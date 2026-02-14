Lingua italiana: quando si utilizza l’accento acuto?

Tra le sottigliezze più trascurate ma più rivelatrici della scrittura riguardante la lingua italiana c’è la distinzione tra accento acuto (´) e accento grave (`). Molti scriventi, soprattutto nell’uso quotidiano, tendono a considerare l’accento come un semplice segno grafico da appoggiare distrattamente sulla vocale finale di una parola. Eppure, nella norma ortografica dell’italiano, l’accento non è un dettaglio ornamentale: è un segno che può indicare una differenza fonetica precisa, in particolare nel caso della e finale.

Prendiamo due parole molto comuni: perché e caffè. A uno sguardo superficiale sembrano avere lo stesso accento. In realtà non è così. L’accento di perché è acuto (é), mentre quello di caffè è grave (è). Il primo, graficamente inclinato verso destra (´), segnala una e chiusa; il secondo, inclinato verso sinistra (`), indica una e aperta. La differenza non è soltanto grafica, ma fonetica: si riflette nel modo in cui la vocale viene pronunciata.

Accento acuto e accento grave: una distinzione fonetica

L’italiano standard distingue due timbri della vocale “e”:

é (chiusa), come in perché, poiché, né;

è (aperta), come in caffè, tè, è (verbo essere).

L’accento acuto si usa dunque per indicare la e chiusa tonica in fine di parola. L’accento grave, invece, segnala la e aperta tonica. Questa distinzione, apparentemente tecnica, è parte integrante della corretta ortografia italiana.

È vero che, nella scrittura a mano, spesso si utilizza un unico segno grafico senza particolare attenzione alla direzione del tratto. Tuttavia, nella scrittura digitale — dove la tastiera mette a disposizione caratteri distinti — non ci sono scuse: la distinzione tra é ed è dovrebbe essere rispettata.

Le parole della lingua italiana più comuni con accento acuto

Per aiutare a orientarsi, possiamo elencare le parole più frequenti che richiedono l’accento acuto sulla “e” finale. Si tratta in gran parte di congiunzioni e avverbi:

affinché

benché

cosicché

finché

giacché

né

nonché

perché

poiché

purché

sicché

A queste si aggiunge il pronome sé, quando è usato come forma tonica riflessiva:

Marco pensa solo a sé.

È importante ricordare che “sé” vuole l’accento per distinguersi dalla congiunzione “se”. Inoltre, l’accento è acuto perché la “e” è chiusa.

Un altro gruppo significativo riguarda i numerali:

ventitré

trentatré

quarantatré

centotré

e tutti i composti di tre.

Anche in questo caso la pronuncia è chiusa, e l’accento corretto è quello acuto.

Infine, l’accento acuto compare nelle terze persone singolari del passato remoto di alcuni verbi in -ere, quando la vocale tonica finale è chiusa:

batté

poté

ripeté

temé

credé

Qui la scelta dell’accento rispecchia la pronuncia tradizionale con e chiusa.

Quando si usa l’accento grave

In tutti gli altri casi, l’accento sulla “e” finale è grave. È fondamentale ricordarlo soprattutto per alcune parole di uso frequentissimo.

Il caso più importante è la terza persona singolare del presente indicativo del verbo essere:

è

Scrivere “é” al posto di “è” è un errore ortografico. Il verbo essere vuole l’accento grave perché la pronuncia è aperta.

Altri esempi comuni:

caffè

tè

cioè

ahimè

bebè

bignè

canapè

In tutte queste parole la “e” è aperta, dunque l’accento è grave.

Una questione di precisione linguistica

Perché è importante rispettare questa distinzione? Non si tratta di un pedante esercizio accademico. La lingua scritta è un sistema codificato, e la correttezza ortografica contribuisce alla chiarezza e alla qualità del testo. In contesti formali — articoli, saggi, testi accademici, comunicazioni professionali — distinguere tra é ed è è segno di cura e competenza linguistica.

Inoltre, l’accento acuto e grave non sono intercambiabili. Usare l’uno al posto dell’altro equivale a scrivere una parola in modo scorretto. È vero che nella comunicazione informale molti ignorano questa differenza, ma ciò non modifica la norma.

L’accento come segno di identità fonetica

L’italiano è una lingua in cui la relazione tra grafia e pronuncia è generalmente trasparente. La distinzione tra é ed è risponde proprio a questa logica: rendere visibile una differenza sonora.

Non tutte le lingue marcano graficamente queste sfumature. L’italiano lo fa in modo limitato, ma significativo. L’accento acuto e quello grave rappresentano dunque una traccia della ricchezza fonetica della lingua.

Va anche ricordato che l’accento acuto non si usa solo sulla “e” finale, ma può comparire in altre posizioni in parole di origine straniera (come réclame in grafie non italianizzate) o in trascrizioni particolari. Tuttavia, nella norma corrente dell’italiano standard, la distinzione principale riguarda proprio la “e” finale tonica.

Scrivere in modo impeccabile

Oggi, con l’uso diffuso del computer, è facile digitare correttamente i due tipi di accento. Le tastiere italiane prevedono un tasto specifico per “è” e combinazioni semplici per ottenere “é”. Non sfruttare questa possibilità significa rinunciare a una precisione che è alla portata di tutti.

Naturalmente, la lingua evolve e l’uso può talvolta semplificare. Ma nei testi curati — editoriali, saggi, opere letterarie — la distinzione resta uno standard riconosciuto.

L’accento acuto nella lingua italiana non è un dettaglio marginale. È il segno grafico che indica la e chiusa in fine di parola e si distingue dall’accento grave, che segnala la e aperta. Parole come perché, poiché, affinché, né, sé, ventitré richiedono l’acuto; parole come è, caffè, tè, cioè vogliono il grave.

Rispettare questa differenza significa rispettare la struttura fonetica e ortografica dell’italiano. In un’epoca in cui la scrittura è sempre più veloce e digitale, prestare attenzione a un segno così piccolo può sembrare un gesto minimo. Eppure è proprio nei dettagli che si riconosce la padronanza di una lingua. Un accento ben posto non è soltanto un segno: è la prova di un ascolto attento della parola.