Lingua italiana: simigliante o somigliante, quale usare?

La lingua italiana è ricca di coppie di parole che, pur condividendo lo stesso significato fondamentale, raccontano percorsi storici differenti e testimoniano l’evoluzione del lessico nel corso dei secoli. Tra queste coppie vi sono simigliante e somigliante, due varianti oggi percepite in modo diverso dai parlanti, ma entrambe legittime e profondamente radicate nella tradizione linguistica…

La lingua italiana è ricca di coppie di parole che, pur condividendo lo stesso significato fondamentale, raccontano percorsi storici differenti e testimoniano l’evoluzione del lessico nel corso dei secoli. Tra queste coppie vi sono simigliante e somigliante, due varianti oggi percepite in modo diverso dai parlanti, ma entrambe legittime e profondamente radicate nella tradizione linguistica italiana. Se il termine somigliante appartiene all’uso corrente ed è quello che compare con maggiore frequenza nella lingua parlata e scritta contemporanea, simigliante conserva invece un sapore letterario e antico, richiamando la lingua dei grandi autori del passato e mostrando come la storia dell’italiano sia il risultato di continui adattamenti fonetici e lessicali.

Lingua italiana e varianti arcaiche

Entrambe le parole derivano dal verbo somigliare, che significa “avere somiglianza”, “assomigliare”, “essere simile”. L’origine ultima del verbo è il latino similis, cioè “simile”, dal quale si è sviluppata una famiglia lessicale molto ampia comprendente termini come simile, similitudine, similare, similmente, dissimulare e molti altri. Già questa osservazione permette di comprendere un primo aspetto interessante: dal punto di vista etimologico, la forma simigliante appare in realtà più vicina alla radice latina originaria, mentre somigliante rappresenta il risultato di una successiva evoluzione fonetica che si è progressivamente affermata nell’uso.

La differenza tra le due forme nasce infatti da un fenomeno ben noto nella storia delle lingue romanze: le vocali tendono talvolta a modificarsi per effetto dell’uso, delle influenze dialettali e della naturale evoluzione della pronuncia. Dal latino similis si svilupparono forme medievali come simigliare, accanto a varianti che introdussero la vocale o, dando origine a somigliare. Per diversi secoli entrambe le possibilità convissero senza che una prevalesse nettamente sull’altra.

L’italiano antico offre numerose testimonianze dell’uso di simigliante. Molti autori medievali e rinascimentali impiegarono questa forma con assoluta naturalezza. Nella lingua letteraria dei primi secoli, infatti, essa risultava perfettamente normale e non possedeva alcuna connotazione arcaica. Soltanto il progressivo consolidarsi della variante somigliante nell’uso comune determinò un lento arretramento della forma con la i, che rimase soprattutto nella lingua letteraria e nei registri più elevati.

Dal punto di vista semantico non esiste alcuna differenza sostanziale tra le due parole. Entrambe indicano qualcuno o qualcosa che presenta caratteristiche comuni con un’altra persona o con un altro oggetto. Si può parlare di due fratelli somiglianti oppure simiglianti; di due edifici somiglianti oppure simiglianti; di un comportamento somigliante a un altro oppure simigliante a un altro. Il significato rimane identico. Cambia invece la percezione stilistica.

Oggi somigliante rappresenta senza dubbio la variante largamente dominante. È quella utilizzata nella lingua quotidiana, nella stampa, nella saggistica e nella narrativa contemporanea. La sua diffusione è tale che molti parlanti ignorano perfino l’esistenza della forma simigliante, oppure la interpretano come un errore, quando invece si tratta di una variante perfettamente corretta e storicamente documentata.

Simigliante, al contrario, possiede oggi un evidente colore letterario. Chi la utilizza richiama consapevolmente una tradizione linguistica più antica oppure desidera conferire al proprio stile una particolare eleganza. È una situazione analoga a quella di molte altre coppie lessicali nelle quali una forma ha mantenuto il predominio nell’uso comune mentre l’altra è sopravvissuta soprattutto nella lingua colta.

Questo fenomeno dimostra una caratteristica fondamentale dell’italiano: la lingua non elimina necessariamente le forme più antiche, ma spesso le conserva attribuendo loro una diversa funzione stilistica. In questo modo il patrimonio lessicale si arricchisce anziché impoverirsi. Le varianti diventano strumenti espressivi che permettono allo scrittore di modulare il tono del discorso.

La storia di simigliante e somigliante permette anche di osservare il delicato rapporto tra norma e uso. Le grammatiche moderne indicano generalmente somigliante come forma preferibile nella comunicazione corrente, ma non escludono affatto simigliante, che continua a essere registrata nei principali dizionari dell’italiano come variante letteraria o meno comune. Ciò significa che la correttezza di una parola non dipende soltanto dalla sua frequenza, ma anche dalla sua legittimazione storica e lessicografica.

Dal punto di vista fonetico è facile comprendere perché la forma con la o abbia finito per prevalere. La successione delle consonanti e delle vocali rende somigliante più fluida nella pronuncia rispetto a simigliante, nella quale l’accostamento tra la i iniziale e quella presente nella sillaba successiva produce una ripetizione vocalica meno agevole. Si tratta naturalmente di una tendenza generale e non di una regola assoluta, ma fenomeni di questo tipo hanno spesso contribuito all’evoluzione delle lingue.

Anche la letteratura offre interessanti esempi dell’alternanza tra le due varianti. Gli autori più antichi ricorrono frequentemente a simigliante, mentre nella produzione moderna prevale nettamente somigliante. Tuttavia non mancano scrittori contemporanei che recuperano deliberatamente la forma tradizionale per ottenere particolari effetti stilistici. In questi casi la parola acquista una funzione evocativa, richiamando il lessico classico senza risultare incomprensibile al lettore.

È interessante osservare come la stessa alternanza sia presente in altre famiglie lessicali. L’italiano conserva infatti numerose coppie nate da differenti evoluzioni della stessa radice latina. La coesistenza di queste varianti testimonia il lungo processo di formazione della lingua nazionale, costruita attraverso il contributo dei dialetti, della tradizione letteraria e dell’uso parlato. Ogni parola racconta dunque una storia che va ben oltre il suo significato immediato.

Dal punto di vista stilistico, scegliere tra simigliante e somigliante significa anche scegliere il registro linguistico. In un articolo giornalistico, in un manuale o nella comunicazione quotidiana la seconda forma appare generalmente più naturale. In un saggio letterario, in una traduzione di testi antichi o in una prosa dal gusto classicheggiante, invece, simigliante può rappresentare una scelta pienamente giustificata e persino preferibile.

Lingua e letteratura

Non bisogna inoltre dimenticare che l’italiano è una lingua profondamente influenzata dalla propria tradizione letteraria. Molti vocaboli sopravvivono proprio grazie agli scrittori che continuano a utilizzarli. Una parola apparentemente rara non è necessariamente destinata a scomparire; spesso conserva una funzione espressiva che nessun sinonimo riesce a sostituire completamente. Anche simigliante appartiene a questo patrimonio di forme preziose che mantengono vivo il collegamento con la storia della lingua.

L’evoluzione delle due varianti dimostra infine come le lingue non siano sistemi rigidi, ma organismi vivi, in continuo cambiamento. L’uso quotidiano tende a privilegiare le forme più semplici, più scorrevoli o più diffuse, mentre la letteratura conserva spesso parole che sembrano appartenere al passato ma che continuano a possedere una straordinaria capacità evocativa. La coesistenza di simigliante e somigliante rappresenta dunque un piccolo ma significativo esempio della ricchezza dell’italiano, una lingua che non cancella facilmente il proprio passato, ma lo conserva accanto alle innovazioni.

Simigliante e somigliante non sono parole concorrenti nel senso di una corretta e una sbagliata, bensì due varianti nate dalla stessa radice latina e sviluppatesi lungo percorsi storici differenti. La prima conserva oggi un carattere letterario e storico, la seconda domina l’uso contemporaneo. Entrambe, tuttavia, testimoniano la straordinaria continuità della lingua italiana, capace di custodire forme antiche senza rinunciare all’evoluzione naturale del lessico. Conoscere questa duplice tradizione significa comprendere meglio non soltanto la storia di una parola, ma anche il modo in cui l’italiano, attraverso i secoli, ha saputo coniugare fedeltà alle proprie origini e continua trasformazione.