Lingua italiana: scopriamo cosa sono i digrammi

Tra gli aspetti più affascinanti dell’ortografia e della lingua italiana vi è il sistema dei digrammi, elementi apparentemente semplici ma fondamentali per rappresentare correttamente i suoni della nostra lingua. Sebbene ogni studente impari fin dai primi anni di scuola parole come chiesa, ghiaccio, gnomo o ciliegia, non sempre è consapevole del meccanismo linguistico che si…

Tra gli aspetti più affascinanti dell’ortografia e della lingua italiana vi è il sistema dei digrammi, elementi apparentemente semplici ma fondamentali per rappresentare correttamente i suoni della nostra lingua. Sebbene ogni studente impari fin dai primi anni di scuola parole come chiesa, ghiaccio, gnomo o ciliegia, non sempre è consapevole del meccanismo linguistico che si nasconde dietro la loro scrittura. I digrammi costituiscono infatti uno degli strumenti con cui l’italiano riesce a rappresentare fonemi che il semplice alfabeto latino, da cui deriva, non sarebbe in grado di trascrivere in modo univoco.

I digrammi della lingua italiana

Il termine digramma deriva dal greco di- («doppio») e gramma («lettera»). Si tratta, dunque, di una combinazione di due grafemi che rappresentano un unico suono. È importante sottolineare che un digramma non corrisponde a due suoni distinti: le due lettere lavorano insieme per indicare un solo fonema.

L’italiano moderno possiede cinque principali digrammi:

ch

gh

gn

ci

gi

A questi si aggiungono due trigrammi, cioè gruppi di tre lettere che rappresentano un unico suono:

gli

sci

La presenza di questi gruppi di lettere dimostra come il rapporto tra scrittura e pronuncia non sia sempre perfettamente diretto. Sebbene l’italiano venga considerato una lingua dalla grafia relativamente trasparente, non ogni suono corrisponde infatti a una sola lettera dell’alfabeto.

Uno dei digrammi più noti è ch. Esso serve a rappresentare il suono duro della c davanti alle vocali e ed i. Se scrivessimo semplicemente cena o cina, la lettera c verrebbe letta con il suono dolce. Per ottenere invece il suono velare, come in che, chi, chiesa o anche, occorre inserire la lettera h, che non viene pronunciata ma svolge una funzione puramente grafica.

Lo stesso principio vale per il digramma gh, che mantiene duro il suono della g davanti a e e i. Parole come ghiro, spaghetti, ghisa o laghi mostrano chiaramente questa funzione. Anche in questo caso la h è un segno diacritico, cioè un elemento che modifica il valore della consonante senza possedere una propria pronuncia.

Un altro digramma caratteristico dell’italiano è gn, che rappresenta il suono palatale nasale presente in parole come gnomo, legno, bagno, castagna e campagna. Si tratta di un fonema particolarmente tipico dell’italiano, che in altre lingue viene spesso trascritto in modi differenti. In francese, ad esempio, si utilizza la sequenza gn come in champagne, mentre in spagnolo il medesimo suono è rappresentato dalla celebre lettera ñ.

I digrammi ci e gi, invece, permettono di rappresentare rispettivamente i suoni affricati palatali sordo e sonoro davanti alle vocali a, o e u. Si osservino esempi come:

ciao

cioccolato

ciuffo

giacca

gioco

giungla

Anche qui la vocale i non viene pronunciata autonomamente, ma serve soltanto a indicare il corretto valore fonetico della consonante che la precede.

Proprio questa funzione porta gli studiosi a definire la h e la i presenti nei digrammi come segni diacritici, cioè elementi distintivi privi di autonomia fonetica.

Accanto ai digrammi esistono, come accennato, due importanti trigrammi: gli e sci.

Il trigramma gli rappresenta il suono laterale palatale presente in parole quali figlio, famiglia, maglia, coniglio. Anche in questo caso la i non viene pronunciata come vocale indipendente, ma contribuisce alla formazione di un unico fonema.

Il trigramma sci, invece, indica il suono presente in parole come sciarpa, sciocco, sciame, sciupare.

È interessante osservare come alcuni gruppi di lettere possano essere digrammi soltanto in determinati contesti.

Ad esempio, la sequenza gl non è sempre un trigramma. Nella parola glicine, infatti, le lettere g e l rappresentano due suoni distinti. Lo stesso accade in termini come globo, glutine, anglicano o geroglifico.

Analogamente, anche gn non sempre rappresenta il fonema palatale. In parole di origine greca come gnosi, gnoseologia oppure in derivati da cognomi tedeschi come wagneriano, le due consonanti vengono pronunciate separatamente.

Questi casi dimostrano quanto la lingua italiana sia regolata non soltanto da principi fonetici, ma anche da motivazioni storiche ed etimologiche.

Perché sono fondamentali?

Dal punto di vista storico, i digrammi nacquero per risolvere un problema concreto.

L’alfabeto latino, infatti, non possedeva lettere sufficienti a rappresentare tutti i nuovi suoni sviluppatisi nel volgare italiano. Fu quindi necessario creare combinazioni di lettere già esistenti.

Questa soluzione si rivelò estremamente efficace e venne progressivamente consolidata nel corso dei secoli.

Tuttavia, il processo di stabilizzazione fu lungo.

Nei manoscritti medievali e rinascimentali si incontrano frequentemente grafie oggi considerate insolite.

Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca e altri grandi autori utilizzavano spesso combinazioni diverse rispetto a quelle attuali.

Per esempio, il suono rappresentato oggi dal trigramma gli poteva essere scritto lgl, mentre quello di gn compariva spesso nella forma ngn.

Anche Niccolò Machiavelli scriveva forme come figluoli, piglare o meglo, che riflettono una fase ancora instabile dell’ortografia italiana.

La definitiva sistemazione delle regole si deve soprattutto agli studi linguistici del Novecento, in particolare ai lavori di Giuseppe Malagoli e Amerindo Camilli, che contribuirono a fissare le norme oggi insegnate nelle scuole.

Uno degli aspetti che continua ancora oggi a creare difficoltà riguarda l’uso della i nelle parole terminate in -cia e -gia.

La regola moderna stabilisce che la i si mantiene al plurale quando è preceduta da una vocale:

camicia → camicie

ciliegia → ciliegie

Se invece è preceduta da consonante, la i cade:

provincia → province

spiaggia → spiagge

Si tratta però di una convenzione relativamente recente, definita soltanto nel secolo scorso.

Anche oggi i digrammi rappresentano una delle principali fonti di errore ortografico.

Molti scriventi eliminano impropriamente la i in parole come ciliegie, camicie, superficie oppure la aggiungono dove non dovrebbe comparire.

Anche l’influenza della pubblicità, dei mezzi di comunicazione e della scrittura digitale tende talvolta a semplificare grafie che la norma continua invece a considerare corrette.

Queste oscillazioni dimostrano che la lingua non è mai completamente immobile.

Le convenzioni ortografiche sono il risultato di un lungo equilibrio tra pronuncia, tradizione, etimologia e uso.

I digrammi rappresentano uno degli strumenti più raffinati dell’ortografia italiana. Grazie a essi è possibile riprodurre con precisione suoni che il semplice alfabeto latino non sarebbe in grado di esprimere. Essi testimoniano l’evoluzione storica della nostra lingua e mostrano come la scrittura italiana sia il frutto di secoli di adattamenti, studi e convenzioni. Conoscere il funzionamento dei digrammi non significa soltanto evitare errori ortografici, ma comprendere più a fondo il rapporto tra suono e scrittura, tra storia e lingua, apprezzando ancora di più la ricchezza e la complessità dell’italiano.