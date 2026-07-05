Lingua italiana: sai cosa è un “hapax” in poesia?

Tra i numerosi termini della linguistica e della filologia, pochi sono tanto affascinanti quanto hapax, ormai entrato nella lingua italiana. Pur essendo una parola tecnica, utilizzata prevalentemente dagli studiosi di lingua e di letteratura, essa racchiude un concetto di grande interesse, perché riguarda uno degli aspetti più sorprendenti dell’espressione linguistica: l’unicità. Un hapax, infatti, è…

Tra i numerosi termini della linguistica e della filologia, pochi sono tanto affascinanti quanto hapax, ormai entrato nella lingua italiana. Pur essendo una parola tecnica, utilizzata prevalentemente dagli studiosi di lingua e di letteratura, essa racchiude un concetto di grande interesse, perché riguarda uno degli aspetti più sorprendenti dell’espressione linguistica: l’unicità. Un hapax, infatti, è una parola che compare una sola volta all’interno di un determinato corpus, sia esso l’intera produzione scritta di una lingua, l’opera completa di un autore oppure un singolo testo. La sua rarità lo rende spesso oggetto di studio, di discussione e talvolta di mistero.

Poesia e lingua italiana

Il termine deriva dal greco hápax legómenon (ἅπαξ λεγόμενον), che significa letteralmente «detto una sola volta». Nella pratica linguistica si utilizza comunemente la forma abbreviata hapax, ormai pienamente entrata nel lessico della filologia moderna. L’espressione sottolinea proprio il carattere eccezionale di una parola che, almeno allo stato delle conoscenze disponibili, possiede una sola attestazione documentata.

La definizione più rigorosa considera hapax una parola presente una sola volta nell’intero patrimonio scritto di una lingua. Esiste però anche un’accezione più ampia, frequentemente adottata negli studi letterari, secondo la quale può essere definito hapax anche un vocabolo utilizzato una sola volta da un determinato autore oppure all’interno di una singola opera. Questa seconda interpretazione, pur essendo meno rigorosa dal punto di vista terminologico, è estremamente utile per analizzare lo stile personale degli scrittori.

Più raramente gli studiosi utilizzano anche le espressioni dis legomenon, tris legomenon e tetrakis legomenon, che indicano rispettivamente parole attestate due, tre o quattro volte. Si tratta tuttavia di termini poco diffusi, poiché l’interesse principale continua a concentrarsi sugli hapax, proprio per la loro eccezionalità.

Gli esempi sono numerosi e appartengono alle più diverse tradizioni linguistiche. Nell’ebraico biblico sono considerati hapax parole come Atzei Gopher, presente soltanto nel racconto dell’Arca di Noè nel libro della Genesi, oppure Lilith, che compare una sola volta nel libro di Isaia. Anche il greco classico offre esempi significativi, come autóguos, attestato esclusivamente nelle Opere e i giorni di Esiodo, oppure panaṓrios, che compare soltanto nell’Iliade.

La lingua latina presenta casi analoghi. Il termine Mnemosynus, ad esempio, compare esclusivamente nei Carmina di Catullo. Ancora più celebre è il caso della lingua italiana, che conserva alcuni hapax diventati oggetto di approfonditi studi filologici.

Uno degli esempi più noti è ramogna, presente soltanto nel Purgatorio della Divina Commedia di Dante Alighieri (XI, 25). Questo vocabolo costituisce uno dei casi più discussi della lessicografia italiana, poiché il suo significato preciso rimane incerto. Gli studiosi hanno formulato numerose ipotesi etimologiche, senza però giungere a una soluzione unanimemente condivisa. L’esistenza di una sola attestazione rende infatti estremamente difficile comprendere il valore originario della parola, perché manca il confronto con altri contesti nei quali essa potrebbe chiarire il proprio significato.

È proprio questa una delle caratteristiche fondamentali degli hapax: la loro interpretazione può risultare problematica. Quando una parola compare una sola volta, il contesto rappresenta spesso l’unico elemento disponibile per comprenderne il significato. Se il contesto è ambiguo oppure il testo è incompleto, anche l’interpretazione rimane inevitabilmente incerta.

Si utilizza ancora?

Negli ultimi decenni lo studio degli hapax è stato profondamente trasformato dallo sviluppo delle tecnologie informatiche. Oggi è possibile analizzare milioni di parole attraverso software capaci di calcolare automaticamente la frequenza dei vocaboli presenti in un corpus linguistico. In pochi secondi questi programmi individuano tutte le parole che compaiono una sola volta, rendendo molto più semplice un lavoro che in passato richiedeva anni di paziente consultazione manuale.

Dal punto di vista statistico, gli hapax sono molto più numerosi di quanto si potrebbe immaginare. Il linguista statunitense George Kingsley Zipf, autore della celebre legge che porta il suo nome, osservò come nelle lingue naturali una percentuale sorprendentemente elevata del vocabolario sia costituita proprio da parole utilizzate una sola volta. A seconda della dimensione del corpus analizzato, gli hapax possono rappresentare addirittura tra il 40 e il 60% delle forme lessicali differenti. Un’opera monumentale come Moby Dick di Herman Melville, ad esempio, contiene circa il 44% di parole che ricorrono una sola volta.

Questa apparente abbondanza di parole uniche si spiega facilmente. Ogni autore, infatti, tende a creare combinazioni linguistiche originali, a utilizzare termini specialistici, regionalismi, tecnicismi, neologismi o forme derivate che finiscono per comparire una sola volta nell’intera opera. La ricchezza di una lingua non dipende soltanto dalle parole più frequenti, ma anche da questa vasta costellazione di vocaboli rari.

Successivamente il linguista Harald Baayen ha mostrato come la quantità e la tipologia degli hapax cambino all’aumentare delle dimensioni del corpus. Più il corpus diventa ampio, maggiore è la probabilità di trovare parole nuove costruite attraverso processi di derivazione e composizione. Ciò dimostra come le lingue siano sistemi dinamici, continuamente capaci di produrre nuove forme lessicali.

Gli hapax assumono un’importanza ancora maggiore nello studio delle lingue antiche o scomparse. Quando il numero dei testi conservati è limitato, ogni parola unica rappresenta una sfida interpretativa. È il caso, ad esempio, di molti termini presenti nei geroglifici maya, alcuni dei quali risultano ancora oggi indecifrati proprio perché compaiono una sola volta nei documenti conosciuti. Mancando ulteriori attestazioni, gli studiosi possono formulare soltanto ipotesi basate sul contesto o su confronti con lingue affini.

L’hapax riveste inoltre un ruolo fondamentale nella filologia d’autore. Analizzando la distribuzione delle parole rare è possibile individuare caratteristiche stilistiche che aiutano ad attribuire un’opera a uno specifico scrittore oppure, al contrario, a metterne in dubbio la paternità. La frequenza e la natura degli hapax costituiscono infatti una sorta di impronta linguistica personale.

Uno dei casi più discussi riguarda le opere attribuite a William Shakespeare. Gli studiosi hanno osservato che le sue commedie presentano una distribuzione degli hapax sorprendentemente uniforme, elemento che rafforza l’ipotesi di una comune paternità. Analogamente, il dibattito sull’autenticità di alcune lettere pastorali attribuite a Paolo di Tarso ha utilizzato proprio l’analisi degli hapax per sostenere o contestare l’attribuzione tradizionale.

Anche la stilistica trae grande beneficio dallo studio delle parole uniche. Gli hapax consentono infatti di individuare il lessico caratteristico di un autore e di riconoscere eventuali influenze letterarie. Un esempio significativo è rappresentato dal Decameron di Giovanni Boccaccio, nel quale ricorrono numerosi hapax già utilizzati da Dante. La presenza di queste parole rare difficilmente può essere casuale e testimonia una consapevole ripresa della lezione dantesca.

Forse il più celebre hapax della letteratura italiana è il verbo trasumanar, creato da Dante nel primo canto del Paradiso. Il poeta lo utilizza per descrivere un’esperienza che supera la condizione umana, una trasformazione spirituale impossibile da esprimere con il lessico ordinario. Proprio perché unico e irripetibile, il termine è diventato simbolo della straordinaria creatività linguistica dantesca. Secoli dopo, Pier Paolo Pasolini riprese quel vocabolo nel titolo della raccolta poetica Trasumanar e organizzar, attribuendogli un nuovo significato legato alla trasformazione della società contemporanea e dimostrando come anche un hapax possa continuare a vivere nella memoria culturale.

Gli hapax trovano oggi applicazione anche in ambiti inattesi, come la linguistica forense e il diritto d’autore. L’individuazione di parole estremamente rare può contribuire a riconoscere citazioni nascoste, influenze inconsapevoli o addirittura casi di plagio. Se due testi condividono uno stesso hapax o una combinazione lessicale altamente improbabile, aumenta la possibilità che uno derivi dall’altro o che entrambi abbiano una fonte comune. Per questo motivo le tecniche di analisi automatica del lessico vengono utilizzate anche nelle indagini giudiziarie relative alla proprietà intellettuale.

L’hapax rappresenta molto più di una semplice curiosità linguistica. È una finestra privilegiata sulla creatività degli autori, sull’evoluzione delle lingue e sulle possibilità interpretative offerte dalla filologia. Ogni parola attestata una sola volta racconta una storia unica: può essere il segno di un’invenzione lessicale, il residuo di una tradizione ormai perduta, un enigma ancora irrisolto o la prova di un preciso stile letterario. Proprio nella sua irripetibilità risiede il fascino dell’hapax, che continua a stimolare linguisti, filologi, storici della lingua e studiosi della letteratura, ricordando come anche una singola parola possa custodire un patrimonio di significati e di conoscenze straordinariamente ricco.