Lingua italiana: “pizza Margherita”, come nasce il nome?

Tra i simboli più conosciuti della gastronomia italiana nel mondo, la pizza Margherita occupa senza dubbio un posto speciale. Semplice nella preparazione, inconfondibile nei sapori e universalmente apprezzata, essa rappresenta non soltanto un piatto della tradizione napoletana, ma anche un elemento dell’identità culturale e della lingua italiana. Dietro il suo nome, apparentemente semplice, si nasconde…

Tra i simboli più conosciuti della gastronomia italiana nel mondo, la pizza Margherita occupa senza dubbio un posto speciale. Semplice nella preparazione, inconfondibile nei sapori e universalmente apprezzata, essa rappresenta non soltanto un piatto della tradizione napoletana, ma anche un elemento dell’identità culturale e della lingua italiana. Dietro il suo nome, apparentemente semplice, si nasconde una storia che intreccia gastronomia, monarchia, tradizione popolare e costruzione dell’identità nazionale.

Gastronomia e lingua italiana

Quando si parla dell’origine del nome della pizza Margherita, si entra infatti in un territorio in cui storia documentata e leggenda convivono da oltre un secolo. La vicenda più famosa è nota a milioni di persone e continua ancora oggi a essere raccontata nei libri di cucina, nelle guide turistiche e nelle pizzerie di tutto il mondo.

Per comprendere la nascita della pizza Margherita bisogna anzitutto ricordare che la pizza, molto prima di assumere la forma attuale, era già un alimento diffuso a Napoli. Fin dal Settecento il popolo napoletano consumava focacce condite con ingredienti semplici e facilmente reperibili. La pizza era considerata soprattutto un cibo popolare, economico e nutriente, venduto nelle strade e nei quartieri della città.

Tra le varie tipologie esistenti vi erano già pizze condite con pomodoro, introdotto in Europa dopo la scoperta dell’America e inizialmente accolto con diffidenza. Nel corso del tempo il pomodoro divenne invece uno degli ingredienti fondamentali della cucina napoletana. Accanto ad esso venivano utilizzati formaggi, basilico, aglio, olio e altri prodotti locali.

La storia tradizionale della pizza Margherita si colloca nel 1889. In quell’anno la regina Margherita di Savoia, moglie del re Umberto I, si trovava a Napoli durante un soggiorno ufficiale della famiglia reale. Secondo il racconto più diffuso, la sovrana manifestò il desiderio di assaggiare una delle specialità più celebri della città, ossia la pizza, che fino a quel momento era considerata principalmente un cibo delle classi popolari.

Fu così convocato il pizzaiolo Raffaele Esposito, titolare della storica pizzeria Pizzeria Brandi. Esposito avrebbe preparato per la regina tre diverse pizze. Tra queste, una in particolare era condita con pomodoro, mozzarella e basilico.

La scelta degli ingredienti non era casuale. Il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde del basilico richiamavano infatti i colori della bandiera italiana. Secondo la tradizione, la regina apprezzò soprattutto questa pizza e ne lodò il sapore. Per celebrare l’evento, il pizzaiolo decise di dedicarle quella preparazione, chiamandola appunto “Margherita” in onore della sovrana.

La leggenda è resa ancora più affascinante dall’esistenza di una lettera di ringraziamento attribuita al capo dei servizi di corte della regina, documento che sarebbe stato inviato a Raffaele Esposito per esprimere il gradimento della famiglia reale. Per molti anni questa lettera è stata considerata una prova dell’origine della pizza Margherita.

Tuttavia, gli studi storici più recenti hanno sollevato alcuni dubbi sulla ricostruzione tradizionale. Diversi ricercatori hanno osservato che pizze condite con pomodoro, mozzarella e basilico esistevano probabilmente già prima del 1889. In altre parole, la combinazione di ingredienti che oggi caratterizza la Margherita non sarebbe stata inventata per l’occasione, ma faceva già parte della tradizione gastronomica napoletana.

Ciò non significa necessariamente che la storia della regina sia falsa. È possibile che la visita reale abbia semplicemente contribuito a rendere celebre una pizza già esistente, attribuendole il nome che ancora oggi porta. In questo senso la vicenda rappresenterebbe non tanto l’invenzione della ricetta quanto la sua consacrazione ufficiale.

Qualunque sia la verità storica nei dettagli, il legame tra la pizza Margherita e l’Italia unita possiede un forte valore simbolico. La fine dell’Ottocento fu infatti un periodo cruciale per la costruzione dell’identità nazionale italiana. Il Regno d’Italia era nato da pochi decenni e vi era l’esigenza di creare simboli condivisi capaci di unire popolazioni provenienti da tradizioni regionali differenti.

La pizza Margherita, con i suoi colori che richiamano il tricolore, divenne progressivamente uno di questi simboli. Da semplice specialità napoletana si trasformò in un emblema nazionale, capace di rappresentare l’Italia nel mondo. Ancora oggi molti vedono nella Margherita una sorta di sintesi gastronomica dello spirito italiano: semplicità, qualità degli ingredienti e armonia dei sapori.

Un altro aspetto interessante riguarda proprio la straordinaria semplicità della ricetta. In un’epoca in cui molte preparazioni gastronomiche si caratterizzano per la complessità e l’abbondanza degli ingredienti, la pizza Margherita dimostra che l’eccellenza può nascere dall’essenziale. Bastano infatti pochi elementi: un impasto ben lavorato, pomodoro di qualità, mozzarella fresca, basilico e olio extravergine d’oliva.

Questa semplicità ha contribuito enormemente al successo internazionale del prodotto. La pizza Margherita è diventata una delle preparazioni più conosciute e imitate del pianeta. Da New York a Tokyo, da Buenos Aires a Sydney, il suo nome è immediatamente associato all’Italia e alla tradizione napoletana.

Nel corso del Novecento la diffusione dell’emigrazione italiana contribuì ulteriormente alla sua fama. Milioni di emigranti portarono con sé usanze culinarie e ricette tradizionali, facendo conoscere la pizza in numerosi paesi. La Margherita divenne così un simbolo non soltanto della cucina italiana, ma anche della cultura italiana all’estero.

Oggi la pizza napoletana è riconosciuta come patrimonio culturale di straordinaria importanza. L’arte del pizzaiolo napoletano è stata inserita tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità, riconoscimento che testimonia il valore storico e sociale di questa tradizione.

L’origine del nome Margherita continua comunque ad affascinare storici, gastronomi e appassionati. Che si tratti di una storia completamente vera o in parte leggendaria, il racconto della regina e del pizzaiolo ha ormai assunto una dimensione simbolica che va oltre la semplice cronaca. Esso rappresenta l’incontro tra cultura popolare e istituzioni, tra tradizione locale e identità nazionale.

Il nome della pizza Margherita è legato alla figura della regina Margherita di Savoia e alla celebre visita napoletana del 1889, durante la quale una pizza con pomodoro, mozzarella e basilico sarebbe stata dedicata alla sovrana. Al di là delle discussioni storiche sull’effettiva origine della ricetta, questa vicenda ha contribuito a trasformare un piatto popolare in uno dei simboli più riconoscibili dell’Italia nel mondo. La Margherita non è soltanto una pizza: è una storia di tradizione, identità culturale e memoria collettiva che continua a essere raccontata ogni volta che una pizza esce fragrante dal forno.