Lingua italiana: ti senti un po’ “vanesio”?

L’aggettivo “vanesio” occupa un posto singolare nel lessico della lingua italiana: non soltanto per il suo significato, ma anche per la sua origine letteraria, che lo rende un esempio affascinante di parola nata dalla finzione teatrale e poi entrata stabilmente nella lingua comune. Deriva infatti dal nome proprio Vanesio, protagonista della commedia Ciò che pare non è (1724) di Giovanni Battista Fagiuoli. Il personaggio, costruito come figura caricaturale, incarnava la vanità sciocca e l’autocompiacimento ridicolo; dal suo nome è nato l’aggettivo che oggi usiamo per descrivere una persona fatuamente vanitosa, incapace di cogliere la propria inconsistenza.

Lingua italiana e vanità

“Vanesio” significa dunque “scioccamente fatuo e vanitoso”. Ma questa definizione merita di essere approfondita. Non si tratta semplicemente di una persona che ama piacere o che tiene alla propria immagine. La vanità, in senso generico, può anche essere una forma di legittima cura di sé. Il “vanesio”, invece, ostenta qualità presunte – fisiche o intellettuali – rivelando proprio attraverso tale ostentazione la propria vuotezza. È qui che si manifesta la sottile ironia del termine: l’intenzione di apparire superiori produce l’effetto opposto.

L’etimologia indiretta rimanda all’aggettivo “vano”, dal latino vanus, che significa “vuoto, privo di consistenza”. Il vanesio, in fondo, è colui che è dominato dal “vano”: il suo atteggiamento è privo di sostanza, fondato su un’apparenza fragile. Il suffisso “-esio”, modellato sul nome del personaggio teatrale, conferisce al termine una sfumatura quasi caricaturale. In esso si avverte ancora l’eco della commedia settecentesca, con i suoi tipi umani esagerati e moralmente esemplari.

Dal punto di vista semantico, “vanesio” si colloca in un campo lessicale che comprende parole come “fatuo”, “borioso”, “presuntuoso”, “smargiasso”. Tuttavia, ciascuno di questi termini possiede una propria sfumatura. Il “presuntuoso” è colui che si attribuisce meriti che non possiede; il “borioso” ostenta superiorità con arroganza; lo “smargiasso” esagera con atteggiamenti teatrali e spacconi. Il “vanesio”, invece, è caratterizzato da una sciocca compiacenza di sé, spesso più ridicola che aggressiva. La sua vanità non incute timore, ma suscita ironia o fastidio.

Nella letteratura italiana, l’aggettivo compare per descrivere atteggiamenti sottili e psicologicamente rivelatori. Si pensi, ad esempio, all’uso che ne fa Elsa Morante parlando di “quell’intimo compiacimento vanesio che torna ogni tanto a sorridere sul volto dei belli”. Qui il termine non designa un’esibizione plateale, ma un moto quasi impercettibile: un sorriso che tradisce l’autocompiacimento. Morante coglie la dimensione interiore della vanità, quella soddisfazione segreta che affiora nel volto di chi si compiace della propria bellezza.

Il “vanesio” non è necessariamente consapevole del proprio limite. Anzi, spesso è proprio l’assenza di consapevolezza a renderlo tale. L’autocritica, il dubbio, la capacità di relativizzare le proprie qualità sono antidoti alla vanità. Chi è davvero sicuro del proprio valore non ha bisogno di ostentarlo continuamente; il vanesio, invece, sembra vivere di conferme, di specchi reali o simbolici che riflettano la sua immagine idealizzata.

Sul piano psicologico, l’atteggiamento vanesio può essere interpretato come una forma di fragilità. Dietro l’ostentazione si cela spesso un bisogno di riconoscimento. Tuttavia, l’aggettivo non suggerisce empatia: conserva una sfumatura critica, talvolta sarcastica. Dire di qualcuno che è “vanesio” significa esprimere un giudizio, sottolineare la distanza tra l’immagine che quella persona vuole proiettare e la realtà che gli altri percepiscono.

Dal punto di vista fonetico, la parola ha una sonorità morbida ma leggermente sibilante, accentuata dalla “s” sonora centrale: va-né-sio. L’accento sulla seconda sillaba le conferisce una certa leggerezza ritmica, quasi a riflettere la leggerezza – o la superficialità – del comportamento che designa. Anche il suono contribuisce, in qualche modo, all’effetto ironico.

In letteratura

È interessante notare come “vanesio” sia un esempio di parola nata dalla letteratura che supera i confini dell’opera originaria. Il personaggio di Fagiuoli è ormai dimenticato da molti lettori, ma l’aggettivo continua a vivere autonomamente. Questo fenomeno dimostra la capacità della lingua di assorbire e trasformare elementi culturali in strumenti espressivi durevoli.

Nella società contemporanea, dominata dall’esposizione costante dell’immagine personale – tra social media, autorappresentazione digitale e ricerca di visibilità – il concetto di vanità assume nuove sfumature. L’ostentazione delle proprie qualità, reali o presunte, è diventata pratica diffusa. Tuttavia, il termine “vanesio” conserva la sua forza critica: indica quel limite in cui la legittima valorizzazione di sé si trasforma in esibizione sciocca, in vuota autocelebrazione.

Non bisogna confondere la vanità con l’autostima. L’autostima è fondata sulla consapevolezza dei propri pregi e dei propri limiti; la vanità, invece, ignora i limiti e amplifica i pregi fino a farli apparire caricaturali. L’una è silenziosa e stabile; l’altra rumorosa e instabile. Proprio in questa differenza risiede il nucleo etico dell’aggettivo.

In definitiva, “vanesio” è una parola che racchiude un giudizio morale e sociale. Descrive un atteggiamento che, nel tentativo di brillare, finisce per rivelare il vuoto. La sua origine teatrale ne accentua la dimensione caricaturale, ma il suo uso quotidiano dimostra quanto quel tipo umano sia universale e senza tempo. Attraverso questo aggettivo, la lingua italiana offre uno strumento sottile per smascherare l’autoesaltazione sciocca e per ricordare che il vero valore non ha bisogno di ostentazione. Proprio questa capacità di cogliere, con una sola parola, una sfumatura psicologica così precisa costituisce il valore – non certo vanesio, ma autentico – di “vanesio” nel nostro patrimonio lessicale.