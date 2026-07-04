Lingua italiana: meritevole e meritorio sono sinonimi?

La lingua italiana è ricca di parole che, a un primo sguardo, sembrano perfettamente intercambiabili, ma che in realtà custodiscono sfumature di significato importanti. Comprendere queste differenze non significa soltanto arricchire il proprio vocabolario, ma anche acquisire una maggiore precisione nell’esprimere idee, giudizi e valutazioni. Tra le coppie di termini che spesso vengono confuse figurano…

La lingua italiana è ricca di parole che, a un primo sguardo, sembrano perfettamente intercambiabili, ma che in realtà custodiscono sfumature di significato importanti. Comprendere queste differenze non significa soltanto arricchire il proprio vocabolario, ma anche acquisire una maggiore precisione nell’esprimere idee, giudizi e valutazioni. Tra le coppie di termini che spesso vengono confuse figurano meritevole e meritorio, due aggettivi derivati entrambi dal sostantivo merito, ma caratterizzati da un impiego e da un valore semantico differenti.

Il merito attraverso la lingua italiana

L’origine comune delle due parole è il latino meritum, participio sostantivato del verbo merere, cioè “guadagnare”, “ottenere”, “essere degno di”. Dal concetto di merito derivano entrambe le forme, che però hanno seguito percorsi diversi nell’evoluzione della lingua italiana. Se meritevole indica ciò che è degno di ricevere qualcosa, meritorio qualifica invece un’azione o un comportamento che possiede in sé un particolare valore morale o civile. Questa distinzione, apparentemente sottile, è fondamentale per un uso corretto della lingua.

L’aggettivo meritevole significa letteralmente “degno di merito”, ma più precisamente “degno di ricevere qualcosa”, come un premio, un riconoscimento, una lode, un’attenzione o una considerazione positiva. Si riferisce generalmente a persone, ma può essere esteso anche a opere, iniziative, progetti o comportamenti che meritano approvazione.

Si possono fare numerosi esempi:

Lo studente più meritevole ha ricevuto una borsa di studio.

È un’iniziativa meritevole di sostegno.

Il suo impegno è davvero meritevole di elogio.

In tutte queste frasi l’accento cade sull’idea che qualcuno o qualcosa sia degno di ottenere una ricompensa, un apprezzamento o un riconoscimento. L’aggettivo, dunque, mette in relazione il soggetto con ciò che gli spetta in virtù delle sue qualità o delle sue azioni.

Dal punto di vista grammaticale, meritevole è spesso seguito dalla preposizione di, che introduce proprio ciò che viene meritato: meritevole di attenzione, meritevole di rispetto, meritevole di fiducia, meritevole di ammirazione. Questa costruzione è molto frequente nella lingua sia parlata sia scritta.

Diverso è invece il significato di meritorio. Questo aggettivo non indica tanto chi merita un premio, quanto piuttosto un’azione, un comportamento o un’opera che possiede un valore positivo in sé. Qualcosa è meritorio perché rappresenta un esempio di dedizione, altruismo, generosità, responsabilità o impegno civile.

Si osservino alcuni esempi:

Ha svolto un lavoro meritorio durante l’emergenza.

L’associazione porta avanti una meritoria attività di volontariato.

È stato un gesto meritorio, anche se poco conosciuto.

In questi casi il termine non suggerisce necessariamente che chi ha agito riceverà un premio. L’attenzione si concentra piuttosto sul valore morale dell’azione stessa. L’opera è considerata degna di apprezzamento perché produce un bene, contribuisce alla collettività o manifesta una particolare nobiltà d’animo.

Questa differenza emerge con chiarezza confrontando due frasi simili.

Se diciamo:

“Marco è un ragazzo meritevole.”

intendiamo affermare che Marco merita un riconoscimento, un premio o una particolare considerazione.

Se invece diciamo:

“Marco ha compiuto un gesto meritorio.”

non stiamo parlando di ciò che Marco dovrebbe ricevere, ma del valore morale dell’azione che ha compiuto.

Il centro dell’attenzione cambia completamente: nel primo caso è la persona ad essere giudicata degna di qualcosa; nel secondo è l’azione ad essere qualificata come moralmente positiva.

Dal punto di vista stilistico, meritorio possiede un registro leggermente più elevato e formale rispetto a meritevole. Compare frequentemente nei testi giornalistici, amministrativi, giuridici e istituzionali, soprattutto quando si vogliono sottolineare attività di volontariato, iniziative sociali, interventi umanitari o servizi resi alla collettività.

Espressioni come opera meritoria, attività meritoria, intervento meritorio appartengono ormai al lessico consolidato della comunicazione istituzionale.

Meritevole, invece, gode di una maggiore versatilità. Lo si incontra tanto nella lingua quotidiana quanto nella scuola, nella critica letteraria, nella valutazione professionale e perfino nelle conversazioni informali. Si parla facilmente di uno studente meritevole, di una ricerca meritevole, di una proposta meritevole di attenzione o di una candidatura meritevole di essere presa in considerazione.

È interessante osservare che spesso le due parole vengono erroneamente utilizzate come sinonimi. Si sente dire, ad esempio:

“Ha svolto un lavoro meritevole.”

La frase non è propriamente scorretta, ma modifica leggermente il significato. Dire che un lavoro è meritevole significa che esso merita apprezzamento o riconoscimento. Dire invece che è meritorio sottolinea soprattutto il valore etico e sociale dell’attività svolta. Nel primo caso prevale il giudizio rivolto all’oggetto; nel secondo emerge il valore morale dell’azione.

Analogamente, definire una persona meritoria risulta meno naturale rispetto a definirla meritevole. Più frequentemente si dirà che quella persona ha svolto un’opera meritoria oppure ha compiuto un’azione meritoria. L’aggettivo meritorio, infatti, tende a riferirsi soprattutto agli atti, ai comportamenti e alle attività.

Questa distinzione riflette anche una diversa prospettiva concettuale. Meritevole guarda al rapporto tra il soggetto e il riconoscimento che gli è dovuto; meritorio guarda invece al valore intrinseco dell’azione, indipendentemente dall’eventuale premio che essa potrebbe ricevere.

La letteratura, la saggistica e il linguaggio civile fanno spesso ricorso a entrambe le parole proprio per evitare ambiguità. Un autore può essere definito meritevole di attenzione per la qualità della sua opera; una fondazione può svolgere un’attività meritoria per il beneficio arrecato alla società. Un ricercatore può essere meritevole di un finanziamento; la sua ricerca può essere considerata meritoria se affronta temi di grande rilevanza umana e sociale.

Per concludere, meritevole e meritorio condividono la stessa radice etimologica, ma non esprimono lo stesso concetto. Il primo indica chi o ciò che è degno di ricevere un riconoscimento, una lode o una ricompensa; il secondo qualifica invece un’azione, un’opera o un comportamento che possiede un particolare valore morale, civile o sociale. La differenza può sembrare sottile, ma rappresenta uno degli esempi più interessanti della precisione semantica della lingua italiana.

Conoscere e rispettare questa distinzione permette di comunicare con maggiore accuratezza, evitando improprietà lessicali e valorizzando la ricchezza del nostro patrimonio linguistico. È proprio attraverso queste sfumature che l’italiano dimostra la sua straordinaria capacità di descrivere non soltanto i fatti, ma anche le diverse prospettive da cui essi possono essere osservati e valutati. Una lingua precisa è una lingua che consente di pensare con precisione, e parole come meritevole e meritorio ricordano quanto ogni scelta lessicale possa contribuire a rendere il discorso più chiaro, efficace e fedele al significato che si desidera esprimere.