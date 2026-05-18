Lingua italiana: cos’è il “plurale maiestatis”

Il plurale maiestatis, chiamato anche “plurale di maestà” o “plurale maiestatico”, è uno dei fenomeni più affascinanti della lingua italiana e, più in generale, della tradizione linguistica europea. Si tratta dell’uso della prima persona plurale al posto della prima persona singolare per esprimere autorevolezza, prestigio istituzionale o solennità. In pratica, invece di dire “io”, il…

Il plurale maiestatis, chiamato anche “plurale di maestà” o “plurale maiestatico”, è uno dei fenomeni più affascinanti della lingua italiana e, più in generale, della tradizione linguistica europea. Si tratta dell’uso della prima persona plurale al posto della prima persona singolare per esprimere autorevolezza, prestigio istituzionale o solennità. In pratica, invece di dire “io”, il parlante dice “noi”, pur riferendosi a sé stesso.

Si adopera ancora nella lingua italiana?

Questa forma linguistica non nasce nell’italiano moderno, ma deriva direttamente dal latino. Già nell’antica Roma il plurale veniva utilizzato da magistrati e autorità pubbliche per rafforzare il proprio ruolo istituzionale. Nei testi di Cicero compaiono formule come nos consules (“noi consoli”) oppure nobis consulibus (“a noi consoli”), dove il plurale non indica realmente più persone, ma serve a dare maggiore rilievo alla funzione politica del parlante.

In seguito, il plurale maiestatico divenne tipico soprattutto del linguaggio imperiale. L’imperatore parlava di sé usando il “noi” per rappresentare non soltanto la propria persona, ma anche il potere e l’autorità dello Stato. Da qui deriva l’idea stessa di “plurale di maestà”: il plurale accresce simbolicamente la figura di chi parla.

Questa tradizione è passata poi nelle lingue europee moderne, compreso l’italiano. Per secoli re, sovrani, papi e alte autorità civili o religiose hanno utilizzato il plurale maiestatis nei documenti ufficiali, nei discorsi solenni e negli atti pubblici.

Un esempio molto significativo si trova nello Statuto Albertino del 1848:

«Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri sudditi…»

Qui il sovrano usa continuamente il “Noi” e aggettivi possessivi come “Nostri”, pur riferendosi a sé stesso. Il re non parla soltanto come individuo, ma come incarnazione dell’istituzione monarchica.

Lo stesso fenomeno compare nella lingua ecclesiastica. I pontefici, per lunghissimo tempo, si sono espressi usando il plurale maiestatico. Un esempio è presente nella bolla Iubilaeum Maximum del 1949:

«…con la presente Lettera indiciamo e promulghiamo…»

Anche in questo caso il papa utilizza la prima persona plurale per conferire maggiore solennità e autorevolezza alle proprie parole.

È interessante notare che questa tradizione è cambiata nel Novecento. Pope John Paul I, eletto nel 1978, rinunciò infatti al plurale maiestatico nei discorsi pubblici, preferendo usare il “io”. Questa scelta ebbe un forte valore simbolico: voleva comunicare semplicità, vicinanza e umiltà.

La funzione principale del plurale maiestatis è quella di “moltiplicare” simbolicamente la figura dell’emittente. Quando un sovrano dice “noi”, non parla solo come individuo privato, ma come rappresentante di una comunità, di uno Stato o di un’istituzione. Il plurale aumenta quindi il peso e il prestigio della voce che parla.

Dal punto di vista linguistico, il fenomeno è molto interessante perché mostra come la grammatica possa avere anche un valore simbolico e sociale. Il pronome non serve soltanto a indicare il numero delle persone coinvolte, ma diventa uno strumento di rappresentazione del potere.

Il plurale maiestatico appartiene inoltre alla storia della retorica e della comunicazione ufficiale. Le parole usate dalle autorità non sono mai casuali: attraverso il linguaggio si costruisce l’immagine del potere. Dire “noi” invece di “io” significa creare distanza, autorevolezza e solennità.

Tuttavia il plurale usato al posto del singolare non compare soltanto nel linguaggio delle autorità politiche o religiose. Esistono infatti altre forme di plurale con funzioni differenti.

Una di queste è il cosiddetto “plurale di modestia”. In questo caso il parlante usa il “noi” non per apparire più importante, ma al contrario per attenuare la propria presenza individuale. È molto frequente nella prosa letteraria e scientifica.

Nei The Betrothed di Alessandro Manzoni compaiono spesso espressioni come:

«noi non crediamo di dover far menzione…»

Qui Manzoni usa il plurale non per affermare superiorità, ma quasi per nascondere sé stesso dietro la narrazione. È una forma di umiltà stilistica.

Esiste poi il “plurale didattico”, molto usato dagli insegnanti. Quando un professore dice:

«Abbiamo visto che…»

non intende riferirsi davvero a un gruppo che comprende lui stesso e gli studenti come soggetti distinti, ma vuole coinvolgere l’ascoltatore in un percorso comune. È un plurale inclusivo.

Anche sacerdoti, conferenzieri e divulgatori usano spesso questa forma. Il plurale crea partecipazione e senso di comunità.

Un altro tipo ancora è il “plurale narrativo”, frequente nei saggi storici o nei testi critici. Espressioni come:

«Assistiamo qui a uno sdoppiamento…»

oppure:

«Siamo arrivati a un momento decisivo…»

servono a coinvolgere il lettore nella narrazione, quasi accompagnandolo attraverso il discorso.

Tutti questi fenomeni mostrano la straordinaria ricchezza del sistema pronominale italiano. Il “noi” non indica soltanto una pluralità reale di persone: può esprimere potere, modestia, partecipazione o coinvolgimento emotivo.

Il plurale maiestatis, però, resta la forma più simbolicamente forte. Oggi il suo uso è molto diminuito nella lingua comune, perché la società contemporanea tende a preferire registri comunicativi più semplici e diretti. L’autorità moderna cerca spesso di apparire più vicina ai cittadini e meno distante.

Tuttavia il plurale maiestatico sopravvive ancora in alcuni contesti solenni o ironici. Talvolta viene usato scherzosamente per imitare il linguaggio dei sovrani o delle autorità. Una persona potrebbe dire ironicamente:

«Noi siamo molto contrariati.»

In questo caso l’effetto nasce proprio dal contrasto tra la situazione quotidiana e il tono solenne del plurale di maestà.

Il plurale maiestatis ha anche una forte importanza culturale e storica. Attraverso di esso possiamo comprendere meglio il rapporto tra lingua e potere nelle società del passato. Le parole non erano soltanto strumenti di comunicazione, ma segni concreti della gerarchia sociale.

Nelle monarchie e nelle istituzioni religiose il linguaggio serviva infatti a sottolineare la distanza tra l’autorità e il popolo. Il “noi” maiestatico contribuiva a creare questa immagine di superiorità e sacralità.

In letteratura

Dal punto di vista letterario, inoltre, il plurale maiestatis possiede una particolare musicalità e solennità. Le formule ufficiali antiche, con i loro “Noi ordiniamo”, “Noi dichiariamo”, “Noi concediamo”, hanno un tono immediatamente riconoscibile e fortemente evocativo.

Il plurale maiestatis rappresenta uno dei fenomeni più interessanti della lingua italiana. Nato dal latino e sviluppatosi nella tradizione politica e religiosa europea, esso consiste nell’uso del “noi” al posto dell’“io” per esprimere autorità, prestigio e solennità. Accanto al plurale di maestà esistono poi altre forme di plurale, come quello di modestia, didattico e narrativo, che mostrano la grande varietà espressiva della lingua italiana.

Questo fenomeno dimostra che la grammatica non è soltanto una questione tecnica: attraverso le forme linguistiche si esprimono rapporti sociali, idee di potere, atteggiamenti culturali e persino visioni del mondo.