Lingua italiana: si scrive “mail”, “email” o “e-mail”?

Pochi dubbi ortografici nella lingua italiana contemporanea sono così frequenti e così irrisolti quanto questo: come si scrive correttamente il nome del messaggio elettronico che costituisce ormai una parte irrinunciabile della vita quotidiana? Si scrive «email» tutto attaccato? Si usa il trattino e si scrive «e-mail»? O si abbrevia semplicemente in «mail»? E poi: è maschile o femminile? Si declina? Ha un plurale?

Il dubbio è diffusissimo, e si pone ogni giorno a milioni di italiani che scrivono messaggi, documenti, articoli, relazioni. La risposta non è semplice, perché le tre forme coesistono nell’uso reale, le fonti normative non sono sempre concordi, e la lingua è ancora in piena evoluzione su questo punto. Ma proprio per questo vale la pena esplorare la questione con attenzione: capire la storia di queste forme, le ragioni della loro coesistenza, le indicazioni delle autorità linguistiche e le tendenze in atto è un modo per fare scelte consapevoli invece di procedere a caso.

L’origine: quando nacque la parola

La parola «e-mail» — nella sua forma originale con il trattino — è attestata in inglese a partire dai primi anni Ottanta del Novecento. La prima occorrenza documentata risale al 1982, anche se il sistema di scambio di messaggi elettronici su reti informatiche esisteva già da alcuni anni. Il termine è la contrazione di «electronic mail», «posta elettronica»: la «e-» sta per «electronic» e la «mail» è la posta. Il trattino, nella grafia originale, segnalava visivamente questa struttura: non una parola unitaria ma un composto, un’abbreviazione prefissata.

Questa forma «e-mail» con il trattino è stata quella adottata dalla maggior parte dei vocabolari e dei manuali di stile anglofoni nelle prime due decadi di uso della parola. Ed è stata la forma importata in italiano: i giornali italiani degli anni Novanta scrivevano quasi invariabilmente «e-mail», con il trattino. Era la grafia ufficiale, quella che tutti leggevano e che tutti cercavano di imitare nella propria scrittura.

Ma le parole cambiano nella pratica dell’uso. Man mano che «e-mail» è entrata nel lessico quotidiano, usata miliardi di volte al giorno da miliardi di persone in tutto il mondo, la sua grafia ha cominciato a semplificarsi. Il trattino è stato progressivamente abbandonato in molti contesti: troppo scomodo da digitare, troppo formale per l’uso informale, troppo lento nel flusso della scrittura rapida che i dispositivi digitali richiedono. Così «email» senza trattino ha cominciato ad affermarsi, prima nell’uso web e nei media digitali, poi più in generale.

La posizione dell’Accademia della Crusca e dei dizionari della lingua italiana

L’Accademia della Crusca, la più antica istituzione italiana dedicata alla lingua e al suo studio, ha preso posizione su questa questione. La sua indicazione, espressa nelle risposte pubblicate sul proprio sito e nelle consulenze linguistiche, è che la forma preferibile nel registro formale e nella scrittura curata è «e-mail» con il trattino, oppure — come alternativa pienamente accettabile — «email» senza trattino. Entrambe le forme sono considerate corrette; la scelta dipende dal contesto e dalla preferenza stilistica.

Il GRADIT (Grande dizionario italiano dell’uso di De Mauro), uno dei vocabolari di riferimento più autorevoli dell’italiano contemporaneo, registra «e-mail» come forma principale ma segnala la diffusione di «email». Il Devoto-Oli e il Sabatini-Coletti seguono orientamenti simili. Nessuna fonte autorevole esclude «email» senza trattino: la tendenza è semmai quella di riconoscerne la crescente legittimità.

Quanto alla forma «mail» tout court, senza la «e-» iniziale, i dizionari la registrano come uso colloquiale e informale. È una forma abbreviata che ha il vantaggio della brevità e lo svantaggio dell’ambiguità: «mail» in inglese indica qualunque tipo di posta, non solo quella elettronica, e in italiano questa ambiguità sopravvive almeno a livello teorico, anche se nella pratica contemporanea «mail» è quasi sempre intesa come «posta elettronica».

Il genere grammaticale: maschile o femminile?

Accanto al dubbio ortografico c’è un dubbio grammaticale altrettanto frequente: «e-mail» è maschile o femminile? Si dice «un’email» o «un email»? «La mail» o «il mail»?

In italiano, le parole straniere adottate nella lingua tendono ad assumere il genere del loro equivalente italiano. «E-mail» corrisponde a «posta elettronica», e «posta» è femminile: quindi «e-mail» sarebbe femminile. E in effetti l’uso prevalente è quello femminile: si dice comunemente «un’email», «la mail», «ti ho mandato una mail». Questa è anche la raccomandazione dell’Accademia della Crusca.

L’uso maschile «è arrivato un’email» contro «è arrivata un’email» — esiste e si sente, soprattutto nella variante «un email» (senza apostrofo, come se fosse maschile). Ma è una forma meno diffusa e meno raccomandata. La forma femminile con apostrofo — «un’email» — è quella preferita dalla norma e dall’uso prevalente.

Il plurale: un problema irrisolto

Le parole straniere in italiano pongono sempre il problema del plurale. Le parole che terminano in consonante o in vocale accentata, come la maggior parte dei prestiti inglesi, sono invariabili in italiano: «i film» non diventa «i filmi», «il bar» non diventa «i bari». Allo stesso modo, «e-mail» ed «email» non cambiano al plurale.

Si dice quindi «ho ricevuto cinque email» e non «cinque emails» (forma che esiste in inglese ma non in italiano). Il plurale invariato è la soluzione più comune e più raccomandata. Tuttavia nell’uso si sente anche «un sacco di emails» con la –s del plurale inglese: questa forma è considerata un ipercorrettismo, cioè un errore che nasce dal tentativo eccessivo di essere fedeli alla lingua d’origine.

La forma «mail», più breve, sfugge quasi del tutto al problema: «ho mandato due mail» funziona senza ambiguità, essendo «mail» già invariabile al singolare e al plurale nella sua forma italiana.

Osservando i corpora linguistici — le grandi raccolte di testi italiani che i linguisti usano per studiare l’uso reale della lingua — si nota una tendenza chiara negli ultimi anni: «email» senza trattino sta progressivamente superando «e-mail» con il trattino nella frequenza d’uso, soprattutto nei testi digitali, nel giornalismo online e nella comunicazione aziendale. La forma con trattino resiste maggiormente nei testi più formali, nelle pubblicazioni accademiche e nei documenti istituzionali.

Questo è un andamento tipico nell’evoluzione delle parole composte in italiano: tendono a perdere il trattino nel tempo, consolidandosi come parole unitarie. «Finestrino» non era sempre scritto senza trattino, «portatile» ha percorso lo stesso cammino. La stessa sorte sembra attendere «e-mail»: tra qualche decennio, è probabile che «email» senza trattino sia la forma universalmente accettata anche nelle fonti più conservative.

Vale la pena notare anche che in inglese, dove la parola è nata, la stessa evoluzione ha già percorso il suo ciclo: il dizionario Merriam-Webster ha adottato «email» come forma principale già da anni, e molti grandi giornali anglosassoni come il New York Times hanno aggiornato i propri manuali di stile in questo senso. L’italiano segue, con un certo ritardo, lo stesso percorso.

Esiste un’alternativa italiana? La «posta elettronica»

C’è una soluzione che evita il problema alla radice: usare l’equivalente italiano «posta elettronica». Questa è la forma ufficialmente raccomandata dall’Accademia della Crusca nei contesti in cui si vuole evitare il forestierismo, e è quella adottata da molti documenti istituzionali e dalla legislazione italiana. La legge, ad esempio, parla di «posta elettronica certificata» (PEC), non di «email certificata».

«Posta elettronica» è una forma pienamente italiana, non ambigua, corretta in qualunque registro. I suoi svantaggi sono la lunghezza — quattro sillabe in più rispetto a «email» — e la sensazione di formalità che può renderla inappropriata nei contesti colloquiali. Nessuno, nella conversazione quotidiana, dice «ti mando una posta elettronica»: troppo lungo, troppo solenne. Ma nei testi scritti formali, nelle relazioni, nei documenti ufficiali, «posta elettronica» è sempre una scelta impeccabile.

Quale forma scegliere?

La risposta pratica al dubbio iniziale è questa: tutte e tre le forme — «e-mail», «email» e «mail» — sono usate e comprensibili, ma non sono intercambiabili in qualunque contesto. La scelta dipende dal tipo di testo che si sta scrivendo e dal registro che si vuole mantenere.

Per un testo formale — una relazione professionale, un saggio, un documento istituzionale, un articolo giornalistico — la forma raccomandata è «e-mail» con il trattino oppure «email» senza trattino. Entrambe sono pienamente accettate; «e-mail» è ancora preferita da alcune fonti normative, ma «email» è in rapida crescita e già oggi prevalente nei media. L’importante è essere coerenti all’interno dello stesso testo: non alternare le due forme senza ragione.

Per un testo informale — un messaggio, una chat, un appunto — «mail» è perfettamente accettabile e molto diffusa. Per i documenti più ufficiali o quando si vuole uno stile italiano puro, «posta elettronica» rimane la scelta più solida.

Quanto al genere, la risposta è chiara: femminile. «Un’email», «la mail», «un’e-mail». Il plurale è invariato: «due email», «tre mail», non «due emails».

In definitiva, questa è una di quelle questioni in cui la lingua è ancora in movimento, e le regole seguono la realtà dell’uso invece di precederla. Chi scrive oggi con cura può scegliere consapevolmente tra le forme disponibili; chi scriverà tra vent’anni probabilmente troverà la questione già risolta, con «email» imposto dall’uso come unica forma neutra. Nel frattempo, la cosa più importante è essere coerenti, scegliere con consapevolezza e non confondere i registri.