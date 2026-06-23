Lingua italiana: la curiosa origine del pronome “vossignoria”

Tra le numerose forme di cortesia che hanno caratterizzato la storia della lingua italiana, una delle più affascinanti e oggi quasi completamente scomparse è certamente vossignoria. Questa parola, che può apparire curiosa all’orecchio moderno, è una forma sincopata di Vostra Signoria e veniva utilizzata soprattutto nei secoli passati come formula di rispetto rivolta a una…

Tra le numerose forme di cortesia che hanno caratterizzato la storia della lingua italiana, una delle più affascinanti e oggi quasi completamente scomparse è certamente vossignoria. Questa parola, che può apparire curiosa all’orecchio moderno, è una forma sincopata di Vostra Signoria e veniva utilizzata soprattutto nei secoli passati come formula di rispetto rivolta a una persona di rango elevato o comunque degna di particolare considerazione.

Lingua italiana e pronomi sincopati

Oggi il termine sopravvive principalmente nella letteratura, nei testi storici e nelle opere teatrali, dove contribuisce a ricreare atmosfere e modi di parlare appartenenti a epoche lontane. Tuttavia, dietro questa parola apparentemente antiquata si nasconde una storia linguistica interessante, che permette di comprendere meglio l’evoluzione delle forme di cortesia nella lingua italiana.

Per comprendere il significato di vossignoria, occorre partire dalla sua origine. La parola deriva infatti dalla locuzione Vostra Signoria, espressione che si diffuse in Italia a partire dal tardo Medioevo e soprattutto durante il Rinascimento. In un contesto sociale fortemente gerarchizzato, era necessario disporre di formule linguistiche capaci di esprimere rispetto verso persone di rango superiore, magistrati, nobili, ecclesiastici o funzionari pubblici.

L’espressione Vostra Signoria apparteneva a questo sistema di titoli onorifici e si affiancava ad altre formule come Vostra Eccellenza, Vostra Magnificenza, Vostra Altezza e Vostra Reverenza.

Con il passare del tempo, nell’uso parlato, Vostra Signoria venne progressivamente abbreviata e contratta fino a diventare vossignoria, una forma più agile e immediata, ma che conservava integralmente il suo valore di deferenza.

Dal punto di vista grammaticale, vossignoria rappresenta un caso molto interessante. Sebbene sia formalmente una locuzione riferita all’interlocutore, essa viene utilizzata con il verbo alla terza persona singolare.

Si tratta di un fenomeno che caratterizza molte forme di rispetto della tradizione italiana.

Si diceva infatti:

«Come desidera vossignoria?»

oppure:

«Vuole vossignoria accomodarsi?»

In questi esempi la persona a cui ci si rivolge è presente e ascolta direttamente, ma il verbo non viene coniugato alla seconda persona. Questo uso riflette una strategia linguistica di distanziamento rispettoso: anziché rivolgersi direttamente all’interlocutore con un «tu» o un «voi», si parla di lui quasi come se fosse una figura distinta e autorevole.

La stessa logica si ritrova nell’uso moderno del pronome Lei, che ancora oggi regge il verbo alla terza persona.

La diffusione di vossignoria fu particolarmente significativa tra il Seicento e l’Ottocento. In questo periodo la parola compare frequentemente nella narrativa, nel teatro e nella corrispondenza ufficiale.

Molti autori italiani la utilizzarono per caratterizzare i personaggi e rappresentare le differenze sociali.

Un esempio celebre si trova nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni, dove leggiamo:

«Come vuole vossignoria ch’io badi agli spropositi che posson dire tanti urloni che parlan tutti insieme?»

In questo contesto, il termine contribuisce a definire il rapporto gerarchico tra i personaggi e a riprodurre fedelmente il linguaggio dell’epoca.

La letteratura offre numerosi altri esempi dell’impiego di questa forma. Nelle commedie, ad esempio, vossignoria era spesso utilizzata dai servi nei confronti dei padroni o da personaggi appartenenti ai ceti popolari quando si rivolgevano a figure socialmente superiori.

Il termine poteva esprimere rispetto sincero, ma anche assumere sfumature ironiche o addirittura sarcastiche. Un personaggio astuto o furbo poteva usare vossignoria in modo esagerato per adulare qualcuno o per prenderlo bonariamente in giro.

Questa ambivalenza rende la parola particolarmente interessante dal punto di vista espressivo.

La storia di vossignoria è strettamente legata all’evoluzione delle formule allocutive italiane.

Nel corso dei secoli, infatti, la lingua italiana ha conosciuto diverse modalità per esprimere il rispetto.

Nel Medioevo prevaleva spesso il voi, utilizzato come forma di cortesia. Successivamente si diffusero formule onorifiche più elaborate come Vostra Signoria. In seguito, soprattutto tra il Cinquecento e il Seicento, si affermò gradualmente l’uso del Lei, derivato da espressioni quali Vostra Signoria o Sua Signoria.

Con il passare del tempo, il sistema si semplificò progressivamente.

Le formule più lunghe e solenni caddero in disuso, mentre il pronome Lei divenne la forma standard della cortesia italiana.

Di conseguenza, parole come vossignoria iniziarono a essere percepite come antiquate.

Oggi il termine appartiene quasi esclusivamente al linguaggio letterario, storico o scherzoso. Può capitare di incontrarlo in romanzi ambientati nel passato, in opere teatrali o in film storici. Talvolta viene utilizzato anche con intento ironico per imitare modi di parlare antiquati o per creare un effetto comico.

Ad esempio, rivolgersi a un amico dicendo:

«Che cosa desidera vossignoria?»

può suscitare il sorriso proprio perché richiama un linguaggio solenne e ormai lontano dall’uso quotidiano.

Dal punto di vista linguistico, vossignoria costituisce una testimonianza preziosa dell’evoluzione della società italiana.

Le forme di cortesia riflettono infatti i rapporti sociali, le gerarchie e i valori di un determinato periodo storico. Studiare parole come questa significa osservare da vicino il modo in cui le persone si relazionavano tra loro.

In un mondo caratterizzato da forti differenze di rango, le formule linguistiche avevano il compito di rendere visibili tali differenze. Oggi la società è molto più orientata verso l’uguaglianza e la semplificazione dei rapporti interpersonali; di conseguenza anche il linguaggio si è adattato.

La progressiva scomparsa di vossignoria non rappresenta quindi soltanto un cambiamento lessicale, ma riflette una trasformazione culturale più ampia.

Tuttavia, nonostante il suo carattere antiquato, la parola continua a esercitare un certo fascino. Essa evoca immediatamente atmosfere di palazzi nobiliari, tribunali, salotti ottocenteschi e commedie teatrali. Possiede una musicalità particolare e una capacità evocativa che la rendono ancora oggi riconoscibile e suggestiva.