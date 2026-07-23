Lingua italiana: “gargantuesco”, un aggettivo nato dal libro di Rabelais

La lingua italiana possiede numerosi aggettivi che, pur nascendo da un nome proprio, finiscono per acquisire un significato autonomo e diventare parte integrante del lessico comune. È il caso di gargantuesco, una parola dal suono immediatamente suggestivo, utilizzata per descrivere tutto ciò che appare gigantesco, colossale, smisurato o straordinariamente abbondante. Un banchetto gargantuesco, una cena…

La lingua italiana possiede numerosi aggettivi che, pur nascendo da un nome proprio, finiscono per acquisire un significato autonomo e diventare parte integrante del lessico comune. È il caso di gargantuesco, una parola dal suono immediatamente suggestivo, utilizzata per descrivere tutto ciò che appare gigantesco, colossale, smisurato o straordinariamente abbondante. Un banchetto gargantuesco, una cena gargantuesca, un appetito gargantuesco o persino un edificio dall’aspetto gargantuesco evocano infatti immagini di eccesso, di abbondanza e di grandezza fuori dall’ordinario.

Dietro questo aggettivo si nasconde una delle opere più celebri della letteratura rinascimentale europea: Gargantua, il gigantesco protagonista del romanzo dello scrittore francese François Rabelais (1494 circa-1553). Comprendere il significato di gargantuesco significa dunque risalire alle origini di questo straordinario personaggio letterario e alla fortuna che il suo nome ha avuto nelle lingue europee.

Dall’eroe di Rabelais all’aggettivo della lingua italiana

L’aggettivo gargantuesco deriva direttamente dal nome di Gargantua, il gigante protagonista del romanzo pubblicato da Rabelais nel XVI secolo. Il personaggio appartiene a un universo narrativo dominato dall’esagerazione, dall’umorismo e dal gusto per il meraviglioso. Gargantua è un gigante non soltanto per la sua statura, ma anche per tutto ciò che lo caratterizza: il suo appetito, la sua forza fisica, il suo modo di vivere e perfino la sua allegria sono sempre presentati in dimensioni eccezionali.

Lo stesso nome Gargantua sembra derivare dal francese antico garganta o comunque da una radice collegata alla gola (garganta), richiamando fin dall’origine l’idea dell’ingordigia e della capacità di divorare enormi quantità di cibo. Non è quindi sorprendente che proprio questo personaggio sia diventato il simbolo dell’abbondanza smisurata.

Con il passare dei secoli il nome proprio ha perso il suo riferimento esclusivamente letterario e si è trasformato in un aggettivo utilizzabile in moltissimi contesti. È un fenomeno frequente nella storia delle lingue: basti pensare a parole come dantesco, donchisciottesco, machiavellico, orwelliano o kafkiano, tutte nate da nomi di personaggi o autori e poi entrate stabilmente nel vocabolario.

Il significato principale: gigantesco e smisurato

Il primo significato di gargantuesco è quello di gigantesco, colossale, enorme, smisurato.

L’aggettivo viene impiegato per descrivere persone, oggetti, costruzioni, imprese o situazioni che superano di molto le dimensioni ordinarie.

Si possono trovare esempi come:

un lavoro gargantuesco;

un edificio gargantuesco;

un progetto gargantuesco;

una biblioteca gargantuesca.

In tutti questi casi il termine suggerisce qualcosa che appare quasi sproporzionato rispetto alla normalità. Non si limita a indicare una semplice grandezza quantitativa, ma comunica anche una sensazione di meraviglia e di eccesso.

È interessante osservare come gargantuesco abbia un valore espressivo molto più forte rispetto a sinonimi come grande, enorme o gigantesco. Chi sceglie questa parola vuole evocare non soltanto la dimensione, ma anche l’impressione di qualcosa che sembra uscire dai limiti dell’esperienza comune.

Il significato gastronomico: un pranzo gargantuesco

L’ambito nel quale l’aggettivo è probabilmente più conosciuto riguarda la gastronomia.

Un pranzo gargantuesco o una cena gargantuesca indicano un banchetto eccezionalmente ricco, abbondante e sontuoso.

Non si tratta semplicemente di una tavola ben apparecchiata. L’aggettivo richiama una quantità quasi smisurata di portate, pietanze, vini e dessert, proprio come quelli descritti nelle pagine di Rabelais.

Molti autori italiani hanno utilizzato il termine in questo senso. Antonio Beltramelli, ad esempio, parla di un «festino gargantuesco», mentre Alberto Moravia descrive una «cena gargantuesca» ordinata da uno dei suoi personaggi. In entrambi i casi il vocabolo comunica immediatamente l’idea di un’abbondanza eccezionale, quasi teatrale.

Ancora oggi è frequente leggere nei giornali espressioni come:

buffet gargantuesco;

banchetto gargantuesco;

colazione gargantuesca.

L’aggettivo mantiene sempre una sfumatura ironica e scherzosa, suggerendo che la quantità di cibo supera largamente ciò che sarebbe necessario.

Una persona dall’appetito gargantuesco

Dal cibo si passa naturalmente all’appetito.

Si parla infatti di:

appetito gargantuesco;

fame gargantuesca;

gola gargantuesca.

In questi casi il riferimento non è tanto alla corporatura della persona quanto alla sua capacità di mangiare enormi quantità di cibo.

Anche questo significato deriva direttamente dalla figura di Gargantua, la cui voracità costituisce uno degli aspetti più caratteristici del personaggio.

Il valore figurato: ogni eccesso può essere gargantuesco

Con il tempo l’aggettivo ha ampliato il proprio campo d’uso e oggi può descrivere qualsiasi forma di eccesso.

Si può parlare di:

uno sforzo gargantuesco;

una fatica gargantuesca;

una spesa gargantuesca;

un archivio gargantuesco;

una collezione gargantuesca.

In tutti questi esempi il vocabolo conserva il significato di qualcosa che supera le dimensioni normali e appare quasi sproporzionato.

L’aggettivo possiede quindi una forte componente iperbolica: serve ad amplificare la realtà, proprio come avviene nella narrativa di Rabelais.

Il secondo significato: insaziabile e smodato

I dizionari registrano anche un secondo significato meno frequente ma molto interessante.

Gargantuesco può infatti indicare ciò che è insaziabile, vorace, smodato.

Gabriele D’Annunzio scrive:

«Solo la vittoria vige e mangia: non leonessa vorace… ma gozzo gargantuesco, mascella pantagruelica.»

Qui l’aggettivo non descrive una dimensione fisica, ma un’insaziabile capacità di divorare tutto.

Il riferimento a Pantagruele, figlio di Gargantua e protagonista di un altro celebre romanzo di Rabelais, rafforza ulteriormente l’immagine della voracità smisurata.

Anche Emilio Cecchi utilizza l’espressione «gargantuesca carnalità», attribuendo all’aggettivo un valore metaforico che indica una vitalità corporea potente, traboccante e quasi incontenibile.

Un termine ricco di sfumature culturali

Ciò che rende particolarmente interessante gargantuesco è il suo forte valore culturale.

Chi conosce Rabelais percepisce immediatamente il richiamo a un universo letterario dominato dall’esuberanza, dall’umorismo e dall’esaltazione della vitalità.

Le opere di Rabelais sono infatti celebri per il loro linguaggio ricchissimo, per l’invenzione continua di parole nuove e per una comicità fondata sull’esagerazione.

Gargantua rappresenta un’umanità libera, gioiosa e pienamente immersa nei piaceri della vita. La sua gigantesca fame diventa il simbolo di una più ampia fame di conoscenza, di esperienza e di libertà.

Per questo motivo gargantuesco non possiede quasi mai un valore puramente negativo. Anche quando descrive un eccesso, conserva spesso una sfumatura simpatica, ironica o addirittura ammirata.

Sinonimi e differenze

Tra i principali sinonimi troviamo:

gigantesco;

colossale;

enorme;

smisurato;

ciclopico;

mastodontico;

monumentale.

Quando il riferimento è al cibo:

pantagruelico;

luculliano;

sontuoso;

opulento.

Tuttavia nessuno di questi termini coincide perfettamente con gargantuesco.

Luculliano, ad esempio, insiste soprattutto sul lusso della tavola; pantagruelico richiama anch’esso Rabelais ma pone ancora più l’accento sull’abbondanza alimentare; mastodontico sottolinea la mole; ciclopico richiama opere monumentali.

Gargantuesco, invece, conserva sempre una componente narrativa e fantastica che deriva direttamente dal gigante di Rabelais.

Una parola rara ma ancora viva

Nell’italiano contemporaneo gargantuesco non appartiene al lessico quotidiano, ma continua a essere impiegato nella lingua giornalistica, nella critica letteraria, nella saggistica e nella narrativa.

La sua relativa rarità contribuisce al suo fascino. Chi lo utilizza sceglie un vocabolo ricco di storia, capace di evocare immediatamente immagini potenti e vivaci.

Inoltre la parola dimostra come la letteratura possa lasciare un’impronta duratura sul lessico di una lingua. Un personaggio nato quasi cinque secoli fa continua ancora oggi a vivere ogni volta che definiamo gargantuesco un banchetto, un edificio, uno sforzo o un appetito.

L’aggettivo gargantuesco rappresenta uno degli esempi più riusciti di parola nata dalla letteratura e divenuta patrimonio della lingua comune. Derivato dal nome del gigantesco Gargantua di François Rabelais, esso indica tutto ciò che appare enorme, smisurato, colossale, ma anche straordinariamente abbondante, soprattutto in riferimento ai banchetti e ai piaceri della tavola. In senso figurato può inoltre descrivere un appetito insaziabile, una forza travolgente o qualsiasi realtà che superi i limiti dell’ordinario.

La fortuna di questa parola dimostra come i grandi personaggi letterari possano oltrepassare le pagine dei libri per entrare stabilmente nel vocabolario quotidiano. Ogni volta che definiamo un’impresa, una cena o un edificio “gargantueschi”, richiamiamo inconsapevolmente l’immagine del celebre gigante di Rabelais e del suo universo fatto di eccesso, vitalità e inesauribile energia. È proprio questa ricchezza di riferimenti storici e culturali a rendere gargantuesco un aggettivo tanto espressivo quanto affascinante, capace di trasformare una semplice idea di grandezza in una vera e propria immagine letteraria.