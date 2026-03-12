Lingua italiana: il significato del verbo “flanare”

Ci sono parole, presenti anche nella lingua italiana, che raccontano un’epoca, un luogo, una filosofia di vita intera. «Flanare» è una di queste. Rara nei dizionari italiani più comuni, quasi assente dal parlato quotidiano, eppure carica di una bellezza silenziosa che nessun sinonimo riesce a catturare del tutto. Flanare significa girare senza meta, passeggiare oziosamente per le strade di una città, lasciarsi guidare non da una destinazione ma dall’istante: da un vicolo che si apre all’improvviso, da un profumo di pane, da una facciata dipinta di un colore strano, da una voce che sale da un cortile.

Il verbo viene direttamente dal francese flâner, e porta con sé tutto il peso e la grazia della Parigi ottocentesca. Il suo derivato nominale, il flâneur, è entrato stabilmente nel vocabolario della critica letteraria e culturale, mentre il verbo italiano «flanare» resta un’eleganza un po’ desueta, quasi un gioiello nascosto in un cassetto. Chi lo usa rivela qualcosa di sé: una sensibilità particolare, un gusto per la lingua precisa e insolita, un rapporto riflessivo con il tempo e lo spazio urbano.

Il flâneur: un personaggio, una figura, un mito

Per capire «flanare» bisogna prima conoscere il suo padre nobile: il flâneur, il personaggio che Charles Baudelaire ha consacrato nella letteratura moderna e che Walter Benjamin ha trasformato in una categoria filosofica. Il flâneur è l’uomo della folla e insieme il suo osservatore distaccato. Vive nelle metropoli del XIX secolo — Parigi soprattutto, con i suoi boulevards appena costruiti da Haussmann, le sue gallerie coperte, i suoi caffè e i suoi mercati — come un pesce nell’acqua torbida della modernità.

Baudelaire lo descrive ne «Il pittore della vita moderna» come un uomo la cui passione è sposare la folla: lui e la folla sono un’unica cosa, come l’acqua e l’aria. La città è il suo elemento, la strada il suo studio, la gente che passa il suo soggetto inesauribile. Ma il flâneur non è un curioso qualunque: è un aristocratico dello sguardo, qualcuno che sa vedere ciò che gli altri attraversano senza notare. Ogni vetrina, ogni mendicante, ogni coppia litigiosa su un marciapiede è per lui un poema in prosa, un quadro in movimento.

Benjamin, nel suo monumentale e incompiuto «Projekt der Passagen» (il Libro dei Passages), fa del flâneur un simbolo dell’ambivalenza della modernità: egli è allo stesso tempo libero e alienato, osservatore e merce, soggetto e oggetto dello spettacolo urbano. Flanare non è semplicemente passeggiare: è un atto critico, quasi politico, che si oppone alla logica della destinazione, del rendimento, della velocità.

L’etimologia e l’uso nella lingua italiana: tra ozio e sguardo

L’origine di flâner è discussa tra i linguisti. Alcune ipotesi la collegano all’antico nordico «flana», che indicava il correre inutilmente, il girovagare senza scopo. Altre la avvicinano al tedesco «lenzen», trascorrere la primavera in modo pigro e beato. C’è anche chi la ricollega al normanno «flaner», aggirarsi. Indipendentemente dall’etimologia esatta, il campo semantico è chiaro: moto senza tensione teleologica, movimento privo di urgenza, tempo vissuto lateralmente anziché linearmente.

In italiano il verbo «flanare» porta la stessa carica. Non è un sinonimo perfetto di «passeggiare» — che implica un moto più ordinato, quasi igienico — né di «gironzolare» — che ha una sfumatura più vaga e meno nobile. Flanare ha una qualità estetica e intellettuale che gli altri termini non possiedono. Chi flana non perde tempo: lo abita in modo diverso. Non va da nessuna parte, ma vede tutto.

Flanare come resistenza: l’ozio produttivo

In un mondo ossessionato dall’efficienza, dalla produttività, dalla giustificazione di ogni minuto trascorso, flanare è un atto quasi sovversivo. La nostra epoca ha trasformato il tempo libero in tempo da riempire, il riposo in «recupero funzionale», la passeggiata in «camminate salutari da 10.000 passi al giorno» misurate da un orologio intelligente. Flanare non si misura. Non ha calorie, non ha kilometri, non ha un obiettivo da raggiungere.

Eppure la tradizione culturale europea è piena di testimonianze su quanto questo ozio apparente sia in realtà feracissimo. Rousseau componeva i suoi «Dreams of a solitary walker» camminando senza meta. Dickens percorreva Londra di notte per ore, lasciando che la città gli parlasse. De Quincey si perdeva tra i vicoli per settimane. Pessoa flanava per Lisbona con una meticolosità quasi geografica, trasformando ogni angolo in un’emozione letteraria. La mente che cammina senza urgenza si apre: le associazioni si moltiplicano, le idee si collegano in modo inatteso, la creatività trova spazio per respirare.

La psicologia cognitiva contemporanea conferma ciò che i poeti sapevano da secoli: il cosiddetto «default mode network» del cervello — la rete neurale che si attiva quando non siamo concentrati su un compito preciso — è cruciale per la creatività, l’elaborazione emotiva, la costruzione dell’identità personale. Flanare, in fondo, è lasciar lavorare quella parte del cervello che il nostro tempo frenetico tende a silenziare.

Flanare non è solo un modo di usare il tempo: è anche un modo di leggere lo spazio. La città vissuta attraverso la flanerie rivela strati che la città percorsa con uno scopo nasconde sistematicamente. Chi cammina di fretta vede la segnaletica, i negozi che frequenta, il percorso più breve. Chi flana vede la targa dimenticata su un palazzo, la porta che non si apre da anni, il gatto che dorme sul davanzale al terzo piano, la scritta sbiadita di una bottega che non esiste più.

I situazionisti degli anni Cinquanta e Sessanta avevano teorizzato qualcosa di simile con la loro «drive» (deriva): una traversata psicogeografica della città, lasciandosi guidare dalle sue atmosfere, dalle sue tensioni invisibili, dai suoi inviti e dalle sue repulsioni. Guy Debord e i suoi compagni credevano che esplorare la città in questo modo fosse un atto di recupero dell’esperienza autentica contro la società dello spettacolo che trasforma tutto in merce e consumo. Flanare, in questo senso, è rifiutarsi di essere turisti nella propria città.

Flanare oggi: è ancora possibile?

La domanda che sorge spontanea è se flanare sia ancora possibile — e cosa significhi — nell’epoca dello smartphone, del GPS, della notifica perenne. Quando ogni percorso è ottimizzato da un’applicazione, quando ogni momento di attesa viene colmato dallo schermo, quando la nostra attenzione è diventata una risorsa contesa da mille piattaforme digitali, lo spazio mentale ed emotivo necessario per flanare sembra essersi ristretto enormemente.

Eppure forse per questo flanare è diventato ancora più prezioso e necessario. Uscire senza destinazione, lasciare il telefono in tasca, alzare gli occhi e camminare seguendo l’impulso di girare a destra o a sinistra senza motivo: in un’epoca di sovraccarico informativo, questo gesto semplice è quasi un atto di igiene mentale. Non per nulla le pratiche di «mindful walking», di «passeggiate lente», di «forest bathing» stanno conoscendo una diffusione sempre maggiore. Sono, in fondo, traduzioni contemporanee di un’arte antica.

Flanare, oggi, significa anche resistere alla tentazione di documentare. Il flâneur autentico non fotografa tutto per i social: guarda, e basta. Porta via solo ciò che rimane nella memoria involontaria, quel giacimento proustiano di immagini, odori e suoni che si depositano senza che ce ne accorgiamo e che un giorno, inaspettatamente, tornano a galla.

Una parola da riscoprire

Flanare merita di uscire dall’angolo polveroso in cui il lessico comune l’ha relegata. È una parola bella a sentirsi, con quella «f» iniziale morbida e quella «ana» finale che si dilata come un sospiro. Ma soprattutto è una parola che porta con sé un’intera concezione del vivere: lenta, curiosa, disponibile alla sorpresa, rispettosa del caso e del dettaglio.

In un tempo che ci chiede di essere sempre in movimento verso qualcosa, flanare ci ricorda che a volte il movimento più ricco è quello che non va da nessuna parte. Che la città è un testo inesauribile che si legge solo se si ha il coraggio di non avere fretta. Che l’ozio del flâneur non è assenza di vita: è vita in eccesso, vissuta con tutti i sensi aperti.

La prossima volta che uscite di casa senza un’urgenza, senza un appuntamento, senza un percorso stabilito: flonate. E vedrete che la città — la vostra città, quella che credete di conoscere a memoria — vi riserva ancora, come sempre, qualcosa che non avete mai visto.