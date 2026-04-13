Lingua italiana: ti maledivo o ti maledicevo?

Chi non ha mai scritto «maledivi» in luogo di «maledicevi»? È uno di quegli errori che, con la lingua italiana, si commettono in modo quasi automatico, per inerzia, e che spesso si scoprono solo rileggendo con attenzione o dopo che qualcuno ce li segnala. «Maledivi» ha tutta l’aria di essere corretto: è fluido, breve, segue una logica apparente. Eppure è sbagliato. E la ragione per cui è sbagliato è grammaticalmente molto interessante: rivela qualcosa di essenziale sul modo in cui certi verbi italiani si sono formati e su quali regole di coniugazione devono seguire.

Per capire perché «maledicevi» è l’unica forma corretta e «maledivi» è un errore, bisogna ripercorrere la storia del verbo «maledire» e del suo capostipite «dire». Non si tratta di un capriccio della grammatica normativa: si tratta di un fenomeno linguistico profondo che riguarda l’etimologia, la fonetica storica e la logica interna dei paradigmi verbali italiani.

La storia di «dire» dal latino alla lingua italiana: un verbo che non è della terza coniugazione

La chiave di tutto sta nella storia del verbo «dire». In italiano si tende a classificarlo automaticamente tra i verbi della terza coniugazione, quelli in –ire, e a trattarlo di conseguenza. Ma questa classificazione è superficiale e fuorviante. «Dire» non deriva dal latino dīco, dīcere della seconda coniugazione latina nel senso stretto, ma segue una traiettoria diversa: la forma contratta dīcere dell’italiano viene da una radice latina che nella forma popolare aveva già perduto alcune sillabe.

In realtà, la coniugazione di «dire» in italiano presenta tratti che non appartengono né alla seconda né alla terza coniugazione moderna, ma che conservano tracce della seconda coniugazione latina (in –ēre). Questo spiega una serie di irregolarità apparenti: la prima persona singolare del presente «dico» (non «dico» come un regolare in –ire), il participio passato «detto» (non «dito»), il passato remoto «dissi» (non «dii»), e l’imperfetto «dicevo» (non «divo»).

L’imperfetto di «dire», infatti, si forma sulla radice «dic-» e non sulla radice «di-». Esattamente come l’imperfetto di tutti i verbi della seconda coniugazione latina in –ēre, che in italiano è sopravvissuto come –evo, –evi, –eva, –evamo, –evate, –evano. Quindi: «dicevo, dicevi, diceva» e non — mai — «divo, divi, diva». La forma «diva» è riservata a Diva, il sostantivo, non all’imperfetto del verbo dire.

Il verbo «maledire» è un composto di «male» e «dire»: letteralmente, «dire cose cattive», «proferire imprecazioni», «esecrare». Come tutti i verbi composti con «dire» come base, «maledire» ne eredita integralmente la coniugazione, incluse tutte le irregolarità. Non c’è nessuna ragione per cui il composto dovrebbe coniugarsi diversamente dal semplice: la logica morfologica dei composti verbali in italiano è che essi seguono il paradigma del verbo base.

Quindi: così come «dire» fa all’imperfetto «dicevo, dicevi, diceva», così «maledire» fa «maledicevo, maledicevi, malediceva». E allo stesso modo: «benedire» fa «benedicevo, benedicevi, benediceva»; «predire» fa «pre-dicevo, predicevi, prediceva»; «contraddire» fa «contraddicevo, contraddicevi, contraddiceva».

L’errore «maledivi» nasce dall’analogia: chi lo commette sta applicando al verbo «maledire» le regole della terza coniugazione regolare, come se fosse un verbo analogo a «sentire», «partire», «dormire». Per questi verbi, l’imperfetto si forma sulla radice pura: «sentivo, sentivi»; «partivo, partivi». Se «maledire» fosse un normale verbo in –ire, il suo imperfetto sarebbe «maledivo, maledivi». Ma non lo è: è un composto di «dire», e segue le regole di «dire», non quelle dei verbi regolari in –ire.

La famiglia dei verbi in «-dire»: tutti seguono la stessa regola

Tutti i verbi composti con «dire» come base seguono la stessa regola all’imperfetto, e tutti sono soggetti allo stesso errore frequente. Chi sbaglia «maledivi» sbaglia probabilmente anche «benedetivi», «predivi», «contraddivi». La causa è sempre la stessa: l’applicazione analogica delle regole della terza coniugazione a verbi che appartengono a un paradigma diverso.

Anche il passato remoto e il participio presentano le stesse insidie

Le forme irregolari di «dire» e dei suoi composti non si limitano all’imperfetto. Il passato remoto e il participio passato sono altrettanto irregolari, e altrettanto soggetti a errori analoghi.

Il passato remoto di «dire» è «dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero». Notare che la seconda persona singolare e le persone della prima e seconda plurale usano ancora la radice «dic-» («dicesti, dicemmo, diceste»), mentre la prima e terza singolare e la terza plurale usano «diss-» («dissi, disse, dissero»). Lo stesso paradigma vale per i composti: «maledissi, maledicesti, maledisse, maledicemmo, malediceste, maledissero».

Chi per analogia con i verbi in –ire dicesse «maledii» o «malediste» commetterebbe lo stesso tipo di errore: applicare le regole del paradigma regolare a un verbo che ha il proprio paradigma irregolare. E il participio passato è «maledetto» — non «maledito». La forma «maledito» si sente nel parlato, ma è considerata non standard dalla norma grammaticale: il participio corretto segue il modello latino del participio di dīcere, che era dictus, ridotto poi a «detto» in italiano.

Perché l’errore è così diffuso: la pressione dell’analogia

La tendenza a produrre forme come «maledivi» invece di «maledicevi» è comprensibile dal punto di vista linguistico e non va giudicata come segno di ignoranza grossolana. È il risultato di un processo cognitivo normale e spesso virtuoso: l’analogia. La mente del parlante cerca la regola generale, la applica con coerenza, e quando incontra un paradigma irregolare tende a regolarizzarlo.

Questo processo è alla base di moltissimi cambiamenti linguistici storici: le irregolarità tendono a essere assorbite dai paradigmi regolari nel corso del tempo. In italiano antico esistevano molte più forme irregolari di quante ne esistano oggi, e la pressione dell’analogia le ha progressivamente ridotte. Il fatto che «maledivi» stia diventando sempre più frequente nel parlato e nello scritto informale potrebbe indicare che, nel lungo periodo, questa forma avrà una possibilità di affermarsi. Ma per ora la norma grammaticale è chiara: la forma corretta è «maledicevi».

Per chi vuole evitare l’errore, il modo più sicuro è ricordare la regola base: i verbi composti con «dire» seguono la coniugazione di «dire», non quella dei verbi regolari in –ire. E «dire» fa all’imperfetto «dicevo, dicevi, diceva». Questo è il punto di partenza: tutto il resto viene da sé.

La storia di «maledicevi» contro «maledivi» è la storia di un fossile grammaticale: la sopravvivenza in italiano di tratti della seconda coniugazione latina all’interno di un verbo che superficialmente sembra appartenere alla terza. Ogni volta che diciamo «maledicevi» invece di «maledivi», stiamo inconsapevolmente preservando una traccia del latino classico, una memoria fonetica che risale a più di duemila anni fa.

La grammatica, spesso percepita come una serie di regole arbitrarie da memorizzare, è in realtà una stratificazione di storia: le irregolarità sono quasi sempre i segni di un percorso linguistico antico, le tracce di stadi precedenti della lingua che non si sono completamente dissolti nella regolarizzazione. Capire perché «maledicevi» è corretto e «maledivi» è sbagliato non è solo un esercizio di norma: è un piccolo viaggio nella storia della lingua italiana e latina che la precede.