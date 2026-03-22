Lingua italiana e poesia: cos’è il “fulmen in clausola”

Esiste nella tradizione retorica e poetica italiana un’espressione di grande potenza evocativa entrata anche nella lingua italiana attraverso orazioni, arringhe e comizi: fulmen in clausola. Letteralmente, «fulmine in chiusura» — dove clausola indica la chiusura, il verso finale, l’ultimo elemento di una struttura metrica. Il nome dice tutto: si tratta di un colpo improvviso, luminoso e devastante che cade sull’ultima parola, sull’ultimo verso, sull’ultima immagine di un componimento, trasformando retroattivamente il significato di ciò che lo ha preceduto.

La metafora del fulmine non è casuale né meramente ornamentale. Il fulmine è inatteso, irresistibile, concentra in un istante un’energia enorme. Allo stesso modo, il fulmen in clausola è un’illuminazione subitanea che cambia la luce su tutto il testo: il lettore, arrivato all’ultimo verso, si volta indietro e vede il poema o il sonetto con occhi nuovi. Ciò che sembrava andare in una direzione si rivela andare altrove. Ciò che pareva ovvio cela una complessità insospettata. La chiusura non conclude: esplode.

Come tecnica retorica, il fulmen in clausola appartiene alla famiglia più ampia delle figure di chiusura — quelle che conferiscono alla fine di un testo un peso sproporzionato rispetto alla sua posizione. Ma si distingue dalle altre perché non è soltanto memorabile o elegante: è sovversiva. Mette in discussione la traiettoria logica o emotiva del componimento, la ribalta, la complica. È un atto di violenza formale al servizio della verità poetica.

Le radici classiche: dall’epigramma latino al sonetto

L’uso del colpo finale come strumento retorico ha radici profonde nella letteratura classica. L’epigramma greco e latino era costruito interamente attorno a questo principio: una breve sequenza di versi che costruisce una situazione, un argomento, una descrizione, e poi la rovescia o la conclude con un verso finale tagliente, spesso ironico o paradossale. Marziale, maestro indiscusso dell’epigramma latino, era virtuoso nell’arte di portare il lettore in una direzione per poi sferrargli nell’ultimo verso un colpo imprevedibile.

Con il passaggio al sonetto medievale e rinascimentale, il dispositivo acquista una collocazione strutturale precisa. Il sonetto è per sua natura una forma che prepara un colpo: le due quartine espongono, le terzine svolgono, e il verso finale — la cosiddetta coda o chiave del sonetto — sigilla, rovescia o illumina. Non tutti i sonetti usano il fulmen in clausola nel senso più pieno del termine, ma la forma sonettistica è quella che meglio si presta a questo dispositivo, perché la sua architettura regolata crea l’attesa necessaria perché il fulmine abbia effetto.

Già Petrarca, nel Canzoniere, usa frequentemente il verso finale come momento di rivelazione o capovolgimento. La tradizione del petrarchismo cinquecentesco eredita e amplifica questa tecnica, facendone una delle marche distintive del sonetto lirico italiano.

Il fulmine cade sull’ultimo verso: «c’aperse, a prender noi, in croce le braccia». L’immagine del Cristo in croce che apre le braccia non come atto di supplizio ma come abbraccio — «prender noi», prenderci, raccoglierci — rovescia con un solo verso tutto il tono di disperazione e autopunizione che aveva percorso il sonetto. La morte, il fallimento dell’arte, la vanagloria degli amori, il terrore del giudizio: tutto si dissolve nell’immagine di un Dio che allarga le braccia per accogliere. Il fulmine è di luce, non di buio.

Leopardi e il fulmine del nulla

Nessun poeta italiano ha usato il fulmen in clausola con più devastante coerenza di Giacomo Leopardi. Nelle sue canzoni e nei suoi idilli, la chiusura è quasi sempre il momento in cui il pessimismo si fa assoluto, in cui l’illusione costruita nei versi precedenti viene spazzata via da una verità finale senza appello. Il più celebre esempio è la chiusura de «L’infinito»:

Il fulmine qui non è di terrore ma di paradosso: il naufragio — immagine di morte e perdita — è «dolce». L’annientamento del sé nell’infinito, che dovrebbe essere esperienza di angoscia, si rivela desiderabile. L’ultimo verso capovolge ogni aspettativa: il pensiero che si annegava diventa il pensiero che desidera annegarsi. È un colpo di genio formale al servizio di un’intuizione filosofica abissale.

Ancora più brutale è il fulmine finale de «La ginestra», dove dopo centinaia di versi di riflessione sulla condizione umana e sulla natura matrigna, Leopardi chiude con l’immagine del fiore del deserto che piega la testa sotto la lava, senza supplicare, senza illudersi. La ginestra non vince: muore. Ma muore senza menzogna. Il verso finale non consola: certifica. E proprio per questo rimane.

Il Novecento: Ungaretti, Montale, Saba

Nel Novecento la poesia italiana rinnova radicalmente il proprio linguaggio, ma il fulmen in clausola sopravvive e si trasforma. Giuseppe Ungaretti, nella sua poesia essenziale e frammentata, fa del verso brevissimo uno strumento di concentrazione massima: ogni parola pesa, e la parola finale pesa di più. La celeberrima «Mattina» è essa stessa interamente costruita come un fulmen

Due versi, quattro parole. Il fulmine è nell’ultima: «immenso». Non «grande», non «chiaro»: immenso, ciò che non può essere misurato. L’illuminazione mattutina — la luce fisica dell’alba — si rivela essere illuminazione mistica, contatto con l’illimitato. In due parole, Ungaretti mette ciò che altri poeti mettono in cento versi.

Eugenio Montale usa il fulmen in clausola con grande frequenza e con effetti spesso ironici o amarissimi. Nelle «Occasioni» e nel «Saturo», i versi finali hanno spesso la funzione di sgonfiare bruscamente un’aspettativa lirica, di introdurre un elemento prosaico o tagliente che smentisce la solennità di ciò che precede. È un uso antieroico del dispositivo, perfettamente coerente con la poetica montaliana dell’«osso di seppia» e del male di vivere.

La meccanica del fulmine: perché funziona nella poesia e nella lingua italiana

Per comprendere davvero il fulmen in clausola è necessario riflettere sulla meccanica della lettura poetica. Quando leggiamo un componimento, costruiamo progressivamente un sistema di aspettative: tematiche, ritmiche, emotivo-logiche. Ogni verso conferma o modifica leggermente queste aspettative, guidandoci verso ciò che sembra la conclusione naturale. Il fulmen in clausola interviene esattamente in questo processo: nell’ultimo verso, quando il sistema di aspettative è massimamente consolidato e la guardia del lettore è abbassata, introduce qualcosa di inatteso.

Questo inatteso può essere un paradosso logico, un’immagine dissonante, una parola sola di peso enorme, un capovolgimento del punto di vista, una rivelazione che cambia il senso di tutto ciò che precede. L’effetto è quello di una scarica: il lettore è costretto a tornare indietro, a rileggere, a rivedere. Il poema si arricchisce retroattivamente del suo finale: la prima lettura e la seconda non sono mai la stessa cosa.

C’è anche una dimensione mnemonica: i versi finali si ricordano meglio, per ragioni cognitive legate alla cosiddetta recency effect. Il fulmen in clausola sfrutta e potenzia questo meccanismo: non solo è l’ultima cosa che si legge, ma è quella che più cambia il senso di ciò che si è letto. La memoria del poema diventa, alla fine, la memoria del suo fulmine.

Il verso che rimane

Il fulmen in clausola è molto più di una figura retorica: è una filosofia della chiusura, una concezione del testo come spazio di tensione che si risolve — o si apre — nell’istante finale. Richiede al poeta una padronanza straordinaria: bisogna costruire con pazienza il percorso, alimentare le aspettative, dosare i segnali, e poi saper colpire nel momento esatto con la parola o l’immagine giusta.

Ma richiede anche al lettore un’apertura particolare: la disponibilità a essere sorpresi, a lasciarsi colpire, a non resistere al rovesciamento. La grande poesia esige questa vulnerabilità. E il fulmen in clausola, più di ogni altro dispositivo, la mette alla prova e la ricompensa.

Da Marziale a Dante, da Michelangelo a Leopardi, da Ungaretti a Montale: attraverso secoli di letteratura e trasformazioni radicali del linguaggio poetico, il fulmine nella clausola non ha mai smesso di cadere. Perché la verità — quella vera, quella che cambia le cose — arriva sempre alla fine, sempre di sorpresa, sempre come luce.