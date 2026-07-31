Lingua italiana: sei sicuro di conoscere tutti i pronomi indefiniti?

Tra le numerose categorie grammaticali della lingua italiana, i pronomi indefiniti occupano una posizione di particolare interesse perché permettono di fare riferimento a persone, animali, cose o quantità senza identificarli con precisione. Nella comunicazione quotidiana ricorriamo continuamente a espressioni come qualcuno, nessuno, molti, alcuni, tutti, ognuno, chiunque, spesso senza renderci conto della loro funzione grammaticale. Eppure questi pronomi svolgono un ruolo fondamentale: consentono di esprimere idee generiche, quantità approssimative o riferimenti non determinati, rendendo il discorso più naturale, fluido ed efficace.

Prima di affrontare nello specifico i pronomi indefiniti, è opportuno ricordare il loro stretto rapporto con gli aggettivi indefiniti. Gli aggettivi indefiniti accompagnano un nome e ne precisano la quantità o la qualità in modo generico. Ad esempio, nelle frasi «alcuni studenti sono arrivati», «ogni giorno studio» oppure «nessuna persona ha protestato», le parole alcuni, ogni e nessuna sono aggettivi perché accompagnano rispettivamente i sostantivi studenti, giorno e persona.

Quando, invece, queste stesse parole sostituiscono direttamente il nome, assumono la funzione di pronomi indefiniti. Così, nella frase «Alcuni sono arrivati in ritardo», il pronome alcuni prende il posto di alcuni studenti. Analogamente, «Nessuno è intervenuto» sostituisce nessuna persona, mentre «Tutti hanno applaudito» equivale a tutte le persone presenti hanno applaudito.

La differenza fondamentale, dunque, è molto semplice: l’aggettivo indefinito accompagna un nome; il pronome indefinito lo sostituisce. Si tratta di una distinzione essenziale per comprendere il funzionamento della lingua italiana.

Lingua italiana e pronomi indefiniti

I pronomi indefiniti possono esprimere quantità, qualità oppure identità in modo non preciso. Alcuni indicano un numero limitato di persone o cose, altri una totalità, altri ancora un’assenza completa. Proprio questa varietà li rende estremamente frequenti sia nella lingua parlata sia in quella scritta.

Uno dei pronomi indefiniti più comuni è qualcuno. Esso indica una persona non identificata: «Qualcuno ha bussato alla porta.» Non sappiamo chi sia la persona in questione, ma sappiamo che esiste. Analogo è il pronome qualcosa, riferito alle cose: «Ho sentito qualcosa.» Anche qui il riferimento rimane volutamente generico. Questi pronomi sono particolarmente utili quando l’identità del referente è sconosciuta oppure non è importante specificarla.

Molto frequente è anche alcuno, che come pronome compare soprattutto al plurale nella forma alcuni o alcune. Esso indica una parte di un insieme: «Alcuni hanno accettato l’invito, altri hanno preferito restare a casa.» È interessante osservare proprio quest’ultimo esempio, perché mette in evidenza un uso caratteristico già presente negli aggettivi indefiniti: la correlazione tra alcuni e altri. Questa coppia permette di suddividere un insieme in due gruppi distinti. La stessa costruzione è comunissima nella lingua italiana: «Alcuni lo approvavano, altri lo criticavano.»

Il pronome nessuno merita un’attenzione particolare. In una frase affermativa esso ha normalmente valore negativo e significa «nessuna persona»: «Nessuno rispose alla domanda.» È interessante ricordare che il corrispondente aggettivo alcuno, quando compare in frasi negative, assume proprio il significato di nessuno: «Non c’era alcuna soluzione», cioè «non c’era nessuna soluzione.» Questa equivalenza rappresenta una delle caratteristiche più particolari del sistema degli indefiniti italiani.

Di uso quotidiano sono anche tutto, tutti, ognuno e ciascuno. Tutti indica la totalità delle persone considerate: «Tutti applaudirono alla fine dello spettacolo.» Ognuno, invece, pone l’attenzione sui singoli individui presi uno per uno: «Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità.» La differenza è sottile ma importante. Tutti considera il gruppo nel suo insieme; ognuno guarda ai singoli componenti del gruppo. Molto vicino è ciascuno, oggi leggermente meno frequente nel parlato ma ancora molto presente nella lingua scritta e nei testi formali: «Ciascuno ricevette il proprio premio.»

Tra gli indefiniti troviamo anche chiunque, pronome che indica una persona qualsiasi senza alcuna limitazione. La frase «Chiunque può partecipare» significa che non esistono restrizioni riguardo alle persone ammesse. Analogamente, qualsiasi e qualunque, quando funzionano come pronomi, esprimono un’idea di completa indeterminatezza: «Scegli quello che preferisci: uno qualsiasi andrà bene.»

Accanto ai pronomi che indicano persone, ve ne sono altri che esprimono soprattutto quantità. Molti, pochi, parecchi, diversi, troppi, tanti sono tutti esempi di pronomi indefiniti quando sostituiscono il nome. Nella frase «Molti hanno già consegnato il compito», il pronome molti sostituisce molti studenti. Analogamente, «Pochi sono riusciti nell’impresa» significa «poche persone sono riuscite nell’impresa.» Il riferimento resta volutamente generico, ma comunica comunque un’idea quantitativa.

Molto interessante è anche il comportamento di tanto. Quando è correlato con che o con quanto, assume il significato di così grande o così numeroso: «Tanti hanno partecipato che non c’erano più posti.» Se invece compare da solo, equivale semplicemente a molti: «Tanti sono partiti in anticipo.» Questa doppia funzione dimostra la notevole flessibilità dei pronomi indefiniti.

Un caso particolare riguarda il pronome altro, che esprime sempre un’idea di diversità rispetto a ciò che è già stato menzionato. Nella frase «Uno parlava, gli altri ascoltavano», il pronome distingue due gruppi differenti. Analogamente, «Altri la pensano diversamente» indica persone diverse da quelle già nominate o sottintese. Anche questo pronome compare frequentemente in costruzioni correlative: «Gli uni… gli altri…», «L’uno… l’altro…», strutture molto comuni sia nella letteratura sia nella lingua quotidiana.

Non è una mera questione grammaticale

I pronomi indefiniti non svolgono soltanto una funzione grammaticale, ma hanno anche un importante valore stilistico. Essi permettono infatti di evitare inutili ripetizioni. Invece di dire «Alcuni studenti erano presenti; alcuni studenti hanno partecipato», è molto più naturale dire «Alcuni studenti erano presenti; alcuni hanno partecipato.» Il pronome sostituisce il sostantivo già noto al lettore o all’ascoltatore, rendendo il testo più scorrevole.

Dal punto di vista comunicativo, gli indefiniti riflettono inoltre una caratteristica fondamentale del linguaggio umano: non sempre è necessario essere precisi. In moltissime situazioni è sufficiente indicare una persona, una cosa o una quantità in modo approssimativo. Se diciamo «Qualcuno ti cerca», l’informazione più importante è che una persona desidera incontrarci; il suo nome potrà eventualmente essere specificato in seguito. Analogamente, dire «Molti condividono questa opinione» è spesso più efficace che elencare una lunga serie di persone.

La letteratura offre numerosissimi esempi dell’uso espressivo dei pronomi indefiniti. Scrittori e poeti li utilizzano per creare atmosfere di mistero, universalità o indeterminatezza. Un verso come «Nessuno mi conosce» produce un effetto molto diverso rispetto a «Mario non mi conosce». Nel primo caso il significato assume una portata universale e assoluta; nel secondo resta limitato a un individuo specifico.

Anche nella lingua parlata i pronomi indefiniti sono indispensabili. Ogni giorno diciamo frasi come «Qualcuno ha telefonato», «Tutti sono pronti?», «Nessuno ha visto niente», «Molti la pensano così», «Ognuno è libero di scegliere», senza soffermarci sulla loro struttura grammaticale. Eppure proprio questi piccoli elementi consentono alla comunicazione di essere naturale, sintetica e precisa al tempo stesso.

Conoscere il funzionamento dei pronomi indefiniti significa quindi comprendere uno degli strumenti più duttili della grammatica italiana. Essi permettono di sostituire il nome quando non è necessario identificarlo, di esprimere quantità approssimative, di indicare totalità o assenza, di distinguere gruppi diversi e di rendere il discorso più elegante evitando ripetizioni. La loro apparente semplicità nasconde una straordinaria ricchezza espressiva, che contribuisce in modo decisivo alla precisione e alla naturalezza della lingua italiana. Per questo motivo i pronomi indefiniti rappresentano una componente essenziale della nostra comunicazione quotidiana e uno degli esempi più evidenti della capacità dell’italiano di esprimere sfumature anche molto sottili attraverso parole brevi ma estremamente efficaci.