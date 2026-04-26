Lingua italiana: sai cos’è la preterizione?

La preterizione è una delle figure retoriche più sottili e affascinanti della lingua italiana. Il suo stesso meccanismo si fonda su un’apparente contraddizione: consiste infatti nel dichiarare di non voler parlare di qualcosa, mentre in realtà la si nomina, la si richiama o la si suggerisce con forza. È, in sostanza, l’arte di dire fingendo…

La preterizione è una delle figure retoriche più sottili e affascinanti della lingua italiana. Il suo stesso meccanismo si fonda su un’apparente contraddizione: consiste infatti nel dichiarare di non voler parlare di qualcosa, mentre in realtà la si nomina, la si richiama o la si suggerisce con forza. È, in sostanza, l’arte di dire fingendo di non dire, di mettere in evidenza un concetto proprio attraverso la pretesa di volerlo omettere.

Lingua italiana e figure retoriche di significato: la preterizione

Questa figura retorica, nota anche con il nome di pretermissione o, nella tradizione latina, praeteritio, appartiene a quella categoria di procedimenti linguistici che sfruttano l’ambiguità e l’implicito. La sua efficacia deriva proprio dal contrasto tra l’intenzione dichiarata e il risultato effettivo. Chi usa una preterizione afferma di voler tacere un argomento, ma nel momento stesso in cui lo menziona lo porta inevitabilmente all’attenzione dell’interlocutore.

Basti pensare a espressioni molto comuni nella lingua quotidiana: “Non voglio ricordarti che…”, “Per non parlare di…”, “Meglio non dire nulla su…”, “Non starò qui a elencare…”. Tutte queste formule introducono, in realtà, proprio ciò che fingono di voler evitare. Quando qualcuno dice: “Per non parlare dei ritardi continui”, il ritardo è già stato portato al centro del discorso. La preterizione, quindi, non cancella l’argomento: al contrario, lo illumina.

L’effetto retorico che ne deriva è particolarmente potente. Ciò che viene apparentemente trascurato acquista spesso una rilevanza ancora maggiore rispetto a ciò che viene affermato esplicitamente. È come se il silenzio dichiarato attirasse l’attenzione su ciò che dovrebbe nascondere. La mente dell’ascoltatore, infatti, tende a soffermarsi proprio su ciò che viene evocato e subito sottratto.

Questa figura retorica ha origini antiche e una lunga tradizione nella retorica classica. Gli oratori greci e romani ne facevano largo uso, consapevoli della sua efficacia persuasiva. In particolare, la preterizione era uno strumento prezioso nei discorsi politici e giudiziari, dove permetteva di insinuare un’accusa o di evocare un fatto senza assumersene pienamente la responsabilità. Dire “Non ricorderò qui le numerose mancanze del mio avversario” significava, di fatto, suggerire che tali mancanze esistessero e fossero gravi.

In questo senso, la preterizione è una figura strettamente legata all’arte della persuasione. Essa consente di influenzare il destinatario senza apparire troppo diretti o aggressivi. È una strategia elegante, ma anche insidiosa, perché sfrutta il potere dell’allusione. Ciò che non viene detto apertamente può risultare persino più incisivo di un’affermazione esplicita.

Nella letteratura, la preterizione è stata utilizzata da molti autori per creare effetti di ironia, enfasi o coinvolgimento emotivo. Spesso il narratore dichiara di non voler soffermarsi su un particolare, salvo poi suggerirne l’importanza proprio attraverso questa finta omissione. È una tecnica che consente di instaurare un rapporto complice con il lettore, quasi invitandolo a cogliere ciò che si trova tra le righe.

Un celebre esempio si trova nella tradizione epica e oratoria, dove il poeta o l’oratore afferma di non voler enumerare tutte le imprese di un eroe o tutte le colpe di un nemico. Questa dichiarazione, apparentemente modesta o selettiva, serve in realtà a esaltare la grandezza delle une o la gravità delle altre. Se le imprese sono troppo numerose per essere elencate, significa che sono straordinarie; se le colpe sono troppe per essere ricordate, significa che sono particolarmente pesanti.

La preterizione svolge anche una funzione di attenuazione apparente. Chi la utilizza può sembrare prudente, discreto o rispettoso. Dire “Non vorrei sottolineare i tuoi errori” appare più gentile che elencarli direttamente. Tuttavia, l’effetto può essere persino più pungente, perché l’allusione lascia spazio all’immaginazione e può accentuare il senso di disagio o di colpa.

Nel linguaggio politico contemporaneo, questa figura continua a essere largamente impiegata. Frasi come “Non voglio entrare nel merito delle vicende personali del mio avversario” o “Non starò qui a ricordare le promesse non mantenute” sono esempi evidenti di preterizione. In questi casi, la figura permette di evocare temi delicati senza affrontarli frontalmente, mantenendo una parvenza di correttezza formale.

Anche il linguaggio giornalistico e pubblicitario ne fa uso. Un titolo come “Per non parlare dei costi nascosti” richiama immediatamente l’attenzione proprio su quei costi. La preterizione, infatti, ha il vantaggio di stimolare la curiosità del lettore o dell’ascoltatore, spingendolo a completare mentalmente ciò che è solo accennato.

Nel discorso comune, la sua presenza è quasi costante, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Formule come “Lasciamo perdere il fatto che…”, “Senza contare che…”, “Non voglio nemmeno menzionare…” appartengono alla conversazione quotidiana. Esse servono a rafforzare un argomento, ad aggiungere peso a una critica o a sottolineare un elemento senza insistervi apertamente.

Dal punto di vista psicologico, la preterizione si basa su un meccanismo ben noto: l’attenzione si concentra spesso proprio su ciò che viene negato o dichiarato irrilevante. È lo stesso principio per cui, se qualcuno dice “Non pensare a un elefante rosa”, l’immagine dell’elefante rosa compare immediatamente nella mente. La negazione, anziché cancellare il contenuto, lo richiama con maggiore forza.

Questa caratteristica rende la preterizione uno strumento estremamente efficace, ma anche potenzialmente manipolatorio. Può essere usata per insinuare dubbi, suggerire giudizi o orientare l’opinione altrui senza formulare affermazioni dirette. Per questo motivo, è importante saperla riconoscere, soprattutto nei contesti in cui il linguaggio viene utilizzato con finalità persuasive.

Dal punto di vista stilistico, la preterizione contribuisce a rendere il discorso più vario, raffinato e coinvolgente. Essa introduce una tensione tra ciò che si dice e ciò che si finge di non dire, creando un gioco di impliciti che arricchisce il testo. In mano a uno scrittore abile, può diventare uno strumento di grande eleganza espressiva.

Non va confusa, tuttavia, con altre figure affini, come la reticenza. Nella reticenza, il discorso viene interrotto, lasciando incompiuto ciò che si vorrebbe dire. Nella preterizione, invece, l’argomento viene nominato, ma sotto forma di apparente omissione. La differenza è sottile ma significativa: la reticenza tace davvero, la preterizione parla fingendo di tacere.

Non dirò mai che la preterizione ha avuto fortuna…

La sua diffusione nella lingua italiana dimostra quanto il nostro modo di comunicare sia ricco di sfumature. Non sempre diciamo le cose in modo diretto; spesso preferiamo suggerire, alludere, lasciare intendere. La preterizione incarna perfettamente questa tendenza, unendo discrezione apparente e forza espressiva.

In ambito scolastico, riconoscere questa figura retorica significa sviluppare una maggiore consapevolezza linguistica. Significa comprendere che il linguaggio non trasmette solo informazioni, ma costruisce effetti, orienta interpretazioni, suscita reazioni. La preterizione è un esempio eccellente di come la forma possa influenzare il contenuto.

In conclusione, la preterizione è una figura retorica tanto elegante quanto efficace. Attraverso il paradosso del dire non dicendo, essa mette in risalto ciò che apparentemente lascia in ombra. Utilizzata nella retorica classica, nella letteratura, nella politica e nella comunicazione quotidiana, continua a dimostrare la straordinaria capacità del linguaggio di agire non solo su ciò che viene espresso, ma anche su ciò che viene soltanto evocato. Ed è proprio in questa sottile tensione tra parola e silenzio che risiede il suo fascino più profondo.