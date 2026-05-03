Lingua italiana: qual è il significato del verbo “compiegare”?

Ci sono parole nella lingua italiana e in ogni lingua che sopravvivono solo in certi microclimi linguistici — ambienti protetti, quasi artificiali, dove l’uso corrente non arriva e dove la lingua si cristallizza in formule che durano molto più a lungo di quanto farebbe in condizioni normali. Compiegare è una di queste parole. Difficilmente la si…

Ci sono parole nella lingua italiana e in ogni lingua che sopravvivono solo in certi microclimi linguistici — ambienti protetti, quasi artificiali, dove l’uso corrente non arriva e dove la lingua si cristallizza in formule che durano molto più a lungo di quanto farebbe in condizioni normali. Compiegare è una di queste parole.

Difficilmente la si incontra in una conversazione tra amici, in un romanzo, in una poesia, in un articolo di giornale. Il suo habitat naturale è la lettera formale, il memorandum d’ufficio, la corrispondenza burocratica e istituzionale — quell’universo di carta timbrata e protocollo dove la lingua assume toni solenni e distanze che altrove sembrerebbero eccessive. Eppure questa parola di nicchia contiene, dentro la sua semplicità apparente, una storia e una filosofia che vale la pena di esplorare.

Etimologia: piegare insieme

La composizione di compiegare è trasparente e quasi didattica: il prefisso con- (dal latino cum, «insieme») si unisce al verbo piegare (dal latino plicare, «piegare», «avvolgere»). Letteralmente, dunque, il verbo significa «piegare insieme», «piegare assieme ad altro», «ripiegare nello stesso spazio». L’immagine fisica è quella di un foglio che viene piegato con un altro foglio, inserito nello stesso involucro, chiuso nella stessa busta. È un gesto concreto, materiale, che la parola nomina con precisione: non semplicemente «allegare» nel senso astratto di «aggiungere a», ma il gesto fisico del piegare insieme due carte prima di chiuderle in una busta.

Il verbo latino plicare è uno dei più fecondi della latinità, e la sua famiglia nell’italiano è vastissima. Da plicare vengono piegare, applicare, implicare, esplicare, replicare, duplicare, complicare, supplicare — tutti verbi che conservano nel loro nucleo semantico l’idea di un piegamento, di una sovrapposizione, di un intreccio. Complicare è letteralmente «piegare insieme in modo intricato»; esplicare è «dispiegare», «distendere ciò che era piegato». Implicare è «piegare dentro», contenere in modo implicito. Compiegare si inserisce in questa famiglia con la sua specificità burocratica: non un piegamento complicato o intricato, ma uno semplice, ordinato, funzionale — due fogli uniti prima di entrare in una busta.

La morfologia: un verbo che dittonga

Il vocabolario Treccani cita nella definizione la coniugazione delle prime due persone singolari del presente indicativo: «io compiègo, tu compièghi». Questo dettaglio non è accessorio: rivela un aspetto morfologico interessante del verbo, che segue il modello dei verbi in -egare con dittongamento in sillaba tonica. Il fenomeno è lo stesso che si osserva in verbi come piegare (io piègo), allegare (io allègo), navigare (io nàvigo) — dove la vocale tonica della radice, quando si trova sotto accento, si dittonga o alterna con la forma non dittongata nelle persone senza accento sulla radice.

La prima e la seconda persona singolare, la terza singolare e la terza plurale del presente, avendo l’accento sulla radice, mostrano la forma con dittongo (compiègo, compièghi); le altre forme, con accento sulla desinenza, mostrano la forma senza dittongo (compieghiàmo, compiegàte).

Questo pattern morfologico — perfettamente regolare all’interno del suo paradigma — è uno di quelli che mettono in difficoltà i parlanti non nativi e, talvolta, anche i nativi che lo incontrano di rado. La regola del dittongamento in sillaba tonica è sistematica nell’italiano, ma richiede un’interiorizzazione profonda della struttura accentuale dei paradigmi verbali che non tutti i parlanti hanno esplicitamente consapevole, pur applicandola correttamente nella pratica.

Il dizionario Treccani, citando queste forme, fa un gesto didattico preciso: avverte il lettore che questo verbo non si coniuga come mangiare o parlare, ma segue un modello più specifico che vale la pena conoscere.

«Le rimetto il documento qui compiegato» — una frase che sa di carta velina, di inchiostro e di timbri postali, di un mondo in cui le parole venivano pesate prima di essere scritte e i gesti del carteggio avevano la dignità di un rito.

Il registro burocratico: una lingua dentro la lingua italiana

Il vocabolario lo segnala esplicitamente: compiegare appartiene al «linguaggio burocr.», cioè burocratico. Questa indicazione di registro è fondamentale per capire la parola. Il linguaggio burocratico italiano è una varietà funzionale della lingua con caratteristiche proprie molto marcate: preferenza per i sostantivi astratti rispetto ai verbi (l’effettuazione del pagamento anzié il pagamento), uso di costruzioni passive e impersonali, ricorso a latinismi e arcaismi che nel parlato comune sono scomparsi da secoli, tendenza alla nominalizzazione e all’uso di sinonimi formali per termini comuni.

Parole come compiegare, allegare, trasmettere, rimettere, evadere, esperire appartengono tutte a questo vocabolario tecnico-burocratico che ha una sua coerenza e una sua storia.

L’esistenza di questo registro specializzato è un fenomeno linguistico di grande interesse. Non si tratta semplicemente di una varietà formale della lingua comune: è quasi una lingua tecnica, con il suo lessico proprio, le sue costruzioni sintattiche tipiche, i suoi rituali espressivi.

Chi scrive documenti ufficiali apprende implicitamente non solo le regole grammaticali dell’italiano, ma un intero sistema di convezioni discorsive che segnalano rispetto per la procedura, consapevolezza del contesto istituzionale, appartenenza a una comunità di pratiche. Usare compiegare anziché allegare o «mettere insieme» non è solo una scelta lessicale: è un atto di identificazione con uno stile, una tradizione, un modo di intendere la comunicazione formale.

Sinonimi e parole vicine: allegare, accludere, unire

Nel campo semantico dell’«aggiungere un documento a una lettera», compiegare ha diversi compagni, ciascuno con la propria sfumatura. Allegare è il più neutro e il più diffuso: si usa in tutti i registri, dal colloquiale al formale, e nel linguaggio digitale ha trovato una seconda vita con l’avvento delle e-mail. Accludere è il più formale, quasi un gemello di compiegare per registro e per rarità d’uso: anche accludere appartiene tipicamente alla corrispondenza ufficiale, e significa «rinchiudere insieme», «includere nello stesso involucro». La sua origine latina — da ad-claudere, «chiudere dentro» — porta un’immagine diversa da quella di compiegare: non il piegare fisico della carta, ma il chiudere insieme, il rinserrare in un unico spazio.

Esiste poi una serie di costruzioni perifrastiche che nella lingua comune svolgono la stessa funzione senza ricorrere a queste forme specializzate. La formula «trovi qui accluso» o «trovi in allegato» è forse la più comune nelle lettere formali contemporanee, ed è significativo che preferisca il participio passato alla forma verbale attiva: il documento non viene compiegato dall’azione presente del mittente, ma si presenta al destinatario già nella condizione di essere stato incluso. La passivizzazione è quasi una cortesia: mette al centro il documento e non il gesto di chi lo invia.

La lettera cartacea e la civiltà della posta

Per comprendere compiegare nella sua pienezza, bisogna fare uno sforzo immaginativo e collocarsi nel mondo in cui questa parola era di uso corrente: il mondo della lettera cartacea, della corrispondenza fisica, dei documenti che viaggiavano chiusi in buste e piegati per entrare in esse. In quel mondo, il gesto del compiegare aveva una concretezza che oggi possiamo solo immaginare. Scrivere una lettera lunga, poi prendere il documento da allegare, piegarlo con la lettera in modo che entrasse nella busta, chiudere la busta, indirizzarla, affidarla alla posta: ogni passo di questa sequenza aveva un peso, una durata, una fisicità che la comunicazione digitale ha del tutto cancellato.

La parola compiegare appartiene a questa civiltà della carta e della posta. È un verbo che presuppone le mani che piegano, la carta che cede sotto la pressione delle dita, il rumore lieve del foglio che si piega su se stesso. Non è un caso che il vocabolario offra come esempio proprio la frase «le rimetto il documento qui compiegato»: il participio passato compiegato, usato in posizione predicativa, è quasi una didascalia del gesto appena compiuto. Il documento non è semplicemente «accluso» in modo astratto: è stato compiegato, piegato insieme, e il participio lo dice quasi mostrando il risultato del lavoro manuale.

La vitalità dell’arcaismo: quando le parole resistono

Compiegare è un caso di studio interessante per chi studia la vitalità delle parole rare o arcaiche nella lingua contemporanea. Come sopravvive una parola che quasi nessuno usa nel parlato quotidiano? Attraverso due meccanismi principali: la persistenza nei testi scritti di carattere istituzionale e formale, e la sedimentazione nella memoria lessicale passiva dei parlanti colti — quella zona del vocabolario in cui le parole non vengono usate attivamente ma vengono riconosciute e capite quando le si incontra.

Il linguaggio burocratico è uno dei conservatori più fedeli del lessico arcaico in qualunque lingua moderna. Le istituzioni tendono alla stabilità formulare: una circolare ministeriale del 1950 e una del 2020 possono condividere strutture sintattiche e scelte lessicali che sarebbero impensabili in un romanzo o in un articolo di giornale. Questa stabilità ha ragioni funzionali precise — la chiarezza giuridica richiede che le parole siano usate sempre nello stesso senso, senza innovazioni che potrebbero creare ambiguità interpretative — ma produce come effetto collaterale la conservazione di forme altrimenti destinate all’oblio.

C’è infine una dimensione quasi poetica in compiegare che vale la pena nominare. La parola descrive un gesto piccolo, ordinario, quasi meccanico — piegare due fogli insieme. Eppure in quel gesto c’è qualcosa di significativo: l’atto di unire due cose, di farle stare nello stesso spazio, di renderle inseparabili almeno per la durata del viaggio. Un documento compiegato a una lettera è un documento che accompagna, che non viaggia solo, che viene tenuto insieme a qualcos’altro per decisione di qualcuno. C’è una cura implicita in questo gesto — la cura di chi vuole che le cose arrivino insieme, che il destinatario trovi tutto ciò di cui ha bisogno nello stesso involucro, che niente si perda per strada.

In un’epoca in cui allegare un file è un’operazione che si compie in meno di un secondo, senza contatto fisico con nessun foglio di carta, senza nessun gesto delle mani, c’è qualcosa di quasi commovente nella densità del verbo compiegare. Non è solo un arcaismo lessicale: è una finestra su un modo di fare le cose che è scomparso, o quasi.

Chi usa questa parola oggi — e qualcuno la usa ancora, nei documenti formali, nelle lettere ufficiali, nelle prose di chi conosce e ama il lessico burocratico d’antan — non sta solo scegliendo un sinonimo ricercato di «allegare». Sta evocando un intero mondo di carta, di posta, di gesti lenti e precisi, di una comunicazione che aveva un peso fisico e che quel peso non nascondeva: lo ostentava, con una dignità quieta che forse non sarebbe del tutto inutile recuperare.