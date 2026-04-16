Lingua italiana: il significato della parola “infingardo”

Esistono parole nella lingua italiana che sentiamo o pronunciamo ma non siamo sicuri su ciò che realmente significano. «Infingardo» è una di queste. Lunga, rotonda nelle sue sillabe centrali, con quella doppia –n– che rallenta il passo e quel finale in –ardo che pesa come un corpo sdraiato, la parola sembra quasi rifiutarsi di andare veloce. La si pronuncia e si sente già qualcosa di molle, di inerte, di poco propenso allo sforzo. Come il personaggio che descrive.

«Infingardo» significa pigro, ozioso, indolente, particolarmente restio al lavoro e all’impegno. Ma non è una pigrizia qualunque: è una pigrizia con una storia, con una dignità lessicale, con radici che affondano nel latino e nel germanico medievale. È la pigrizia dei personaggi letterari di rango, non la stanchezza dei lavoratori onesti. È il vizio dei potenti che si sottraggono ai doveri, non la rassegnazione dei poveri che non possono fare altrimenti.

Oggi la parola è desueta nel parlato quotidiano: non si sente dire «sei un infingardo» alla fermata dell’autobus. Ma sopravvive nella scrittura di chi ama l’italiano di lungo corso, nella prosa letteraria, nelle biografie storiche, nelle pagine di chi sa che certe idee hanno bisogno delle parole giuste per essere dette con precisione. E quella precisione, nel caso della pigrizia orgogliosa e viziosa, appartiene a «infingardo».

L’etimologia: un viaggio tra latino, germanico e lingua italiana

L’origine di «infingardo» è oggetto di discussione tra gli etimologisti, e questa stessa incertezza la dice lunga sulla complessità della parola. La spiegazione più accreditata la ricollega al verbo latino fingere, che significa «modellare», «plasmare», ma anche «fingere», «simulare», «far finta». L’infingardo sarebbe dunque colui che finge: non tanto chi non lavora davvero, ma chi finge di non poter lavorare, chi simula l’incapacità per sottrarsi all’impegno.

Il prefisso «in–» può avere in questo caso valore intensivo — come nel toscano antico «infignarsi», che significava appunto «simulare», «far finta» — mentre il suffisso –ardo è di origine germanica (dal gotico –hard o dal francone –hard, «duro», «ardito»), frequentissimo nell’italiano medievale per formare aggettivi e sostantivi che indicano qualità personali caratterizzanti: «montagnardo», «savoiardo», «bugiardo», «gagliardo». Questi suffissi germanici entrano nell’italiano attraverso il francese medievale e le invasioni longobarde, e lasciano una traccia profonda nel lessico descrittivo dei caratteri umani.

La radice del verbo latino fingere è la stessa da cui vengono «finzione», «fingersi», «finto», «finzione»: tutta la costellazione semantica dell’apparenza contrapposta alla realtà. L’infingardo non sarebbe allora semplicemente pigro: sarebbe qualcuno che adotta la pigrizia come maschera, che la usa strategicamente per evitare obblighi, che fa della simulazione dell’incapacità un modus vivendi. C’è in questa etimologia una sfumatura morale precisa: non la debolezza di chi non ce la fa, ma l’astuzia di chi non vuole farcela e finge di non poterci fare.

Un’etimologia alternativa, meno seguita ma non priva di interesse, collega «infingardo» a una radice germanica legata all’idea di «inerzia» o «fiacchezza», attraverso il francese antico «faignant» (pigro, fannullone), che a sua volta potrebbe essere connesso al verbo «feindre» (fingere). Le due radici — quella latina del fingere e quella germanica della fiacchezza — potrebbero dunque convergere nella stessa direzione semantica: colui che finge di essere fiacco.

Dante e l’infingardo: la pigrizia come peccato

La parola «infingardo» ha una presenza significativa nella tradizione letteraria italiana a partire dalle Origini. In Dante è già presente come aggettivo e sostantivo con piena forza espressiva. Nella «Divina Commedia» la pigrizia — l’accidia — è uno dei sette vizi capitali, e i suoi colpevoli giacciono nel quarto cerchio del Purgatorio, immersi nel fango e costretti a correre in cerchio cantando la propria negligenza come punizione e come purificazione.

Per Dante, come per tutta la teologia medievale, la pigrizia non era semplicemente un difetto del carattere: era un peccato contro Dio e contro la propria natura razionale. L’uomo è fatto per agire, per pensare, per costruire: chi si sottrae a questa vocazione per inerzia o per simulazione tradisce la propria essenza. L’infingardo non è solo un peso sociale — qualcuno che non contribuisce alla comunità — ma un peccatore ontologico, qualcuno che ha rifiutato il dono delle proprie facoltà.

La tradizione letteraria medievale e rinascimentale usa «infingardo» con questa doppia valenza: il pigro morale, il simulatore, colui che usa la fiacchezza come alibi. In Boccaccio il termine appare per descrivere personaggi che si sottraggono ai propri doveri con astuzia, e la commedia della simulazione è spesso al centro della narrazione: l’infingardo che finge di essere malato, che finge di non sapere, che finge di non poter fare è una figura ricorrente nelle novelle del Decameron, dove la sua pigrizia non è mai innocente ma sempre connessa a un calcolo.

Il campo semantico: i vicini di casa dell’infingardo

Per capire meglio il significato preciso di «infingardo» è utile confrontarlo con le parole vicine, quelle che abitano lo stesso campo semantico della pigrizia e dell’inerzia.

«Pigro» è il termine più generico e più neutro: indica semplicemente chi non ama faticare, chi preferisce il riposo all’azione, senza necessariamente implicare una simulazione o un vizio morale marcato. La pigrizia può essere anche solo una caratteristica temperamentale, non necessariamente un difetto grave.

«Ozioso» è più specifico: indica chi trascorre il tempo nell’ozio, nell’inattività, ma anche qui senza la connotazione moralistica pesante di «infingardo». «Indolente» — da «dolore» con prefisso negativo, letteralmente «colui che non sente dolore», «che non si è stimolato dalla sofferenza» — ha una sfumatura più psicologica: indica l’assenza di impulso, di motivazione, di slancio vitale. «Poltrone» viene dal francese «poltron» e indica un tipo di pigrizia fisica e morale insieme, con una nota di viltà che «infingardo» non ha necessariamente.

«Infingardo» si distingue da tutti questi per la sua doppia valenza di pigrizia e simulazione: è la parola che meglio cattura l’idea di chi non solo non agisce, ma fingere di non poter agire. È il vizio attivo della passività, per così dire: chi è infingardo lavora attivamente per sembrare incapace. C’è in questo una forma di astuzia paradossale che rende il termine più ricco dei suoi sinonimi.

La fonetica: il suono della pesantezza

La parola «infingardo» merita una lettura fonetica, perché il suo suono sembra costruito apposta per esprimere il suo significato. Quattro sillabe: in-fin-gar-do. L’accento cade sulla penultima sillaba — «gar–» — e produce un ritmo che non è veloce, non è agile, non ha la leggerezza di parole come «vivace» o «pronto».

La consonante nasale iniziale –n– del prefisso «in–», seguita dalla fricativa –f– e poi di nuovo dalla nasale –n–, crea una sequenza che rallenta la pronuncia e la rende come densa, intorpidita. Il gruppo –ng– di «gardo» è un suono gutturale che pesa. La terminazione –ardo suona bassa e chiusa, come se la parola non avesse voglia di finire in alto.

I linguisti parlano di «simbolismo fonico» per descrivere questo tipo di corrispondenza tra suono e significato: non è onomatopea nel senso stretto, ma c’è una qualità fonica della parola che suggerisce qualcosa della realtà che designa. «Infingardo» suona lento e pesante come dovrebbe suonare un infingardo se potesse sentirsi dall’esterno.

L’infingardo nella letteratura successiva: da Machiavelli al Seicento

Nel Cinquecento e nel Seicento la parola «infingardo» conosce una grande fortuna nella prosa politica e moralistica. Machiavelli, che osserva i caratteri umani con l’occhio freddo del politico e dello scrittore, usa il termine per descrivere chi si nasconde dietro la simulazione per evitare responsabilità. Nel «Principe» e nei «Discorsi», l’infingardaggine — il sostantivo astratto derivato dall’aggettivo — è il difetto che più nuoce ai governanti: non il vizio del tiranno crudele, che almeno agisce, ma il vizio dell’uomo di potere che non decide, che rimanda, che finge di non vedere per non dover scegliere.

La tradizione teatrale del Seicento — la commedia dell’arte e i suoi eredi — fa dell’infingardo una maschera ricorrente: il servo che simula di non capire per evitare il lavoro, il nobile che finge debolezza per non adempiere ai propri obblighi. La comicità di questi personaggi nasce esattamente dalla visibilità del trucco: il pubblico vede la simulazione, il personaggio crede di ingannare, e lo scarto tra i due produce il riso.

Nel Novecento e nell’italiano contemporaneo, «infingardo» ha progressivamente ceduto il passo a parole più comuni e più brevi: «pigro», «poltrone», «scansafatiche», «fannullone». Queste parole sono più immediate, più facilmente comprensibili, e soprattutto appartengono al parlato quotidiano senza richiedere una patina di cultura letteraria.

«Infingardo» è rimasto nelle pagine dei dizionari, nella prosa degli scrittori che amano il lessico storico, nelle lettere di chi ha ricevuto un’educazione classica. È diventato una parola «di registro alto», cioè una parola che segnala la consapevolezza della tradizione letteraria da parte di chi la usa. Usarla in un testo contemporaneo è una scelta stilistica: significa voler dire pigro-che-finge con tutta la profondità storica che quella parola porta, invece del semplice «pigro» che descrive solo il sintomo senza sfiorare le radici.

Eppure «infingardo» è una parola che merita di non essere dimenticata. Non perché sia necessaria alla comunicazione quotidiana — non lo è — ma perché dice qualcosa che nessun’altra parola italiana dice esattamente allo stesso modo: quella pigrizia attiva, quella simulazione dell’inerzia, quella maschera di incapacità indossata da chi è perfettamente capace ma preferisce non esserlo. È una parola che conosce il suo soggetto dall’interno, con tutta la complessità che questo soggetto merita.

Le parole desuete non muoiono: si ritirano. Aspettano il momento in cui qualcuno avrà bisogno esattamente di loro, in cui nessun altro termine dirà ciò che esse sanno dire. «Infingardo» aspetta quel momento con la pazienza di chi non ha fretta — il che, in fondo, è abbastanza coerente con il suo significato.

Chi la usa oggi compie un atto di fedeltà alla lingua: riconosce che alcune distinzioni di senso meritano parole distinte, che «pigro» e «infingardo» non sono la stessa cosa, e che avere a disposizione entrambe è un privilegio. Un privilegio che la tradizione letteraria italiana ha costruito in secoli di uso attento, e che spetta a chi scrive bene custodire e trasmettere.