simbolo rappresenta qualcosa di più di una semplice congiunzione. Esso esprime l’idea di collegamento, di unione e di relazione. Ogni volta che compare tra due nomi, due concetti o due elementi, suggerisce una forma di legame.

Per questo motivo è spesso utilizzato nei titoli di opere artistiche e culturali. L’ampersand crea un effetto visivo immediato e comunica l’idea di una connessione tra realtà diverse.

Molti scrittori e studiosi hanno osservato come il simbolo possieda anche un valore simbolico. A differenza di altri segni grafici, non separa ma unisce. Mentre la virgola introduce una pausa e il punto segna una conclusione, l’ampersand costruisce un ponte tra elementi differenti.

Questa caratteristica ha favorito il suo impiego anche nel design contemporaneo. Oggi il simbolo compare su manifesti, copertine di libri, magliette, oggetti d’arredo e opere artistiche. In alcuni casi viene utilizzato persino come elemento decorativo indipendente dal suo significato linguistico.

È interessante notare che molti utenti della lingua ignorano la sua origine latina e la sua lunga storia. Per la maggior parte delle persone il simbolo è semplicemente un’alternativa elegante alla parola «e». In realtà esso rappresenta uno straordinario esempio di continuità culturale.

Pochi segni grafici possono vantare una storia di oltre duemila anni e una presenza così costante nella scrittura occidentale. L’ampersand è riuscito ad attraversare epoche, tecnologie e sistemi di comunicazione senza perdere la propria funzione essenziale.

Il simbolo &, noto come e commerciale o ampersand, è molto più di una semplice abbreviazione della congiunzione «e». Nato come legatura della parola latina et, si è evoluto attraverso i secoli fino a diventare un elemento fondamentale della tipografia, della comunicazione commerciale e dell’informatica. La sua storia testimonia la capacità della scrittura di adattarsi alle esigenze dei tempi senza rinunciare alle proprie radici. Ancora oggi, ogni volta che utilizziamo questo piccolo segno grafico, entriamo inconsapevolmente in contatto con una tradizione che affonda le sue origini nell’antica Roma e continua a vivere nel mondo contemporaneo.