Lingua italiana: si scrive “del tutto” o “deltutto”?

La locuzione della lingua italiana “del tutto” è una delle espressioni più comuni e versatili della lingua quotidiana, ma proprio per la sua apparente semplicità spesso passa inosservata. In realtà essa possiede una notevole ricchezza espressiva e può assumere sfumature differenti a seconda del contesto in cui viene utilizzata. Attraverso questa formula, l’italiano riesce infatti…

La locuzione della lingua italiana “del tutto” è una delle espressioni più comuni e versatili della lingua quotidiana, ma proprio per la sua apparente semplicità spesso passa inosservata. In realtà essa possiede una notevole ricchezza espressiva e può assumere sfumature differenti a seconda del contesto in cui viene utilizzata. Attraverso questa formula, l’italiano riesce infatti a indicare completezza, totalità, intensità o addirittura negazione assoluta.

Una locuzione comune nella lingua italiana

Dal punto di vista grammaticale, “del tutto” è una locuzione avverbiale formata dalla preposizione articolata “del” e dal sostantivo “tutto”. Nel corso del tempo l’espressione ha assunto un valore unitario e fisso, tanto da essere percepita come un unico elemento della frase. Il suo significato principale è “completamente”, “interamente”, “totalmente”.

Quando si dice:

“Sono del tutto d’accordo”

si vuole esprimere un accordo pieno e senza riserve. Allo stesso modo, frasi come:

“La situazione è del tutto cambiata”

oppure:

“Era del tutto impossibile”

mostrano chiaramente il valore intensivo della locuzione.

Uno degli aspetti più interessanti di “del tutto” è la sua grande frequenza nell’italiano parlato e scritto. È una formula elegante ma naturale, capace di adattarsi sia alla lingua quotidiana sia ai registri più formali. Può comparire in un dialogo semplice, in un articolo giornalistico, in un testo letterario o perfino in un documento burocratico.

La forza espressiva della locuzione deriva soprattutto dall’idea di totalità contenuta nella parola “tutto”. L’aggiunta della preposizione articolata “del” crea una costruzione che rafforza il concetto di completezza. Non si tratta semplicemente di “molto”, ma di qualcosa che coinvolge interamente una situazione, uno stato o un giudizio.

Nella lingua italiana, infatti, esistono molte espressioni che ruotano attorno all’idea di “tutto”: “in tutto”, “tuttavia”, “oltretutto”, “soprattutto”, “per tutto”. “Del tutto” appartiene a questa famiglia di locuzioni che utilizzano il concetto di totalità per modificare il significato della frase.

Molto spesso “del tutto” compare insieme a forme negative. È forse questo uno degli usi più frequenti nell’italiano contemporaneo. Espressioni come:

“Non è del tutto vero”

“Non sono del tutto convinto”

“La questione non è del tutto chiara”

sono estremamente comuni.

In questi casi la locuzione produce un effetto particolare. Invece di negare completamente qualcosa, introduce una sfumatura, una limitazione. Dire “non è vero” è molto più netto; dire “non è del tutto vero” significa invece che esiste almeno una parte di verità, ma non completa.

Questo uso rivela una caratteristica importante della lingua italiana: la tendenza alla gradualità e alla sfumatura. L’italiano evita spesso le affermazioni troppo rigide e preferisce formule più elastiche, capaci di esprimere dubbi o parziali accordi.

“Del tutto” diventa quindi uno strumento di precisione linguistica. Permette di evitare giudizi assoluti e di introdurre una certa cautela. In questo senso la locuzione svolge anche una funzione retorica e comunicativa: rende il discorso più equilibrato e meno aggressivo.

Dal punto di vista stilistico, l’espressione possiede una particolare eleganza. Rispetto ad avverbi come “completamente” o “totalmente”, “del tutto” appare spesso più morbido e naturale. Per questo motivo viene largamente utilizzato nella prosa letteraria e giornalistica.

Molti scrittori italiani hanno fatto ricorso a questa locuzione per modulare il tono delle loro frasi. In letteratura, infatti, le sfumature sono fondamentali: raramente i personaggi o le situazioni sono descritti in modo assoluto. “Del tutto” consente di esprimere incertezza, gradualità o complessità psicologica.

Si pensi a una frase come:

“Non era del tutto felice.”

Qui la locuzione suggerisce un sentimento ambiguo e sfaccettato. Il personaggio prova forse una certa felicità, ma accompagnata da inquietudine, dubbio o malinconia. Bastano due parole per creare una grande profondità emotiva.

Anche nella lingua parlata quotidiana “del tutto” è molto presente. Le persone lo usano continuamente per attenuare giudizi o esprimere accordi parziali. Dire:

“Non hai del tutto torto”

significa riconoscere che l’altro possiede almeno in parte ragione, senza però concedere un’approvazione completa.

Questo uso mostra quanto la lingua sia strettamente legata ai rapporti sociali. Le parole non servono soltanto a comunicare informazioni, ma anche a gestire relazioni, evitare conflitti e modulare il tono della conversazione.

Dal punto di vista semantico, la locuzione può assumere anche un valore rafforzativo molto forte. In frasi come:

“Era del tutto solo”

oppure:

“La città era del tutto distrutta”

l’espressione intensifica il significato dell’aggettivo, rendendo l’immagine più netta e drammatica.

Interessante è anche il confronto con altre lingue. In inglese, ad esempio, “del tutto” può essere tradotto con “completely”, “entirely” oppure “not entirely” nei contesti negativi. Tuttavia l’italiano conserva una particolare morbidezza e flessibilità che spesso si perde nelle traduzioni.

La locuzione appartiene inoltre a quelle espressioni che dimostrano la capacità dell’italiano di creare significati complessi attraverso strutture apparentemente semplici. “Del tutto” non è una parola difficile o rara, ma racchiude numerose possibilità espressive.

Dal punto di vista storico, formule simili erano già presenti nell’italiano antico. La lingua letteraria medievale e rinascimentale utilizzava spesso costruzioni basate sull’idea di “tutto” per esprimere completezza o assolutezza. Nel tempo l’espressione si è stabilizzata nella forma attuale, diventando una delle locuzioni più comuni dell’italiano moderno.

Lingua viva e espressioni cristallizzate

La sua diffusione dimostra anche la tendenza della lingua a creare espressioni cristallizzate, cioè formule che vengono percepite come unità autonome. Chi parla italiano non analizza più separatamente “del” e “tutto”, ma considera “del tutto” come un’unica struttura avverbiale.

Un altro aspetto interessante riguarda il ritmo della frase. “Del tutto” possiede una musicalità particolare: è breve, equilibrato e facilmente inseribile in diversi contesti sintattici. Questa fluidità contribuisce alla sua enorme fortuna nell’uso quotidiano.

In conclusione, la locuzione “del tutto” rappresenta un esempio significativo della ricchezza e della flessibilità della lingua italiana. Pur essendo un’espressione semplice e molto comune, essa svolge numerose funzioni: può indicare completezza, rafforzare un concetto, attenuare un giudizio o introdurre una sfumatura di dubbio. La sua presenza costante nella lingua parlata, nella scrittura giornalistica e nella letteratura dimostra quanto sia importante nel sistema espressivo italiano.

Attraverso formule come “del tutto”, l’italiano rivela una delle sue caratteristiche più profonde: la capacità di esprimere non soltanto idee precise, ma anche sfumature, gradazioni e complessità emotive.