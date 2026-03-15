Lingua italiana: si dice “parli te” o “parli tu”?

C’è un momento, nella vita di quasi ogni parlante di lingua italiana, in cui ci si ferma davanti a una frase apparentemente semplice e ci si chiede: ho detto bene? Qualcuno ha scritto un messaggio e al momento di sollecitare la risposta dell’altro si trova a scegliere: «perché non parli tu?» o «perché non parli te?». Qualcuno sta chiamando qualcuno a rispondere e non sa se dire «tocca tu» o «tocca te». Qualcuno vuole mettere in contrasto se stesso e un altro: «lo faccio io, non tu» oppure «non te»?

La domanda sembra banale — sono parole che usiamo fin da bambini — eppure nasconde una delle questioni grammaticali più sottili e più dibattute dell’italiano contemporaneo. La risposta non è semplice, e soprattutto non è unica: dipende dalla funzione sintattica, dal registro, dal contesto, e da quella zona grigia in cui la norma tradizionale e l’uso vivo della lingua si guardano in cagnesco senza riuscire a mettersi d’accordo.

La grammatica di base: caso nominativo e caso obliquo

Per capire la questione bisogna fare un passo indietro e ricordare una distinzione che l’italiano ha ereditato dal latino, sia pure in forma semplificata: la distinzione tra le forme del pronome personale usate come soggetto e quelle usate come complemento. In latino il sistema dei casi era ricchissimo; l’italiano lo ha quasi completamente perduto, ma per la seconda persona singolare ha conservato una traccia di questa distinzione: tu è la forma soggetto, te è la forma complemento (oggetto, termine, ecc.).

La regola tradizionale, quella che si impara a scuola, è in apparenza cristallina. Tu si usa quando il pronome è soggetto della frase: «tu parli», «tu sei arrivato», «sei tu che hai sbagliato». Te si usa quando il pronome è complemento: «ho chiamato te», «guardo te», «lo do a te», «viene con te». Fin qui tutto abbastanza chiaro. Il problema sorge quando le due forme si trovano in posizioni sintattiche più ambigue, e in particolare quando il pronome viene usato in isolamento o con valore enfatico — staccato dal verbo, messo in rilievo, usato per contrastare o identificare.

Il nodo: il pronome tonico in posizione di rilievo

Il vero campo di battaglia è la cosiddetta posizione di rilievo: quando il pronome viene separato dal verbo, messo in testa o in coda alla frase, usato per rispondere a una domanda, o impiegato per creare un contrasto. È qui che la norma e l’uso divergono, e che le orecchie di parlanti anche colti cominciano a vacillare.

Prendiamo l’esempio classico. Se qualcuno chiede «chi ha parlato?» e voglio rispondere identificando me stesso, dico «io». Se voglio identificare l’interlocutore, cosa dico? La grammatica tradizionale vorrebbe «tu», perché il pronome sta svolgendo funzione di soggetto (sei tu che hai parlato). Ma moltissimi parlanti, anche colti, direbbero spontaneamente «te». Perché?

La risposta sta in un fenomeno molto diffuso nelle lingue romanze: quando il pronome viene isolato, staccato dal verbo, usato in modo assoluto o come risposta ellittica, tende a subentrare la forma obliqua, quella che i linguisti chiamano ‘tonica’ o ‘forte’. In francese si dice «moi» e «toi» anche in funzione di soggetto enfatico («C’est toi qui as parlé»); in spagnolo le forme toniche «mí» e «ti» hanno comportamenti simili in certi contesti. L’italiano, che su questo punto è rimasto più conservativo, conserva tu come forma soggetto in teoria, ma nella pratica parlata lascia spesso passare te.

I costrutti più discussi: «tocca a te / tocca a tu», «sei tu / sei te»

Vediamo caso per caso i costrutti che generano più dubbi. Il primo è facile: nelle costruzioni con preposizione, te è sempre corretto e tu è sempre sbagliato. «Tocca a te», «vengo con te», «parlo di te», «lo faccio per te»: in tutti questi casi te è l’unica forma possibile, perché il pronome segue una preposizione e quindi svolge funzione di complemento. Nessun parlante madrelingua direbbe «tocca a tu» o «vengo con tu»: sarebbe avvertito come grottescamente sbagliato.

Il secondo caso è quello delle frasi copulative identificative, del tipo «sei tu / sei te». La grammatica normativa prescrive tu, perché il pronome è soggetto: «sei tu che devi farlo», «sei tu il responsabile». E qui la norma è abbastanza rispettata anche nell’uso colto. Tuttavia, in risposta a una domanda diretta («chi è?» — «sono io / sei tu»), la forma tu regge bene. Il problema sorge quando la frase viene invertita o isolata: «sei te», nel parlato informale, si sente spesso e non scandalizza quasi più nessuno.

Il terzo caso, e il più delicato, è quello del pronome in posizione contrastiva o di focalizzazione: «parla tu, non io» contro «parla te, non me». Qui la norma vorrebbe tu perché il pronome è soggetto del verbo parla. Ma nel parlato l’alternativa con te è comunissima, e molti grammatici contemporanei la considerano accettabile almeno nel registro informale. La logica sottostante è che, quando si contrappone «te» a «me» (io vs. tu), è naturale usare le forme parallele e simmetriche: me / te, non io / tu. Il sistema della lingua sembra preferire la coerenza morfologica della coppia alla correttezza sintattica isolata.

La coppia me / te ha una simmetria formale che io / tu non possiede. «Ha scelto me, non te» suona più equilibrato di «ha scelto me, non tu»: ed è da questa attrazione verso la simmetria che nasce gran parte dell’uso di te in funzione di soggetto.

Cosa dice la norma

La posizione della grammatica normativa è chiara e coerente: tu è la forma soggetto, te è la forma complemento, e questa distinzione va mantenuta indipendentemente dalla posizione nella frase. I grammatici più tradizionali considerano «parla te», «sei te», «vieni te» come errori, residui di un uso popolare o dialettale che l’italiano standard dovrebbe correggere.

I linguisti descrittivi, invece, osservano che l’uso di te in funzione di soggetto enfatico è ampiamente attestato nella lingua parlata di tutti i livelli sociali, è presente in molti autori letterari, ed è probabilmente irreversibile. Luca Serianni, uno dei maggiori grammatici italiani contemporanei, pur preferendo tu in funzione di soggetto, riconosce che te è comune e non può essere semplicemente ignorato dalla descrizione della lingua.

La realtà è che i parlanti italiani usano un sistema implicito abbastanza coerente: tu quando il pronome è immediatamente adiacente al verbo e in funzione chiaramente soggettiva («tu parli», «parli tu?»); te quando il pronome è isolato, risponde a una domanda, si contrappone a un altro pronome, o appare in una struttura ellittica («chi viene? te», «prima te, poi me», «anche te?»). Questo sistema non è la norma prescritta, ma è tutt’altro che casuale: ha una logica interna che la grammatica tradizionale fatica ad ammettere ma che l’uso pratica da secoli.

I casi in cui tu è l’unica scelta corretta

Detto tutto questo, esistono contesti in cui tu rimane l’unica forma accettabile anche nel parlato più informale, e in cui te suonerebbe decisamente sbagliato. Il caso più netto è quello del soggetto esplicito in frase non ellittica, quando il pronome precede direttamente il verbo e non c’è alcuna posizione di rilievo o contrasto: «tu mangi troppo», «tu sei stanco», «tu non capisci». Nessuno direbbe «te mangi troppo» in italiano standard: sarebbe avvertito come un errore netto, o come una marca dialettale (alcune varietà regionali usano te soggetto, ma non rientrano nell’italiano comune).

Allo stesso modo, nelle domande dirette in cui il soggetto segue immediatamente il verbo, tu è nettamente preferito: «vieni tu domani?» suona più corretto di «vieni te domani?», anche se quest’ultima non è impossibile nel parlato informale. Nelle frasi relative identificative («sei tu che hai chiamato», «è tu che devi decidere») la norma è tu, e questa norma è abbastanza rispettata anche nell’uso colto.

Una questione ancora aperta nella lingua italiana

Il dubbio tra tu e te non è destinato a risolversi presto, perché riflette una tensione strutturale nell’italiano: da un lato, la conservazione di una distinzione morfologica ereditata dal latino (soggetto vs. complemento); dall’altro, la naturale tendenza del parlato a semplificare, a preferire le forme toniche e simmetriche, a seguire la logica del contrasto piuttosto che quella della funzione sintattica.

La risposta pratica, per chi vuole orientarsi, è questa: nei contesti formali e scritti, meglio attenersi a tu come forma soggetto in tutti i casi, evitando te dove il pronome svolge funzione di soggetto. Nel parlato informale, te in posizione contrastiva, ellittica o isolata è ampiamente accettato e non costituisce un errore grave. La coppia me / te ha una sua simmetria che l’italiano non ha mai smesso di apprezzare, e che probabilmente continuerà a fare concorrenza alla coppia normativa io / tu per molto tempo ancora.

La lingua, del resto, non aspetta il permesso della grammatica per evolversi. E il dubbio tra «parli tu» e «parli te» è uno di quegli spazi in cui l’italiano è ancora in movimento: vivo, instabile, ostinatamente più ricco di quanto qualsiasi regola riesca a contenere.