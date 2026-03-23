Lingua italiana: “postremo”, qual è il suo significato?

Ci sono parole nella lingua italiana che portano con sé il peso di ciò che significano. «Postremo» è una di queste: chi la pronuncia sente già nell’aria qualcosa di conclusivo, di solenne, di inamovibile. Avverbio e aggettivo insieme, significa «da ultimo», «in fondo», «al termine di tutto» — ma non con la semplicità neutra di «infine» o «alla fine». «Postremo» ha una gravità particolare, una lentezza cadenzata che evoca la fine non come casuale punto di arrivo ma come esito necessario, come compimento.

Nel lessico italiano «postremo» è voce dotta, di registro alto, percepita oggi come letteraria o aulica. Non la si sente in conversazione ordinaria: appartiene alla prosa d’arte, alla saggistica di tono elevato, alla poesia. Eppure non è una parola morta, cristallizzata in un museo linguistico: chi la usa sa di disporre di uno strumento di rara precisione, capace di dare a una conclusione un peso che «finalmente» o «per ultimo» non possono offrire. È una parola che sceglie chi vuole dire qualcosa con la massima intensità.

L’etimologia: dal latino «post» fino all’estremo

La storia di «postremo» comincia nel latino classico. La parola deriva dall’avverbio e preposizione post — «dopo», «dietro», «in seguito a» — attraverso una catena di derivazione che merita di essere percorsa con attenzione, perché illumina il significato profondo del termine.

Da post si forma l’aggettivo posterus, «che viene dopo», «successivo»: da qui il plurale posteri, i posteri, coloro che verranno dopo di noi. Da posterus si costruisce poi il superlativo postremus, «l’ultimo in assoluto», «colui o ciò che viene dopo tutti gli altri». Il superlativo in latino non indica semplicemente una posizione nella serie: indica la posizione terminale, quella oltre la quale non c’è nient’altro. Postremus è dunque il grado massimo del «dopo»: ciò che è più lontano dall’inizio, il punto più remoto della sequenza.

L’italiano «postremo» è un latinismo diretto: la forma è quella del latino postremus con il normale adattamento morfologico. Esiste anche la variante avverbiale «postremamente», rarissima, e il sostantivo «in postremo», usato talvolta per indicare la posizione finale in una lista o in un’argomentazione. Ma è la forma aggettivale e avverbiale semplice — «postremo» — quella che ha trovato più fortuna nella tradizione letteraria italiana.

La famiglia etimologica di «post» è ricchissima in italiano: posteriore, postumo, posticipare, postpone, postdatare, postfazione. Tutte queste parole portano l’idea del «dopo», del «dietro nel tempo o nello spazio». Ma «postremo» è quella che porta questa idea al suo grado estremo, quella che dice: non solo «dopo», ma «dopo tutto il resto».

Il latino classico: Cicerone, Cesare, Livio

Nel latino classico postremus e l’avverbio postremo erano di uso comune e assolutamente non marcati come aulici: facevano parte del vocabolario corrente della prosa storiografica, oratoria e filosofica. Cicerone li usa con grande frequenza nei suoi discorsi e nelle sue opere filosofiche come connettivo conclusivo di una serie di argomenti: dopo primo, deinde, tum, arriva postremo a chiudere la catena. È la parola che dice: ho detto tutto quello che c’era da dire, ora viene il punto finale.

In Cesare e in Livio, postremo compare spesso nelle descrizioni militari e storiche per indicare l’ultimo elemento di una formazione, l’ultima fase di un’operazione, il momento conclusivo di una battaglia. C’è in questo uso qualcosa di tattico e di irreversibile: il postremo di una battaglia è il momento che determina tutto, quello dopo il quale non ci sono più mosse. La parola porta con sé questa connotazione di definitivo, di non negoziabile.

Sallustio e Tacito — maestri della prosa latina breve, densa, tagliente — usano postremo con particolare efficacia nelle chiusure di periodo, dove la parola acquista quel peso conclusivo che poi la tradizione letteraria italiana erediterà e amplificherà.

Il volgare e il Trecento: l’ingresso nella lingua italiana letteraria

Con il passaggio dal latino al volgare illustre, «postremo» non scompare: al contrario, viene selezionato dalla tradizione letteraria italiana come uno dei latinismi più preziosi, da conservare e valorizzare nel nuovo idioma. La sua presenza nei testi delle Origini e del Trecento è rivelatrice di uno stile alto, di una volontà di dare alla lingua vernacolare la stessa dignità e la stessa precisione del latino classico.

Dante, che nel De vulgari eloquentia teorizzava la selezione dei vocaboli illustri per la grande poesia, usa la tradizione latina come serbatoio inesauribile. Nel linguaggio della Commedia il principio di ultima posizione — il concetto che «postremo» esprime — è strutturalmente fondamentale: l’intera architettura del poema è ordinata per serie, per gradi, per sequenze che hanno un termine. Il postremo di ogni canto, di ogni cantica, di tutto il poema, è il momento della massima rivelazione.

Boccaccio nel Decameron usa latinismi di questo calibro nella cornice narrativa e nelle novelle di tono più elevato, creando quell’effetto di variatio stilistica che è uno dei tratti più sofisticati della sua prosa. «Postremo» in Boccaccio segnala quasi sempre un momento di chiusura ragionata, di bilancio, di sentenza finale.

Il Cinquecento e il Seicento: la prosa d’arte e la retorica

Nel Cinquecento, l’epoca della codificazione della lingua letteraria italiana e del grande dibattito sulla questione della lingua, «postremo» si consolida come voce del registro alto. Gli scrittori cinquecenteschi — da Bembo a Castiglione, da Guicciardini a Machiavelli — dispongono di un vocabulario latineggiante che include «postremo» tra i connettivi di chiusura per l’argomentazione seria.

Guicciardini, nella Storia d’Italia, usa «postremo» per chiudere lunghe catene di considerazioni politiche e storiche: la parola segnala che si sta arrivando al punto più importante, alla conclusione che tutto il ragionamento precedente ha preparato. C’è in questo uso qualcosa di quasi giuridico: il postremo è la sentenza, il verdetto definitivo dopo l’istruttoria.

Nel Seicento barocco, la parola acquista sfumature ancora più marcate. La poetica del meraviglioso e del concettismo ama i finali a sorpresa, le chiusure paradossali: e «postremo», proprio per la sua solennità, diventa una parola ideale per introdurre il colpo finale, quasi una promessa di definitivo che il verso o la prosa poi mantiene — o tradisce con effetto straniante.

L’Ottocento: Leopardi e la prosa classica

Giacomo Leopardi è forse il più grande custode ottocentesco delle parole latine nella lingua italiana. Il suo Zibaldone è un monumento alla riflessione sul lessico, sulla storia delle parole, sul rapporto tra il latino e il volgare. Leopardi ama le parole che portano dentro di sé la storia della lingua: e «postremo» è esattamente questo tipo di parola.

Nelle Operette morali la prosa leopardiana usa con misura e precisione i latinismi di registro alto, creando un italiano classico e raffinatissimo che sa di antico senza essere arcaico. «Postremo» compare come connettivo conclusivo nei dialoghi e nelle prose filosofiche, dove serve a sigillare un ragionamento con la massima gravità. In Leopardi il postremo non è mai decorativo: è sempre il punto di non ritorno di un pensiero.

La fonologia della parola: il suono del finale

Non si può parlare di «postremo» senza parlare del suo suono. La parola ha una musicalità particolare, costruita su una successione di consonanti e vocali che la rendono memorabile e pesante nel senso migliore: densa, non leggera. La doppia consonante –str– nel centro della parola crea un momento di rallentamento, quasi di attrito fisico nella pronuncia, come se la lingua stessa dovesse faticare un poco prima di arrivare alla sillaba finale –mo.

Questa sillaba finale –mo è chiusa, grave, discendente. Non si alza come –tà o –rà: si chiude, si posa. Il suono di «postremo» finisce come una porta che si chiude con decisione, non sbattuta ma fermata. È un suono che dice: qui finisce. E questa qualità fonica si sposa perfettamente con il suo significato: la parola suona come ciò che significa.

I poeti lo sanno, spesso inconsciamente. Quando «postremo» compare in un verso, tende a occupare posizioni di peso: a fine verso come parola-rima, o all’inizio come segnale solenne di chiusura. Il suo ritmo trisillabico — po-stre-mo — si inserisce naturalmente nell’endecasillabo e nel settenario, i metri fondamentali della tradizione italiana.

Usi moderni e contemporanei: la parola oggi

Nel italiano contemporaneo «postremo» sopravvive con piena vitalità nel registro letterario e saggistico elevato. Non è una parola in via di estinzione: è una parola che ha trovato la propria nicchia e la abita con dignità. Chi la usa oggi compie una scelta stilistica consapevole: sa che sta attingendo a un registro alto, che sta conferendo alla propria prosa o al proprio verso una gravità particolare.

Nella critica letteraria, nella filosofia, nella prosa d’arte contemporanea, «postremo» appare con frequenza sufficiente a non sembrare affettato, ma con rarità sufficiente a conservare il proprio peso specifico. È una parola che non si inflaziona: proprio perché non appartiene al parlato quotidiano, ogni sua occorrenza scritta ha la freschezza di qualcosa che non è ancora consumato dall’uso.

C’è anche un uso retorico preciso che «postremo» ha conservato: quello di chiudere una serie di argomenti o di esempi con il più importante. Non semplicemente «l’ultimo» in senso cronologico, ma l’ultimo in senso logico, quello che ha il maggior peso, quello che dovrebbe rimanere nella mente del lettore. «Postremo» in questo uso è quasi sinonimo di «soprattutto» o «in definitiva», ma con una sfumatura di irreversibilità e di solennità che quegli avverbi non possiedono.

Parole vicine e parole lontane: il campo semantico

Per capire meglio «postremo» conviene confrontarla con le parole che le sono più vicine. «Ultimo» è il sinonimo più diretto: anche ultimo viene dal latino ultimus, superlativo di un comparativo legato a ulter, «ciò che è al di là». Ma «ultimo» è parola pienamente italiana, di uso comune, non marcata stilisticamente. «Postremo» porta con sé una patina latina, una sonorità più arcaica, un peso maggiore.

«Estremo» è parola affine per significato ma diversa per origine: viene da externus attraverso il superlativo extremus. Anche «Estremo» indica il punto più lontano, il limite assoluto, ma con una sfumatura di tensione e pericolo che «postremo» non ha necessariamente. «Postremo» è più pacato, più ordinato: è l’ultimo di una serie, non il bordo dell’abisso.

«Infine» e «finalmente» sono gli equivalenti avverbiali più comuni nel parlato, ma mancano della gravitazione verso il basso, della pesantezza conclusiva di «postremo». «Finalmente» ha addirittura una connotazione di sollievo, di attesa finalmente soddisfatta: tutt’altro tono. «Postremo» non esprime sollievo: esprime sentenza.

La bellezza delle parole che pesano

Le lingue vivono anche grazie a parole come «postremo»: parole che non servono alla comunicazione quotidiana, che non si usano per comprare il pane o commentare il meteo, ma che custodiscono nella loro forma e nel loro suono secoli di storia, di pensiero, di arte. Parole che ci connettono a Cicerone e a Dante, a Guicciardini e a Leopardi, attraverso una continuità di lingua che è anche una continuità di civiltà.

«Postremo» dice «ultimo» come solo può dirlo chi ha capito che ogni fine è anche un compimento, che l’ultima parola di un testo è quella che illumina tutto ciò che l’ha preceduta, che esistono momenti nella vita e nel discorso in cui non basta dire «infine»: bisogna dire «postremo», con tutta la gravità latina di quella radice, con tutto il peso di duemila anni di uso meditato.

Chi usa «postremo» oggi non sta cercando di sembrare colto: sta cercando la parola giusta. E a volte la parola giusta è quella che viene da lontano, quella che porta con sé la memoria di tutte le volte in cui è stata usata prima, quella che suona come ciò che significa. Postremo è questa parola: l’ultima, e la più necessaria.