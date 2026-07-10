Lingua italiana: significato della parola di origine greca “callipigia”

Tra le numerose parole che la lingua italiana ha ereditato dal greco antico, callipigia occupa un posto particolare. Si tratta di un termine raro, colto e fortemente evocativo, che unisce la precisione descrittiva alla raffinatezza della tradizione classica. Oggi la parola viene impiegata soprattutto in ambito artistico, letterario o ironico per indicare una donna dalle…

Tra le numerose parole che la lingua italiana ha ereditato dal greco antico, callipigia occupa un posto particolare. Si tratta di un termine raro, colto e fortemente evocativo, che unisce la precisione descrittiva alla raffinatezza della tradizione classica. Oggi la parola viene impiegata soprattutto in ambito artistico, letterario o ironico per indicare una donna dalle natiche particolarmente armoniose e ben modellate, ma la sua storia affonda le radici nel mondo della Grecia antica, dove la bellezza del corpo umano era considerata una delle più alte espressioni dell’ordine e dell’armonia della natura. Dietro questo vocabolo, apparentemente curioso, si nasconde infatti un patrimonio culturale che attraversa la mitologia, la scultura, la religione e la storia della lingua.

Dal greco alla lingua italiana

Dal punto di vista etimologico, callipigia deriva dal greco καλλίπυγος (kallípygos), composto da καλλι- (kalli-), forma derivata da καλός (kalós), cioè “bello”, e πυγή (pygḗ), che significa “natica”, “gluteo”. Il significato letterale della parola è dunque “dalle belle natiche” oppure “dalle natiche armoniose”. Come accade per molti composti greci, il termine è estremamente preciso: non indica genericamente una persona bella, ma sottolinea una particolare caratteristica fisica considerata degna di ammirazione.

La presenza dell’elemento calli- è comune anche in altri vocaboli italiani di origine greca. Lo ritroviamo, ad esempio, in parole come calligrafia, letteralmente “bella scrittura”, oppure callistenia, cioè gli esercizi fisici destinati a sviluppare un corpo armonioso. In tutti questi casi il prefisso richiama l’idea della bellezza come equilibrio, proporzione e perfezione formale, valori fondamentali della cultura greca.

La parola callipigia è strettamente legata al culto di Afrodite Callipigia, una particolare manifestazione della dea dell’amore venerata soprattutto nella Siracusa dell’età ellenistica. Le fonti antiche raccontano infatti dell’esistenza di un tempio dedicato ad Afrodite con questo epiteto, testimonianza di un culto che celebrava la bellezza femminile non come semplice motivo di attrazione sensuale, ma come espressione della perfezione della natura e della potenza generatrice della dea.

La tradizione più nota legata ad Afrodite Callipigia è riportata da autori antichi che narrano una vicenda curiosa. Due sorelle, entrambe convinte di possedere le natiche più belle della Grecia, decisero di sottoporre la questione al giudizio di un giovane passante. Da quell’incontro nacque una serie di eventi che culminò con matrimoni felici e con l’erezione di un tempio dedicato proprio ad Afrodite Callipigia. Sebbene il racconto abbia un carattere leggendario, esso mostra come il corpo femminile fosse considerato, nella sensibilità ellenica, parte integrante di un ideale estetico complessivo.

Il legame tra callipigia e arte è ancora più evidente nella celebre statua conosciuta come Venere Callipigia, una copia romana di un originale greco oggi conservata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La scultura raffigura la dea mentre solleva leggermente il peplo e volge il capo all’indietro per contemplare le proprie forme. Il gesto, che a uno sguardo moderno potrebbe sembrare provocatorio, possiede in realtà un significato profondamente diverso nel contesto della cultura classica. Non si tratta di esibizionismo, bensì della celebrazione dell’armonia del corpo umano, considerato una manifestazione della perfezione divina.

L’arte greca, infatti, non separava mai la bellezza fisica da quella spirituale. L’ideale del kalós kagathós, l’uomo “bello e buono”, esprimeva proprio l’idea che l’equilibrio esteriore dovesse riflettere una corrispondente armonia interiore. Anche quando gli artisti rappresentavano singole parti del corpo con particolare attenzione, non lo facevano per frammentare la figura umana, ma per esaltarne la perfezione complessiva.

Nella lingua italiana contemporanea callipigia è rimasta una parola di uso limitato, appartenente soprattutto al registro colto. I dizionari la registrano sia come aggettivo sia come sostantivo femminile. Si può quindi dire “una donna callipigia” oppure semplicemente “una callipigia”. Più rara è la forma callipige, mentre talvolta compare anche il maschile callipigio, utilizzato spesso con intento scherzoso o ironico per riferirsi a un uomo particolarmente ben proporzionato.

L’impiego moderno della parola è quasi sempre accompagnato da una sfumatura letteraria o umoristica. Chi utilizza questo termine dimostra generalmente una certa familiarità con la cultura classica oppure desidera ricorrere a un lessico ricercato invece di impiegare espressioni molto più dirette. In questo senso callipigia rappresenta un perfetto esempio della capacità della lingua italiana di conservare vocaboli antichi senza privarli della loro eleganza originaria.

È interessante osservare come la percezione della bellezza del corpo sia cambiata nel corso dei secoli. Nella Grecia classica le proporzioni corporee erano studiate con criteri quasi matematici. Scultori come Policleto cercavano di individuare un vero e proprio canone ideale fondato sull’equilibrio tra le diverse parti del corpo. La bellezza non era concepita come semplice attrazione soggettiva, ma come manifestazione di ordine, misura e simmetria. Anche la particolare attenzione rivolta alle natiche femminili si inserisce in questa concezione complessiva dell’armonia anatomica.

Nel Rinascimento gli artisti italiani recuperarono con entusiasmo questi ideali classici. Michelangelo, Raffaello e molti altri maestri studiarono attentamente la statuaria antica, riprendendone le proporzioni e la ricerca dell’equilibrio formale. Sebbene la parola callipigia non fosse di uso comune, il modello estetico che essa rappresentava continuò a esercitare una forte influenza sull’arte europea.

Anche la letteratura ha occasionalmente fatto ricorso a questo termine. Poeti, narratori e saggisti lo hanno utilizzato per descrivere figure femminili con un tono spesso ironico o colto, sfruttando il contrasto tra l’erudizione della parola e la concretezza della caratteristica fisica indicata. Proprio questa distanza tra registro linguistico elevato e contenuto apparentemente quotidiano contribuisce al particolare fascino del vocabolo.

Dal punto di vista linguistico, callipigia è anche un interessante esempio della straordinaria capacità dell’italiano di integrare parole provenienti dal greco senza alterarne eccessivamente la struttura originaria. Molti termini della nostra lingua appartenenti ai campi della filosofia, della medicina, della biologia, dell’arte e della letteratura derivano infatti direttamente dal greco antico, mantenendo viva una tradizione lessicale che dura da oltre duemila anni. In questo caso, tuttavia, il vocabolo non appartiene al linguaggio scientifico, ma a quello estetico e artistico, dimostrando come il patrimonio greco abbia influenzato anche il modo in cui descriviamo la bellezza.

L’interesse suscitato da callipigia dimostra inoltre come alcune parole riescano a sopravvivere nei secoli nonostante il loro uso limitato. Esse diventano quasi piccoli scrigni culturali, capaci di evocare mondi lontani con una sola espressione. Pronunciare oggi la parola callipigia significa richiamare la Grecia antica, i suoi miti, le sue statue, il culto di Afrodite, l’ideale della bellezza armoniosa e il raffinato gusto linguistico che ha attraversato la civiltà occidentale.

In definitiva, callipigia è molto più di un semplice aggettivo riferito all’aspetto fisico. È una parola che racconta la storia dell’incontro tra lingua, arte e cultura, mostrando come un termine nato oltre due millenni fa continui ancora oggi a conservare intatta la propria forza evocativa. La sua rarità non ne diminuisce il valore; al contrario, ne accresce il fascino, ricordandoci che il lessico italiano custodisce vocaboli preziosi, capaci di trasportare in una sola parola un’intera visione del mondo. Dietro quel composto greco apparentemente insolito si cela infatti un ideale estetico che ha attraversato la storia dell’Occidente, celebrando la bellezza del corpo umano come espressione di armonia, equilibrio e perfezione formale.