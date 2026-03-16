Lingua italiana: si dice “dietro al tavolo” o “dietro il tavolo”?

Chi scrive con cura in lingua italiana prima o poi ci si imbatte: «si nascose dietro il cancello» o «dietro al cancello»? «rimase sotto il portico» o «sotto al portico»? «s’avvicinò davanti la porta» o «davanti alla porta»? Sono dubbi che sembrano minuti, quasi pedanti, eppure rivelano qualcosa di strutturalmente interessante nell’italiano: l’esistenza di un gruppo di parole che stanno a metà strada tra l’avverbio e la preposizione, e che per questo motivo si comportano in modo diverso da tutte le altre.

Il caso di dietro è forse il più frequente e il più discusso, ma non è isolato. Appartiene a una famiglia grammaticale precisa, quella delle cosiddette ‘preposizioni improprie’: parole che nella loro vita originaria erano avverbi — e che ancora oggi possono funzionare come tali — ma che nel tempo hanno assunto anche la funzione di preposizioni, introducendo complementi di luogo, di tempo, di modo. Capire perché si dice «dietro al tavolo» o «dietro il tavolo» significa capire questa doppia natura, e le conseguenze che ha sulla grammatica dell’italiano.

Preposizioni proprie e preposizioni improprie nella lingua italiana

La grammatica italiana distingue tradizionalmente tra preposizioni proprie e preposizioni improprie. Le preposizioni proprie sono quelle che svolgono esclusivamente la funzione preposizionale: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Non sono mai state altro, non possono stare da sole come avverbi, non hanno una vita grammaticale autonoma al di fuori della loro funzione di raccordo tra elementi della frase.

Le preposizioni improprie, invece, sono parole che nascono come avverbi — o come aggettivi, o come participi — e che progressivamente hanno assunto anche funzione preposizionale pur conservando quella avverbiale. Dietro, dentro, sopra, sotto, davanti, vicino, lontano, prima, dopo, lungo, attraverso, mediante, durante: tutte queste parole possono funzionare sia come avverbi («vieni dietro», «sta dentro», «dormi sopra») sia come preposizioni che introducono un complemento. Ed è proprio questa duplice vita a creare il dubbio.

Quando una preposizione impropria introduce un complemento, si trovano davanti a una scelta: reggere direttamente il nome che segue (come fanno le preposizioni proprie: «dietro il tavolo»), oppure farlo attraverso la preposizione a, che funge da raccordo e ribadisce la funzione preposizionale («dietro al tavolo»). Entrambe le costruzioni sono documentate, entrambe hanno una storia, entrambe sono usate da scrittori e parlanti colti. Ma non sono equivalenti, e la scelta tra l’una e l’altra non è arbitraria.

Dietro senza preposizione: la costruzione diretta

La costruzione «dietro il tavolo» — senza preposizione interposta — è quella che si afferma più nettamente nella tradizione letteraria toscana e nella prosa d’arte. È la costruzione preferita dagli scrittori che guardano al modello fiorentino classico, ed è la forma che molti grammatici normativi hanno indicato come preferibile, soprattutto in contesti formali e letterari.

La logica è quella delle preposizioni proprie: così come si dice «sotto il sole», «sopra il tetto», «dentro la casa» senza alcuna preposizione aggiuntiva, allo stesso modo si può dire «dietro il cancello», trattando dietro esattamente come una qualsiasi preposizione. Questa costruzione ha il vantaggio della snellezza sintattica: nessuna parola in più, nessun raccordo, il minimo indispensabile.

«Si nascose dietro la porta e aspettò in silenzio.»

— Costruzione diretta, tipica della prosa letteraria

Gli esempi nella letteratura italiana sono innumerevoli. Manzoni, Leopardi, Verga, Pirandello usano frequentemente la costruzione diretta. Essa ha una sua eleganza asciutta che si adatta bene alla prosa narrativa sorvegliata, dove ogni parola superflua è una piccola imperfezione.

Dietro con la preposizione: la costruzione mediata

La costruzione «dietro al tavolo» — con la preposizione a interposta — ha radici altrettanto profonde nell’uso italiano, ed è probabilmente la forma più diffusa nel parlato contemporaneo e nella prosa di registro medio. La logica qui è diversa: dietro viene percepito come un avverbio cui si aggiunge la preposizione a per creare il nesso con il nome che segue, esattamente come accade con le locuzioni avverbiali di luogo («accanto a», «vicino a», «ilmente a»).

Questa costruzione è più analitica, più esplicita nel marcare la funzione preposizionale. Non è un errore: è una scelta diversa, con una storia diversa e una distribuzione diversa nei registri. È la forma preferita nel parlato di quasi tutte le varietà regionali dell’italiano, ed è ampiamente documentata anche nella prosa scritta, compresa quella di autori di grande levatura.

«Rimase nascosto dietro alla siepe per tutta la notte.»

— Costruzione mediata, comune nel parlato e nella prosa media

Vale la pena notare che alcune preposizioni improprie ammettono quasi solo la costruzione mediata. «Davanti alla porta» è nettamente preferito a «davanti la porta», che suona arcaico o regionale. «Accanto alla sedia» è praticamente l’unica forma viva, mentre «accanto la sedia» è quasi inesistente. Il comportamento delle preposizioni improprie non è uniforme: ogni parola ha sviluppato le proprie preferenze, e generalizzare è rischioso.

Cosa dicono i grammatici

I grammatici italiani contemporanei si sono misurati con questa questione con posizioni non sempre coincidenti, ma con un filo rosso comune: riconoscere la legittimità di entrambe le costruzioni, pur segnalando le preferenze stilistiche e di registro.

Luca Serianni, nella sua Grammatica italiana, osserva che le preposizioni improprie si comportano in modo variabile: alcune tendono alla costruzione diretta (sopra, sotto, dentro in certi contesti), altre alla costruzione con a (davanti, accanto, vicino). Dietro si trova in una posizione intermedia, con entrambe le costruzioni documentate e accettabili. La scelta tra le due dipende dal registro: la costruzione diretta è più formale e letteraria, quella con a è più colloquiale e diffusa.

Maurizio Dardano e Pietro Trifone, nella loro grammatica di riferimento, confermano la doppia accettabilità e aggiungono una precisazione utile: la costruzione con a tende ad affermarsi soprattutto quando tra la preposizione impropria e il nome si crea una certa distanza sintattica, o quando si vuole evitare ambiguità. «Corse dietro il ragazzo», per esempio, potrebbe essere interpretato in due modi (‘corse inseguendo il ragazzo’ oppure ‘corse e si mise dietro al ragazzo’): «corse dietro al ragazzo» disambigua la seconda lettura.

La regola pratica: dietro il e dietro al sono entrambi corretti. Nei testi formali e letterari si preferisce la costruzione diretta (dietro il); nel parlato e nella prosa media è più comune la costruzione con a (dietro al). Davanti ammette quasi solo la costruzione con a (davanti alla). Sopra e sotto ammettono entrambe con lievi differenze di registro.

Il confronto con le altre preposizioni improprie

Per capire meglio il fenomeno è utile confrontare il comportamento di dietro con quello delle altre preposizioni improprie più comuni. Ogni parola ha sviluppato le proprie preferenze nel corso della storia della lingua, e il quadro che emerge è variegato.

Sopra e sotto si comportano in modo simile a dietro: «sopra il tavolo» e «sopra al tavolo», «sotto il ponte» e «sotto al ponte» sono entrambi in uso. La costruzione diretta è leggermente più letteraria, quella con a più colloquiale. Dentro segue lo stesso schema: «dentro la scatola» (più formale) e «dentro alla scatola» (più parlato).

Davanti, invece, è quasi esclusivamente seguito da a: «davanti alla chiesa», «davanti al giudice». La costruzione «davanti la chiesa» esiste, ma è percepita come arcaica o dialettale nella maggior parte dei contesti. Accanto e vicino seguono lo stesso modello: «accanto alla finestra», «vicino alla stazione» sono le forme vive, mentre le costruzioni dirette sono rare o stilisticamente marcate.

Lungo è un caso particolare: «lungo il fiume» è la costruzione normale e praticamente l’unica possibile («lungo al fiume» non si dice). Attraverso e mediante reggono direttamente il nome senza preposizione. Prima e dopo ammettono entrambe le costruzioni («prima della partenza» / «prima la partenza»), con preferenze distribuite diversamente a seconda del contesto.

Un consiglio pratico: come orientarsi

Di fronte a questi dubbi, la risposta migliore è quella che tiene conto del registro e del contesto. Se si scrive un testo formale, letterario, o si vuole uno stile sorvegliato e asciutto, la costruzione diretta («dietro il tavolo», «sotto il ponte», «dentro la casa») è generalmente preferibile e meno esposta a critiche. Se si scrive in un registro medio o si riproduce il parlato, la costruzione con a («dietro al tavolo», «sotto al ponte») è altrettanto corretta e più naturale.

Per davanti, il consiglio è quasi univoco: preferire sempre la costruzione con a («davanti alla porta»), perché la costruzione diretta è arcaica e potrebbe suonare strana al lettore contemporaneo. Per vicino e accanto, stessa cosa: la costruzione con a è quella viva («vicino alla stazione», «accanto alla finestra»).

Quello che non va mai fatto è trattare la costruzione con a come un errore da correggere. Chi corregge «dietro al tavolo» in «dietro il tavolo» (o viceversa) con l’aria di chi ha scoperto un errore grossolano si sbaglia: sta applicando una preferenza stilistica come se fosse una regola assoluta, e questo è il tipo di iper-correttismo che genera più confusione di quanta non ne risolva.

La lingua italiana, in questo come in tanti altri casi, è più ricca e più flessibile di quanto le regole scolastiche lascino intendere. Dietro al tavolo e dietro il tavolo sono due modi diversi di dire la stessa cosa, con sfumature diverse di registro e di storia. Conoscerli entrambi, e sapere quando usare l’uno e quando l’altro, è un segno di padronanza vera della lingua: non di incertezza, ma di consapevolezza.