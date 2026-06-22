Lingua italiana ed esami di maturità: cos’è l’EsaBac?

Negli ultimi anni la scuola italiana ha cercato sempre più di favorire percorsi di studio capaci di sviluppare competenze linguistiche, oltre alla competenza nella lingua italiana, culturali e interculturali adeguate a una società globale e interconnessa. Tra le iniziative più significative in questa direzione vi è certamente l’EsaBac, un percorso formativo che consente agli studenti…

Negli ultimi anni la scuola italiana ha cercato sempre più di favorire percorsi di studio capaci di sviluppare competenze linguistiche, oltre alla competenza nella lingua italiana, culturali e interculturali adeguate a una società globale e interconnessa. Tra le iniziative più significative in questa direzione vi è certamente l’EsaBac, un percorso formativo che consente agli studenti di conseguire contemporaneamente il diploma italiano di Esame di Stato e il diploma francese del Baccalauréat. Si tratta di una delle più importanti esperienze di cooperazione educativa tra due Paesi europei e rappresenta un’opportunità particolarmente prestigiosa per gli studenti che desiderano costruire un futuro accademico e professionale internazionale.

Titolo di studio in lingua italiana e in lingua francese

Il termine EsaBac nasce dalla fusione delle parole Esame di Stato e Baccalauréat, i due titoli che gli studenti ottengono al termine del percorso. Questo progetto è stato istituito ufficialmente grazie all’accordo sottoscritto il 24 febbraio 2009 tra il Ministero dell’Istruzione italiano e il Ministero dell’Educazione francese. Attraverso tale accordo, Italia e Francia hanno deciso di promuovere un percorso scolastico integrato che permettesse agli studenti di acquisire una formazione bilingue e biculturale.

L’obiettivo dell’EsaBac non è semplicemente insegnare una lingua straniera a un livello avanzato, ma favorire una vera e propria immersione nella cultura del Paese partner. Lo studente non si limita infatti a studiare il francese come materia linguistica, ma affronta anche discipline di carattere storico e letterario direttamente nella lingua straniera.

Nelle scuole italiane che offrono il percorso EsaBac, il curricolo prevede, durante gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, un approfondimento significativo della lingua e della letteratura francese. Gli studenti seguono quattro ore settimanali dedicate a questa disciplina e, inoltre, studiano la storia in lingua francese per due ore alla settimana.

Questa impostazione didattica consente di sviluppare competenze molto avanzate non soltanto nella comprensione e nella produzione linguistica, ma anche nella capacità di analizzare testi complessi, interpretare fenomeni storici e confrontare culture differenti.

In Francia il percorso segue una struttura analoga. Gli studenti francesi che frequentano le sezioni EsaBac studiano la lingua e la letteratura italiana e affrontano l’insegnamento della storia in italiano. Si crea così una reciproca apertura culturale che rafforza il dialogo tra i due sistemi educativi.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto è proprio la sua dimensione interculturale. Gli studenti imparano a conoscere non soltanto una lingua diversa dalla propria, ma anche modi differenti di interpretare la storia, la letteratura e la società contemporanea.

In un’epoca caratterizzata dalla mobilità internazionale, dalla cooperazione tra Paesi e dalla crescente importanza delle competenze linguistiche, questa formazione rappresenta un valore aggiunto considerevole.

Il percorso EsaBac richiede certamente impegno e costanza. Studiare discipline complesse in una lingua diversa dalla propria comporta uno sforzo significativo. Gli studenti devono acquisire una padronanza linguistica elevata e sviluppare capacità di analisi e di argomentazione adeguate a contesti accademici avanzati.

Al termine del percorso, infatti, gli studenti raggiungono generalmente il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Questo livello certifica una competenza linguistica intermedia avanzata che permette di comprendere testi complessi, sostenere conversazioni articolate e produrre elaborati scritti di buona qualità.

Il conseguimento del doppio diploma offre numerosi vantaggi.

Innanzitutto, il possesso del Baccalauréat consente l’accesso diretto alle università francesi senza necessità di ulteriori certificazioni linguistiche. Gli studenti italiani che hanno ottenuto il diploma EsaBac possono quindi iscriversi agli atenei francesi con le stesse modalità previste per gli studenti francesi.

Questa opportunità assume un’importanza crescente in un contesto europeo nel quale la mobilità universitaria è fortemente incentivata. Sempre più giovani scelgono infatti di trascorrere parte della propria formazione all’estero, partecipando a programmi internazionali o frequentando corsi di laurea in altri Paesi.

L’EsaBac rappresenta inoltre un importante elemento distintivo nel curriculum personale. Le competenze linguistiche e interculturali acquisite durante il percorso sono particolarmente apprezzate sia nel mondo universitario sia nel mercato del lavoro.

Le aziende operano sempre più spesso in contesti internazionali e ricercano figure capaci di comunicare efficacemente in più lingue e di confrontarsi con culture diverse. Aver completato un percorso EsaBac dimostra non soltanto una buona conoscenza del francese, ma anche capacità di adattamento, apertura mentale e disponibilità al confronto interculturale.

Attualmente le sezioni EsaBac sono presenti in 337 scuole italiane distribuite sull’intero territorio nazionale. Non tutte le scuole possono attivare questo indirizzo: è infatti necessario ottenere una specifica autorizzazione ministeriale e rispettare determinati requisiti organizzativi e didattici.

Esistono inoltre due differenti tipologie di percorso.

La prima è l’EsaBac generale, presente nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane. Questo indirizzo si concentra prevalentemente sugli aspetti culturali, letterari e storici.

La seconda è l’EsaBac Tecnologico, noto anche come EsaBac Techno, attivato negli istituti tecnici del settore economico, in particolare negli indirizzi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo. In questo caso la formazione linguistica e culturale si integra con competenze professionali specifiche, particolarmente utili per chi intende lavorare in ambiti economici e turistici internazionali.

Un altro elemento significativo dell’EsaBac è il suo valore simbolico. Il progetto rappresenta infatti una concreta espressione dell’idea di cittadinanza europea. Attraverso lo studio delle lingue, della storia e della letteratura, gli studenti imparano a considerare l’Europa non come una semplice somma di Stati nazionali, ma come uno spazio condiviso di cultura, dialogo e cooperazione.

In questo senso, il percorso contribuisce a formare cittadini più consapevoli, capaci di comprendere la complessità del mondo contemporaneo e di affrontare con maggiore sicurezza le sfide della globalizzazione.

L’EsaBac costituisce una delle esperienze educative più innovative e qualificanti offerte dalla scuola italiana. Grazie alla collaborazione tra Italia e Francia, gli studenti hanno la possibilità di conseguire un doppio diploma riconosciuto a livello internazionale, acquisendo competenze linguistiche, culturali e interculturali di alto livello. Più che un semplice percorso scolastico, l’EsaBac rappresenta un ponte tra due culture e un’importante opportunità per costruire un futuro aperto all’Europa e al mondo.