Lingua italiana e latino: “ex novo”, origine e significato della locuzione

Tra le numerose locuzioni latine ancora vive nella lingua italiana, ex novo occupa un posto particolare. Pur essendo meno frequente rispetto ad altre espressioni come ad hoc, de facto, grosso modo o curriculum vitae, continua a essere impiegata soprattutto nel linguaggio giornalistico, amministrativo, tecnico e giuridico. La sua presenza nei quotidiani, nei documenti ufficiali e…

Tra le numerose locuzioni latine ancora vive nella lingua italiana, ex novo occupa un posto particolare. Pur essendo meno frequente rispetto ad altre espressioni come ad hoc, de facto, grosso modo o curriculum vitae, continua a essere impiegata soprattutto nel linguaggio giornalistico, amministrativo, tecnico e giuridico. La sua presenza nei quotidiani, nei documenti ufficiali e perfino nel linguaggio sportivo dimostra come il latino continui ancora oggi a fornire all’italiano formule sintetiche ed efficaci per esprimere concetti difficili da rendere con una sola parola.

Ma che cosa significa esattamente ex novo? Quando è opportuno usarla? E soprattutto, quale storia si nasconde dietro questa locuzione? La risposta è più interessante di quanto possa sembrare, perché il percorso storico di ex novo attraversa quasi duemila anni di storia linguistica, dal latino tardo fino all’italiano contemporaneo.

Un articolo sulla lingua italiana…ex novo

Il Grande dizionario italiano dell’uso di Tullio De Mauro definisce ex novo come «di nuovo; dal principio, da capo», proponendo come esempio l’espressione rifare qualcosa ex novo. La definizione mette subito in evidenza un aspetto fondamentale: la locuzione non indica semplicemente il ripetersi di un’azione, ma suggerisce l’idea di una ricostruzione completa, di una realizzazione che riparte dalle fondamenta, senza riutilizzare quanto esisteva in precedenza.

Per comprendere meglio questa sfumatura è utile osservare il modo in cui la locuzione viene impiegata nella lingua reale. Numerosi esempi provenienti dalla stampa italiana degli ultimi decenni mostrano infatti una sorprendente coerenza d’uso. Si parla di quartieri costruiti ex novo, di capitoli scritti ex novo, di una squadra calcistica ricostruita ex novo, oppure della realizzazione ex novo di un impianto o di un’infrastruttura. In tutti questi casi il significato non coincide con un semplice “di nuovo”: esso implica piuttosto la creazione da zero, di sana pianta, senza limitarsi a modificare o restaurare ciò che già esisteva.

Questa sfumatura distingue ex novo da altri avverbi italiani come nuovamente, ancora o di nuovo. Se diciamo ho letto di nuovo quel libro, intendiamo che ne abbiamo effettuato una seconda lettura. Se invece affermiamo che un edificio è stato costruito ex novo, comunichiamo qualcosa di diverso: quell’edificio non è stato restaurato, ampliato o ristrutturato, ma edificato completamente da capo.

È proprio questa idea di rifondazione totale che ha favorito la diffusione della locuzione in numerosi linguaggi specialistici. Nel diritto, nell’urbanistica, nell’architettura e nell’amministrazione pubblica, ex novo permette di distinguere con precisione tra una semplice modifica e una creazione completamente nuova.

Dal punto di vista grammaticale, la locuzione svolge prevalentemente una funzione avverbiale. Si dice infatti: ricostruire ex novo, progettare ex novo, scrivere ex novo. Tuttavia, l’uso contemporaneo mostra sempre più frequentemente anche una funzione aggettivale, come nell’espressione realizzazione ex novo, dove la locuzione qualifica direttamente il sostantivo. Si tratta di un impiego ormai piuttosto diffuso, benché non ancora pienamente registrato da tutta la lessicografia italiana.

L’etimologia

L’etimologia della locuzione è apparentemente semplice. Essa deriva dal latino ex novo, formato dalla preposizione ex, che significa “da”, e dall’ablativo di novus, cioè novo, con il significato letterale di «dal nuovo» oppure «a partire dal nuovo». Tuttavia, la sua storia è molto più articolata.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ex novo non appartiene al latino classico. Le ricerche condotte sul Thesaurus Linguae Latinae mostrano infatti che la locuzione è attestata nel latino tardo, dove compare in uno scritto del vescovo spagnolo Priscilliano, vissuto nel IV secolo dopo Cristo. Questo significa che la formula nacque in una fase già evoluta della lingua latina, quando molte costruzioni classiche stavano lentamente lasciando spazio a nuove forme espressive.

Nel latino classico, invece, era più comune una locuzione diversa ma sostanzialmente equivalente: a novo. Essa compare, ad esempio, in un’iscrizione romana dell’84 d.C., relativa al rifacimento del rivestimento di un acquedotto. In quel contesto a novo indicava proprio la ricostruzione completa dell’opera.

Accanto a queste due formule, il latino tardo documenta anche un’altra variante: de novo, anch’essa con il significato di “nuovamente” o “da capo”. Nel corso dei secoli queste tre espressioni – a novo, de novo ed ex novo – hanno convissuto per lungo tempo, senza che una prevalesse nettamente sulle altre.

Durante il Medioevo la situazione rimase piuttosto fluida. Nei documenti medievali italiani e britannici risultano maggiormente diffuse le forme a novo e de novo, mentre ex novo appare assai più rara. Sarà soltanto nell’età moderna che la locuzione inizierà ad affermarsi con maggiore decisione nell’area italiana.

Un’importante testimonianza proviene dal grande erudito settecentesco Ludovico Antonio Muratori, che nelle sue opere in latino utilizza proprio ex novo per descrivere la costruzione completa di un centro abitato fortificato. Da quel momento la locuzione entra progressivamente nel lessico del latino umanistico e amministrativo italiano.

L’entrata nell’italiano

Le prime attestazioni italiane risalgono invece ai primi decenni dell’Ottocento. È interessante osservare che esse appartengono quasi tutte al linguaggio giuridico e amministrativo del Regno Lombardo-Veneto. Si parla, ad esempio, di beni ex novo infeudati oppure della concessione della nobiltà ex novo. Questi esempi mostrano come la locuzione fosse inizialmente legata soprattutto al linguaggio tecnico del diritto.

Successivamente il suo impiego si amplia notevolmente. Nel Novecento entra stabilmente nel linguaggio giornalistico, nell’urbanistica, nella critica letteraria e persino nella cronaca sportiva. Si può leggere di una squadra ricostruita ex novo, di quartieri edificati ex novo, di capitoli riscritti ex novo, di infrastrutture realizzate ex novo. In tutti questi casi permane sempre l’idea fondamentale della creazione integrale.

Un aspetto curioso riguarda il confronto con la lingua inglese. Mentre in Italia si è progressivamente affermata la forma ex novo, nei paesi anglofoni ha prevalso invece la variante latina de novo, oggi molto frequente soprattutto nel linguaggio scientifico, biologico e giuridico. In medicina, ad esempio, si parla comunemente di mutazione de novo, indicando una mutazione genetica comparsa spontaneamente e non ereditata dai genitori. Anche nel diritto anglosassone il de novo review indica una revisione completa di una decisione precedente, effettuata senza tenere conto del giudizio già espresso.

Mi raccomando, de novo non è romanesco

Negli ultimi anni anche l’italiano ha iniziato a conoscere la locuzione de novo, soprattutto attraverso la terminologia scientifica internazionale. Ciò potrebbe generare qualche incertezza tra le due forme. Tuttavia, nell’italiano comune ex novo rimane ancora la soluzione tradizionale e largamente preferita quando si vuole indicare la realizzazione di qualcosa completamente da capo.

Dal punto di vista stilistico, ex novo possiede una certa eleganza espressiva. Il suo impiego conferisce al discorso una sfumatura colta e specialistica, motivo per cui compare spesso in testi amministrativi, accademici o giornalistici. Tuttavia, proprio questa sua connotazione suggerisce di evitarne un uso eccessivo nella lingua comune. In molti casi può essere efficacemente sostituita da espressioni italiane come da zero, di sana pianta, completamente da capo, integralmente o ex novo, a seconda del registro desiderato.

Dunque, ex novo rappresenta un esempio significativo della vitalità dei latinismi nell’italiano contemporaneo. Dietro una formula apparentemente semplice si nasconde una lunga storia che attraversa il latino tardo, il Medioevo, l’età moderna e la lingua di oggi. Il suo significato non coincide con il semplice “di nuovo”, ma esprime l’idea più precisa e incisiva di una ricostruzione integrale, di una creazione che riparte dalle fondamenta. È proprio questa capacità di condensare in due sole parole un concetto complesso che spiega la fortuna della locuzione e la sua permanenza nella nostra lingua, dimostrando ancora una volta come il latino continui a essere una risorsa preziosa per l’espressione dell’italiano moderno.