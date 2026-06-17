Lingua italiana: si dice “seduta stante” o “sedutastante”?

Tra le numerose locuzioni della lingua italiana che continuano a essere utilizzate nella lingua scritta e parlata, una delle più frequenti è certamente seduta stante. L’espressione compare spesso nei verbali amministrativi, nei documenti ufficiali, negli articoli giornalistici e persino nella conversazione quotidiana quando si vuole indicare qualcosa che viene fatto immediatamente, senza rinvii o attese.…

Tra le numerose locuzioni della lingua italiana che continuano a essere utilizzate nella lingua scritta e parlata, una delle più frequenti è certamente seduta stante. L’espressione compare spesso nei verbali amministrativi, nei documenti ufficiali, negli articoli giornalistici e persino nella conversazione quotidiana quando si vuole indicare qualcosa che viene fatto immediatamente, senza rinvii o attese. Tuttavia, nonostante la sua diffusione, molte persone si domandano quale sia la grafia corretta: si deve scrivere seduta stante in due parole oppure sedutastante in un’unica parola?

Una locuzione della lingua italiana molto diffusa

La risposta è chiara: la forma corretta e riconosciuta dalla lingua italiana è “seduta stante”, scritta in due parole. La grafia unita sedutastante è generalmente considerata errata o comunque non conforme alla norma dell’italiano contemporaneo.

Per comprendere meglio questa espressione è utile analizzarne l’origine e l’evoluzione storica.

La locuzione deriva dal linguaggio giuridico e amministrativo e nasce dall’unione di due parole: seduta, cioè la riunione o sessione di un’assemblea, e stante, participio presente del verbo stare con valore di “durante”, “nel corso di”. Letteralmente, dunque, seduta stante significa «durante la stessa seduta», «nel corso della riunione in atto».

In origine l’espressione veniva utilizzata soprattutto nei verbali di consigli comunali, assemblee, tribunali e altri organismi collegiali. Una deliberazione approvata seduta stante era una decisione presa immediatamente, senza rinviarla a una riunione successiva.

Con il passare del tempo il significato si è progressivamente ampliato. Oggi la locuzione viene usata in senso più generale per indicare un’azione compiuta subito, all’istante, senza indugio. Se diciamo che un problema è stato risolto seduta stante, intendiamo che è stato affrontato immediatamente, senza aspettare un momento successivo.

La grammatica

Dal punto di vista grammaticale, seduta stante è una locuzione avverbiale, cioè un insieme di parole che funziona come un avverbio. Essa svolge quindi una funzione analoga a espressioni come subito, immediatamente, all’istante o senza indugio.

Si possono formulare esempi come:

«Il consiglio approvò la proposta seduta stante.»

«Il dirigente firmò il documento seduta stante.»

«La questione fu risolta seduta stante.»

In tutti questi casi la locuzione mantiene il significato di immediatezza e tempestività.

Ma perché alcune persone tendono a scrivere sedutastante in un’unica parola?

Il fenomeno è abbastanza comune nella storia delle lingue. Quando due parole vengono frequentemente associate tra loro, molti parlanti finiscono per percepirle come un’unica unità lessicale. È ciò che è accaduto, per esempio, con parole nate dall’unione di espressioni originariamente separate. Tuttavia questo processo non si è consolidato nel caso di seduta stante, che continua a essere registrata dai principali dizionari italiani come locuzione composta da due elementi distinti.

I vocabolari della lingua italiana, infatti, riportano sistematicamente la forma seduta stante. Anche nei documenti ufficiali della pubblica amministrazione e negli atti legislativi la grafia corretta rimane quella separata.

L’espressione possiede inoltre una certa eleganza stilistica che ne ha favorito la sopravvivenza. Pur appartenendo originariamente al linguaggio burocratico, è riuscita a entrare nell’uso comune senza perdere il proprio valore espressivo. Quando viene utilizzata, conferisce spesso al discorso una sfumatura formale o leggermente solenne.

Non è raro incontrarla anche nella narrativa, nel giornalismo e nella saggistica. Molti scrittori la impiegano per sottolineare la rapidità di una decisione o la prontezza di una reazione.

Dal punto di vista etimologico, il participio stante merita un’attenzione particolare. Esso deriva dal latino stans, stantis, participio presente di stare. Nella lingua giuridica e amministrativa italiana è rimasto vivo in numerose locuzioni, come stante la situazione, stante quanto previsto dalla legge o causa stante. In questi casi assume il significato di «considerata», «dato che», «essendo presente».

Nell’espressione seduta stante, invece, conserva il valore temporale di «durante la seduta stessa».

L’interesse per questa locuzione non è soltanto grammaticale, ma anche culturale. Essa testimonia infatti l’influenza che il linguaggio giuridico e amministrativo ha esercitato sull’italiano comune. Molte espressioni oggi considerate normali provengono da ambiti specialistici e sono entrate gradualmente nell’uso quotidiano.

Pensiamo a formule come a norma di legge, in via preliminare, in prima istanza, a titolo esemplificativo o seduta stante. Tutte nascono in contesti tecnici ma finiscono per essere comprese e utilizzate da un pubblico molto più vasto.

Nel linguaggio contemporaneo alcuni preferiscono sostituire seduta stante con avverbi più semplici come subito o immediatamente. Questa scelta dipende spesso dal contesto comunicativo. In una conversazione informale dire «l’ho fatto subito» appare certamente più naturale che dire «l’ho fatto seduta stante». Tuttavia la locuzione continua a mantenere una sua vitalità, soprattutto quando si desidera conferire maggiore precisione o formalità al discorso.

Dal punto di vista stilistico, essa possiede anche una certa efficacia espressiva. L’idea di una decisione presa nel momento stesso in cui viene discussa suggerisce rapidità, determinazione e assenza di esitazioni. Per questo motivo viene spesso utilizzata nei resoconti politici, amministrativi e istituzionali.

La forma corretta è senza dubbio seduta stante, scritta in due parole. La grafia sedutastante non appartiene alla norma dell’italiano standard e non è accolta dai principali dizionari. Questa elegante locuzione, nata nel linguaggio giuridico-amministrativo, significa originariamente «durante la stessa seduta» e oggi viene utilizzata con il significato più generale di «immediatamente», «senza rinvio», «all’istante».

La sua storia dimostra come la lingua italiana sia il risultato di continui scambi tra linguaggi specialistici e uso comune, e come espressioni nate in contesti formali possano diventare parte integrante del patrimonio linguistico quotidiano. Ancora oggi, quando una decisione viene presa senza esitazioni e un problema viene risolto immediatamente, possiamo dire con piena correttezza che ciò è avvenuto seduta stante.