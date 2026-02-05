Lingua italiana: si scrive “dopotutto” o “dopo tutto”?

Il dubbio tra “dopotutto” e “dopo tutto” è uno dei più frequenti nella lingua italiana, perché non riguarda una forma corretta contrapposta a una scorretta, ma due forme entrambe corrette, che però hanno significati e funzioni diverse. Proprio questa apparente somiglianza grafica e fonetica è all’origine dell’incertezza: si tende a usarle come fossero intercambiabili, quando in realtà non lo sono. Chiarire la differenza tra dopotutto e dopo tutto significa comprendere un meccanismo fondamentale dell’italiano: la distinzione tra avverbio e locuzione avverbiale o sintagma preposizionale.
Lingua italiana: “Dopotutto”, una parola sola dal valore avverbiale
Scritto in un’unica parola, dopotutto è un avverbio. Ha un valore prevalentemente conclusivo, riassuntivo o concessivo, e può essere parafrasato con espressioni come in fondo, alla fine, tutto sommato, considerando ogni cosa. Non indica una successione temporale reale, ma introduce una valutazione complessiva.
Esempi:
-
Dopotutto, non è andata così male.
-
Non avevo voglia di uscire, ma dopotutto sono contento di esserci andato.
-
Dopotutto hai fatto la scelta giusta.
In questi casi dopotutto non significa “dopo ogni cosa” in senso letterale, ma segnala un ripensamento, una conclusione maturata dopo aver considerato vari elementi. È una parola che lavora sul piano del ragionamento, non su quello del tempo.
Dal punto di vista sintattico, dopotutto è spesso:
-
all’inizio della frase;
-
in posizione parentetica;
-
usato per attenuare o riequilibrare un giudizio.
È tipico del registro medio e scritto, ma è comune anche nel parlato.
“Dopo tutto”: due parole, valore letterale
Scritto staccato, dopo tutto è formato dalla preposizione “dopo” seguita dal pronome indefinito “tutto”. In questo caso il significato è concreto e letterale: indica che qualcosa accade successivamente a ogni cosa, al termine di una serie di eventi, una volta concluso tutto ciò che era previsto.
Esempi:
-
Dopo tutto quello che è successo, non poteva fare altrimenti.
-
Ne parleremo dopo tutto il lavoro.
-
Dopo tutto ciò, decise di partire.
Qui tutto mantiene il suo valore semantico pieno: si riferisce a fatti, azioni, esperienze reali. Non potremmo sostituire dopo tutto con tutto sommato senza alterare il senso della frase.
Come distinguere i due casi
Un metodo pratico per evitare errori consiste nel provare una parafrasi.
-
Se puoi sostituire l’espressione con in fondo, alla fine, tutto sommato, allora va scritto dopotutto (una parola).
-
Se puoi sostituirla con dopo ogni cosa, dopo tutto ciò, al termine di tutto, allora va scritto dopo tutto (due parole).
Confrontiamo:
-
Dopotutto, avevi ragione. → In fondo avevi ragione ✔
-
Dopo tutto quello che hai fatto, meriti una pausa. → Dopo ogni cosa che hai fatto ✔
La sostituzione funziona come una cartina di tornasole.
Un errore molto comune
L’errore più diffuso consiste nello scrivere “dopotutto” anche quando il significato è chiaramente letterale, oppure, al contrario, nello scrivere “dopo tutto” quando si intende un valore conclusivo. Questo avviene perché nella pronuncia le due forme sono identiche e perché la lingua parlata tende a livellare le differenze.
Tuttavia, nello scritto — soprattutto in ambito scolastico, professionale o editoriale — la distinzione è importante, perché incide sulla precisione del significato. Scrivere dopotutto quello che è successo è scorretto, perché l’avverbio non può reggere un complemento. Allo stesso modo, scrivere dopo tutto non è così grave è formalmente possibile, ma semanticamente impreciso: qui è il valore conclusivo a essere richiesto.
Evoluzione e fissazione dell’avverbio
Dal punto di vista storico-linguistico, dopotutto nasce proprio dalla fusione di dopo tutto, attraverso un processo comune in italiano: parole che inizialmente sono sintagmi liberi finiscono per cristallizzarsi in avverbi autonomi quando perdono il loro significato letterale e ne assumono uno astratto. È lo stesso processo che ha dato origine a parole come soprattutto, infatti, talvolta.
In dopotutto, tutto non indica più “la totalità delle cose”, ma una totalità argomentativa: tutti i pensieri, le valutazioni, le considerazioni fatte.
Il dubbio tra “dopotutto” e “dopo tutto” non si risolve scegliendo una forma “più giusta” dell’altra, ma imparando a riconoscere il contesto.
-
Dopotutto (una parola) è un avverbio conclusivo: introduce una valutazione finale.
-
Dopo tutto (due parole) è una sequenza preposizionale con valore letterale e temporale.
Entrambe le forme sono corrette, ma non sono intercambiabili. Saperle distinguere significa usare la lingua con maggiore consapevolezza e precisione, evitando ambiguità e imprecisioni che, nello scritto, fanno la differenza tra un’espressione approssimativa e una realmente efficace.