Lingua italiana: scopriamo cosa sono i fonemi

Nel vasto campo della linguistica che appartiene alla lingua italiana, poche nozioni sono tanto fondamentali quanto quella di fonema. Eppure, si tratta di un concetto che sfugge all’intuizione immediata: non è un suono nel senso fisico del termine, ma qualcosa di più sottile, quasi astratto — l’unità minima capace di distinguere significati all’interno di una…

Nel vasto campo della linguistica che appartiene alla lingua italiana, poche nozioni sono tanto fondamentali quanto quella di fonema. Eppure, si tratta di un concetto che sfugge all’intuizione immediata: non è un suono nel senso fisico del termine, ma qualcosa di più sottile, quasi astratto — l’unità minima capace di distinguere significati all’interno di una lingua.

Per capire cosa sia un fonema occorre partire da una distinzione essenziale: quella tra fono e fonema. Il fono è un’unità fonetica concreta, un suono reale prodotto dall’apparato fonatorio umano; il fonema, invece, è un’entità astratta, un’unità funzionale del sistema linguistico. Due parlanti possono pronunciare la stessa parola con lievi differenze articolatorie, producendo foni leggermente diversi, ma se queste variazioni non cambiano il significato della parola, entrambi stanno realizzando lo stesso fonema.

Lo strumento classico per identificare i fonemi di una lingua è la coppia minima: due parole identiche in tutti i suoni tranne uno. Se sostituendo un suono con un altro si ottiene una parola con significato diverso, allora i due suoni sono fonemi distinti in quella lingua. In italiano, ad esempio, «pala» e «bala» formano una coppia minima che dimostra come /p/ e /b/ siano fonemi diversi: cambiano suono e cambiano significato.

Il sistema fonematico della lingua italiana

L’italiano possiede un sistema fonematico di 30 unità: 7 vocali e 23 consonanti. È un numero relativamente contenuto rispetto ad altre lingue: alcune lingue africane o caucasiche superano i 100 fonemi, mentre l’italiano si colloca nella fascia media, in linea con la maggior parte delle lingue europee.

Le vocali

Il sistema vocalico italiano è composto da sette fonemi: /a/, /e/ aperta, /e/ chiusa, /i/, /o/ aperta, /o/ chiusa, /u/. Queste sette vocali si distinguono sulla base di tre parametri articolatori fondamentali: l’altezza della lingua (alta per /i/ e /u/, media per /e/ e /o/, bassa per /a/), la posizione antero-posteriore (anteriore per /i/ ed /e/, centrale per /a/, posteriore per /o/ e /u/) e l’arrotondamento delle labbra (le vocali posteriori /o/ e /u/ sono prodotte con le labbra arrotondate, le anteriori e la centrale no).

La distinzione tra /e/ aperta e /e/ chiusa, e tra /o/ aperta e /o/ chiusa, è una peculiarità del sistema italiano che non sempre viene riconosciuta dai parlanti, soprattutto nelle varietà settentrionali. Tuttavia, in posizione tonica esistono coppie minime significative: «pesca» (frutto) con /ɛ/ aperta versus «pesca» (attività) con /e/ chiusa, oppure «botte» (colpi) con /ɔ/ aperta versus «botte» (contenitore) con /o/ chiusa.

Le consonanti

Il sistema consonantico dell’italiano è più articolato. Le 23 consonanti si classificano secondo due parametri principali: il modo di articolazione e il luogo di articolazione.

Per modo di articolazione si intende il tipo di costrizione che gli organi articolatori producono nel cavo orale. Le consonanti occlusive (come /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/) prevedono una costrizione totale seguita da esplosione; le fricative (come /f/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/) implicano una costrizione parziale che genera attrito; le affricate (come /ts/, /dz/, /tʃ/, /dʒ/) combinano occlusione e frizione; le nasali (come /m/, /n/, /ɲ/) prevedono l’abbassamento del velo palatino e il passaggio dell’aria nelle cavità nasali; le laterali (come /l/, /ʎ/) permettono all’aria di scorrere ai lati della lingua.

Per luogo di articolazione si intende la zona del cavo orale dove avviene la massima costrizione: le consonanti possono essere bilabiali (come /p/ e /b/), labiodentali (/f/, /v/), dentali o alveolari (/t/, /d/, /s/, /n/), palatali (/ʃ/, /ʎ/, /ɲ/) o velari (/k/, /g/).

Un’ulteriore distinzione fondamentale è quella tra consonanti sorde e sonore: le prime sono prodotte senza vibrazione delle corde vocali (come /p/, /t/, /k/, /f/, /s/), le seconde con la vibrazione delle corde vocali (come /b/, /d/, /g/, /v/, /z/). Questo contrasto genera numerose coppie minime: «fato» – «vato», «sera» – «zero», «pace» – «base».

Fonemi e allofoni: varianti senza distinzione

Non tutti i suoni che i parlanti italiani producono sono fonemi. Esistono variazioni fonetiche che non cambiano il significato delle parole e che sono perciò considerate allofoni, ovvero varianti dello stesso fonema.

Un esempio classico riguarda la consonante /n/. In italiano, la lettera n viene pronunciata in modo diverso a seconda del contesto fonetico che la segue: in «pane» è una nasale alveolare [n], mentre in «valanga» è una nasale velare [ŋ], articolata cioè nella stessa zona del palato dove si producono /k/ e /g/. Eppure, nessun parlante italiano percepisce questi due suoni come distinti o significativi: entrambi sono semplici varianti contestuali dello stesso fonema /n/. Non esiste in italiano alcuna coppia minima che opponga [n] a [ŋ], quindi [ŋ] è un allofono di /n/.

La distinzione tra fonemi e allofoni è cruciale perché varia da lingua a lingua. Ciò che è un fonema distinto in una lingua può essere un semplice allofono in un’altra. L’esempio più celebre riguarda i suoni /r/ e /l/: in italiano i due suoni sono fonemi distinti — «pelo» e «pero» hanno significati diversi — mentre in giapponese i due suoni appartengono alla stessa categoria fonemica e sono considerati varianti dello stesso fonema. Un parlante giapponese non percepisce istintivamente differenza tra r e l in una parola straniera, non perché abbia difficoltà uditive, ma perché il suo sistema linguistico non ha mai codificato quella distinzione come significativa.

La percezione categorica dei fonemi

Uno degli aspetti più affascinanti dei fonemi è il modo in cui vengono percepiti dal cervello umano. Gli esperimenti di fonetica percettiva hanno dimostrato che gli esseri umani tendono a classificare i suoni linguistici in categorie discrete, ignorando le variazioni graduali che esistono fisicamente tra un suono e l’altro: è quello che si chiama percezione categorica.

Immaginiamo un esperimento in cui a un gruppo di parlanti viene presentata una serie di suoni che variano gradualmente da /ra/ a /la/ in tredici piccoli passi fisicamente uguali. Un parlante italiano o inglese, per cui /r/ e /l/ sono fonemi distinti, non percepisce tredici suoni diversi: percepisce una serie di «ra» che a un certo punto, bruscamente, diventano «la». Il confine tra le due categorie è netto, quasi binario, nonostante la variazione fisica sia del tutto continua. Un parlante giapponese, invece, non percepirebbe alcuna differenza significativa tra i tredici stimoli.

Questo fenomeno dimostra che la percezione dei suoni linguistici non è meramente fisica ma è profondamente condizionata dalla struttura fonologica della propria lingua madre. Il cervello umano, in altre parole, non si limita a registrare le onde sonore: le interpreta attraverso il filtro del proprio sistema linguistico.

L’acquisizione dei fonemi: dall’ascoltatore universale all’ascoltatore nativo

Come si sviluppa la capacità di percepire e produrre i fonemi? La ricerca in psicolinguistica e neuropediatria ha prodotto risultati sorprendenti sulla precocità e la plasticità del sistema fonologico umano.

Alla nascita, i bambini sono dei veri e propri ascoltatori universali: sono in grado di discriminare tutte le distinzioni fonetiche presenti nelle lingue del mondo, comprese quelle che non esistono nella lingua che sentiranno parlare intorno a loro. Un neonato italiano è in grado di distinguere /r/ da /l/ esattamente come un neonato inglese, e di riconoscere contrasti fonetici presenti in lingue africane o asiatiche che mai sentirà pronunciare.

Questa capacità universale inizia a ridursi già nel primo anno di vita, attraverso un processo di specializzazione progressiva. Intorno ai 6 mesi di età si formano i primi «prototipi» per le vocali della lingua ambientale, e intorno agli 11 mesi questo processo si estende alle consonanti. La capacità di discriminare contrasti fonetici irrilevanti per la propria lingua declina, mentre la sensibilità ai fonemi della lingua madre si affina. Il bambino diventa così, per usare l’espressione della linguista Janet Werker, un ascoltatore nativo.

Questo processo non è solo percettivo: parallelamente alla capacità di discriminare i suoni, il bambino sviluppa anche la capacità motoria di produrli. Il lallìo dei bambini nei primi mesi di vita non è casuale: è un esercizio sistematico attraverso cui il sistema motorio apprende i gesti articolatori necessari per produrre i fonemi della propria lingua.

Perché i fonemi sono universali ma diversi?

Una domanda affascinante che la fonetica pone è: perché le lingue del mondo hanno scelto certi suoni piuttosto che altri per costruire i propri inventari fonemici? La linguista Patricia Kuhl ha proposto un’ipotesi suggestiva: le capacità percettive uditive di base dell’essere umano avrebbero fornito delle «separazioni naturali» nello spazio acustico, rendendo alcuni contrasti fonetici più facili da percepire e quindi più adatti a svolgere un ruolo distintivo nelle lingue.

In altre parole, le lingue non avrebbero costruito i propri sistemi fonemici in modo arbitrario, ma avrebbero sfruttato le zone di maggiore sensibilità percettiva dell’orecchio umano. I 30 fonemi dell’italiano, come quelli delle altre lingue, rappresentano dunque non solo una convenzione sociale trasmessa culturalmente, ma anche il prodotto di millenni di interazione tra le strutture cognitive e percettive della specie umana e la necessità comunicativa.

È interessante notare che alcune distinzioni fonetiche sono presenti in un numero molto maggiore di lingue rispetto ad altre. La distinzione tra consonanti sorde e sonore, per esempio, è presente nella stragrande maggioranza delle lingue conosciute; distinzioni basate su toni (come in cinese o in vietnamita) sono invece più rare, sebbene esistenti in molte lingue del mondo. Questo suggerisce che alcune «categorie fonetiche naturali» siano più accessibili alla percezione e alla produzione umana di altre.

I fonemi dell’italiano — quei 7 suoni vocalici e 23 consonantici che strutturano ogni parola della nostra lingua — sono molto più di semplici mattoni sonori. Sono unità cognitive, categorie percettive, strutture mentali che si formano nei primi mesi di vita e che plasmano per sempre il modo in cui ascoltiamo e produciamo il linguaggio.

Studiare i fonemi significa studiare il confine sottile tra la fisica del suono e la psicologia della mente, tra la biologia dell’udito e la cultura della parola. Significa comprendere perché un bambino giapponese fatica a distinguere r da l, perché un italiano sente «pane» e «bane» come parole radicalmente diverse, e perché, nonostante tutte le differenze tra le lingue del mondo, esistano profonde strutture universali che accomunano il linguaggio umano attraverso culture, geografie e secoli di storia.

In definitiva, i fonemi non sono solo gli atomi del linguaggio: sono la soglia attraverso cui la mente umana trasforma il suono in significato.