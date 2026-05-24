Lingua italiana: voi siete mai stati “incusati”?

La parola “incusare” appartiene a quel vasto patrimonio lessicale della lingua italiana antica e letteraria che oggi sopravvive soprattutto nei testi storici, nella letteratura e negli studi linguistici. È un verbo raro nell’uso contemporaneo, ma ricco di fascino e di storia, perché testimonia l’evoluzione della lingua italiana attraverso i secoli e il modo in cui…

La parola “incusare” appartiene a quel vasto patrimonio lessicale della lingua italiana antica e letteraria che oggi sopravvive soprattutto nei testi storici, nella letteratura e negli studi linguistici. È un verbo raro nell’uso contemporaneo, ma ricco di fascino e di storia, perché testimonia l’evoluzione della lingua italiana attraverso i secoli e il modo in cui alcuni termini, col tempo, vengono sostituiti da forme più comuni senza però perdere il loro valore espressivo.

Dal latino alla lingua italiana

Il verbo “incusare” significa “accusare”, “incolpare”, “denunciare”, e deriva direttamente dal latino incusare. Si tratta dunque di una parola di origine colta, che entra nella tradizione italiana medievale mantenendo una forte vicinanza con la lingua latina. Già questo aspetto rivela una caratteristica importante: molti termini oggi considerati arcaici non sono parole “sbagliate” o marginali, ma antiche eredità linguistiche che un tempo appartenevano pienamente alla lingua letteraria e giuridica.

La definizione lessicografica riassume efficacemente i principali significati del verbo: accusare qualcuno, denunciarlo all’autorità giudiziaria oppure attribuirgli una colpa. In sostanza, “incusare” appartiene allo stesso campo semantico di “accusare”, ma possiede un tono più elevato, solenne e letterario.

È interessante osservare come la parola compaia in numerosi autori antichi e rinascimentali. Le testimonianze riportate mostrano infatti una lunga continuità d’uso. In Guittone d’Arezzo, ad esempio, il verbo compare nella forma antica “encuza”, segno delle oscillazioni fonetiche tipiche dell’italiano medievale. La lingua dei primi secoli italiani non era ancora stabilizzata: molte parole potevano presentare varianti diverse nella grafia e nella pronuncia.

Nel passo di Guittone il verbo assume il significato morale di “condannare” o “mettere in cattiva luce”. La potenza, dice il poeta, “accusa” l’uomo vile quando questi sbaglia. Già qui emerge un aspetto importante: “incusare” non riguarda soltanto il diritto o la giustizia, ma anche il giudizio morale.

Anche nei volgarizzamenti storici il verbo compare frequentemente. Nel Livio volgarizzato i tribuni della plebe “incusavano” i consoli, cioè li accusavano di negligenza e cattiva amministrazione. Qui il termine assume un valore quasi politico, legato al conflitto tra potere e responsabilità pubblica.

Nel linguaggio giuridico medievale e rinascimentale “incusare” era perfettamente normale. Nei Capitoli della Bagliva di Galatina, ad esempio, il padrone di una colombaia può “incusare” chi danneggia il luogo con pietre o balestre. In questo caso il verbo significa precisamente “denunciare all’autorità”.

Questi esempi mostrano quanto il verbo fosse radicato nella lingua pratica e amministrativa dei secoli passati. Oggi il suo uso appare raro e antiquato, ma per lungo tempo “incusare” ha convissuto con “accusare”, spesso senza differenze sostanziali di significato.

Tra incusare e accusare

Un aspetto interessante riguarda proprio il rapporto tra “incusare” e “accusare”. Entrambi derivano dal latino, ma “accusare” ha progressivamente prevalso nell’uso comune, probabilmente perché foneticamente più semplice e più vicino alla lingua parlata. Col passare del tempo “incusare” è rimasto confinato agli usi letterari, storici e ricercati.

Questo fenomeno è molto frequente nella storia delle lingue. Alcuni vocaboli sopravvivono, altri vengono lentamente sostituiti da forme concorrenti considerate più immediate o più comprensibili. Tuttavia le parole che scompaiono dall’uso quotidiano spesso conservano una forte suggestione stilistica. “Incusare”, infatti, possiede ancora oggi un suono severo, solenne, quasi giudiziario.

Nel Ludovico Ariosto il verbo appare in un contesto morale e familiare: “Incusa la giovinezza mia”. Qui significa “accusa”, “attribuisci la colpa alla mia giovinezza”. La parola acquista così una sfumatura psicologica ed esistenziale. Non si tratta più soltanto di una denuncia formale, ma di un rimprovero personale.

Anche Giordano Bruno utilizza il verbo in senso intellettuale e morale. Bruno scrive di voler evitare che la propria intenzione venga “incusata” da qualcuno. Qui il verbo indica il timore di essere fraintesi o giudicati negativamente. Ancora una volta emerge il legame tra accusa e interpretazione morale.

Nei secoli successivi “incusare” continua a comparire in autori importanti come Pietro Colletta o Michele Amari, ma il suo uso diventa progressivamente più raro. L’italiano moderno preferisce ormai stabilmente “accusare”.

Dal punto di vista linguistico, “incusare” rappresenta un perfetto esempio di arcaismo lessicale. Gli arcaismi sono parole o forme linguistiche appartenenti a fasi precedenti della lingua e sopravvissute soprattutto nella letteratura, nella poesia o negli studi specialistici. Essi svolgono spesso una funzione stilistica: evocano il passato, conferiscono solennità oppure creano un’atmosfera antica e colta.

Molti scrittori utilizzano volutamente arcaismi come “incusare” per ottenere effetti particolari. Una parola antica può infatti rallentare il ritmo della lettura e attirare l’attenzione del lettore. Inoltre richiama immediatamente una tradizione culturale e letteraria più ampia.

L’esistenza di termini come “incusare” dimostra anche quanto la lingua italiana sia profondamente legata alla propria storia. L’italiano non nasce improvvisamente nella forma moderna: è il risultato di secoli di trasformazioni, adattamenti e convivenze linguistiche. Parole oggi dimenticate erano un tempo perfettamente vive e comuni.

Dal punto di vista etimologico, il verbo deriva dal latino incusare, composto dal prefisso in- e dal verbo causari, legato all’idea di attribuire una colpa o una causa. Nel passaggio dal latino all’italiano la forma si è conservata abbastanza fedelmente, almeno fino alla progressiva prevalenza di “accusare”.

È significativo che molti esempi riportati appartengano alla tradizione letteraria e morale. “Incusare” possiede infatti una forte carica etica: non indica soltanto l’atto tecnico dell’accusa, ma richiama anche il giudizio umano, la colpa, la responsabilità.

Nella sensibilità moderna il verbo potrebbe apparire distante o artificioso, ma conserva ancora una notevole forza evocativa. In un testo narrativo o poetico il suo utilizzo produce immediatamente un effetto di elevazione stilistica. Dire “incusare” invece di “accusare” significa scegliere un registro linguistico ricercato, capace di evocare la tradizione letteraria italiana.

La sopravvivenza di questi termini antichi è importante anche dal punto di vista culturale. Conoscere parole come “incusare” significa comprendere meglio la letteratura del passato e cogliere sfumature che altrimenti rischierebbero di andare perdute. Ogni parola antica è infatti una traccia della storia della lingua e della mentalità di un’epoca.

In conclusione, “incusare” è una parola antica e letteraria che significa accusare, denunciare o incolpare. Diffusa nella lingua medievale, rinascimentale e giuridica, essa è stata progressivamente sostituita nell’uso comune dal verbo “accusare”, pur conservando una forte presenza nella tradizione letteraria italiana. Attraverso gli esempi di autori come Guittone d’Arezzo, Ariosto e Giordano Bruno, il verbo rivela tutta la sua ricchezza espressiva e il suo valore storico. Studiare parole come “incusare” significa entrare nella memoria profonda della lingua italiana, dove ogni termine racconta non soltanto un significato, ma anche secoli di cultura, letteratura ed evoluzione linguistica.