Lingua italiana: cosa si intende con “disobbedienza civile”?

Esistono parole, anche nella lingua italiana, che non si limitano a descrivere la realtà: la trasformano. «Disobbedienza civile» è una di queste. Poche locuzioni della lingua politica moderna racchiudono in sé una tensione così alta tra termini apparentemente opposti: «disobbedienza», che evoca rottura, rifiuto, trasgressione; e «civile», che rimanda all’ordine, alla convivenza, alla responsabilità collettiva. La loro unione non è un ossimoro accidentale: è il nucleo filosofico di una delle forme di azione politica più potenti e più discusse della storia contemporanea.

Il sintagma nasce in lingua inglese — civil disobedience — e viene introdotto nel XIX secolo dallo scrittore e filosofo americano Henry David Thoreau. Ma la nozione che esso designa attraversa i secoli e i continenti, si incarna in figure iconiche, alimenta movimenti che hanno cambiato il corso della storia. Comprendere «disobbedienza civile» significa comprendere qualcosa di essenziale sul rapporto tra l’individuo e lo Stato, tra la coscienza morale e la legge scritta, tra il potere e la resistenza.

Thoreau e l’origine del concetto: la coscienza contro lo Stato

Il 1849 è l’anno in cui Henry David Thoreau pubblica il saggio «Resistance to Civil Government», poi noto come «Civil Disobedience». L’occasione è concreta e biografica: Thoreau si è rifiutato di pagare le tasse, perché lo Stato del Massachusetts con quelle tasse finanziava la guerra contro il Messico — una guerra che Thoreau giudicava ingiusta e imperialista — e perché quello stesso Stato tollerava l’istituzione della schiavitù. La conseguenza fu l’arresto e una notte in prigione, dalla quale fu liberato il giorno seguente per intervento di un familiare che pagò la tassa al suo posto.

Ma da quella notte in cella nascè un testo fondamentale del pensiero politico moderno. L’argomento centrale di Thoreau è di una radicalità sconcertante: l’individuo ha non solo il diritto ma il dovere morale di rifiutare l’obbedienza a una legge ingiusta. «L’unica obbligazione che ho il diritto di assumere», scrive, «è di fare in ogni momento ciò che ritengo giusto». La coscienza individuale è superiore alla legge positiva: dove le due entrano in conflitto, è la legge a dover cedere, non la coscienza.

Questa posizione ha implicazioni enormi. Non si tratta di anarchia: Thoreau non nega la necessità dello Stato in quanto tale. Si tratta di una distinzione cruciale tra obbedienza e consenso, tra il rispettare le regole per abitudine o paura e il rispettarle perché le si giudica giuste. Il cittadino che disobbedisce civilmente non è un criminale: è qualcuno che porta il conflitto tra la propria coscienza e la legge sul piano pubblico, accettandone le conseguenze legali come atto di testimonianza morale.

Gandhi e la «satyagraha»: la forza della verità

Il pensiero di Thoreau attraversa l’oceano e raggiunge un giovane avvocato indiano che lavora in Sudafrica: Mohandas Karamchand Gandhi. La lettura di «Civil Disobedience» è per lui una rivelazione, ma Gandhi non si limita a recepire il messaggio: lo trasforma radicalmente, fondendolo con la tradizione religiosa e filosofica indiana, e costruisce qualcosa di nuovo che chiama «satyagraha» — letteralmente, «forza della verità» o «tenacia nella verità».

Nella visione gandhiana, la disobbedienza civile non è solo un argomento filosofico: è una pratica spirituale e politica insieme. Il rifiuto di obbedire alla legge ingiusta deve essere non violento — ahimsa, non violenza, è il principio cardine — e deve essere accompagnato dalla disponibilità a subire la punizione prevista dalla legge. Questa disponibilità è fondamentale: è ciò che distingue la disobbedienza civile dal semplice crimine, ed è il gesto con cui chi disobbedisce riconosce l’esistenza dell’ordinamento giuridico pur rifiutandone una norma specifica.

La Salt March del 1930 è l’esempio più celebre e più potente di questa strategia. Il monopolio britannico sul sale era uno dei simboli più odiati del dominio coloniale: il sale, bene di prima necessità, era tassato e controllato dall’amministrazione inglese, e produrlo autonomamente era illegale. Gandhi scelse esattamente questa legge come obiettivo: percorse a piedi oltre 380 chilometri dall’ashram di Sabarmati alla costa di Dandi, seguito da decine di migliaia di persone, e si chinò sulla riva del mare a raccogliere il sale proibito.

Il gesto era semplice, simbolico, illegale e completamente pacifico. Il governo britannico rispose con arresti di massa: Gandhi stesso fu imprigionato, insieme a decine di migliaia di seguaci. Ma la marcia aveva mostrato al mondo la natura del dominio coloniale — capace solo di rispondere con la forza a un vecchio che raccoglieva sale dall’oceano — e aveva mobilitato l’India intera. La disobbedienza civile gandhiana era diventata uno strumento politico di potenza straordinaria, capace di delegittimare il potere senza sparare un colpo.

Martin Luther King e la lotta per i diritti civili negli USA

Gli anni Sessanta del Novecento vedono la disobbedienza civile tornare nella sua terra d’origine — gli Stati Uniti — con una forza ancora maggiore. Il movimento per i diritti civili degli afroamericani, guidato da Martin Luther King, eredita direttamente la tradizione gandhiana e la cala nella realtà del Sud segregazionista americano.

Martin Luther King era un lettore appassionato di Thoreau e un ammiratore profondo di Gandhi: aveva visitato l’India nel 1959 e aveva studiato a fondo la filosofia della satyagraha. Nella sua mano questa tradizione si fonde con la teologia cristiana della redenzione e dell’amore come forza politica. La non violenza non è per King una semplice tattica: è un imperativo morale e spirituale, l’unica risposta che non perpetua il ciclo dell’odio.

Le forme che la disobbedienza civile assume nel movimento dei diritti civili sono varie e creative. I sit-in ai banconi dei ristoranti riservati ai bianchi — dove giovani afroamericani si sedevano pacificamente e rifiutavano di alzarsi nonostante insulti, minacce e violenze fisiche — sono tra le immagini più potenti del XX secolo. Le marce, le boicottaggi degli autobus (celebre quello di Montgomery del 1955-56, scatenato dal gesto di Rosa Parks che si rifiutò di cedere il posto a un bianco), le campagne di registrazione al voto: tutto questo era disobbedienza civile organizzata, sistematica, non violenta e disposta a subire le conseguenze legali.

Il culmine simbolico è la Marcia su Washington del 1963, dove King pronuncia il discorso «I Have a Dream» davanti a oltre 250.000 persone. Un anno dopo, il Civil Rights Act mette fine alla segregazione legale. La disobbedienza civile aveva vinto — non con le armi, ma con la forza della testimonianza morale, della visibilità del male, della pressione sostenuta e non violenta.

Il Vietnam e la disobbedienza come rifiuto della guerra

Pochi anni dopo, negli stessi Stati Uniti, la disobbedienza civile assume una nuova forma. La guerra del Vietnam divide profondamente la società americana: per la prima volta nella storia moderna, giovani americani in massa si rifiutano di rispondere alla chiamata alle armi. Bruciare la cartolina di leva — il cosiddetto «draft card» — diventa un gesto politico potentissimo, un atto di disobbedienza esplicita che porta con sé il rischio concreto del carcere.

Il movimento contro il Vietnam mostra una nuova dimensione della disobbedienza civile: quella generazionale e culturale. Non si tratta solo di una questione politica in senso stretto, ma di un rifiuto più ampio — rifiuto di una guerra giudicata criminale, rifiuto di un sistema di valori che manda i giovani a morire per interessi che non riconoscono, rifiuto di un’obbedienza cieca all’autorità dello Stato. La controcultura degli anni Sessanta e Settanta è intrisa di questa logica: la disobbedienza non è solo un atto politico, è un modo di essere.

La disobbedienza civile come sintagma nella lingua italiana

Il sintagma «disobbedienza civile» continua a vivere e a produrre storia. Movimenti ambientalisti come Extinction Rebellion hanno fatto della disobbedienza civile — blocchi stradali, occupazioni di edifici pubblici, atti simbolici di sabotaggio non violento — la propria strategia principale. Le loro azioni ripropongono in modo fedele la logica di Thoreau e Gandhi: rifiutare di rispettare un sistema che si giudica suicida, accettarne le conseguenze legali, portare il conflitto sul piano della visibilità pubblica.

Nel dibattito filosofico contemporaneo, la disobbedienza civile continua a suscitare questioni fondamentali. Quando è legittima? Chi ha il diritto di decidere che una legge è ingiusta? Come si distingue la disobbedienza civile autentica dall’insurrezione o dal crimine comune? John Rawls, nella sua «Teoria della giustizia», ha proposto una definizione influente: la disobbedienza civile è legittima quando è pubblica, non violenta, accetta le conseguenze legali ed è diretta contro violazioni gravi e chiare di principi di giustizia condivisi.

Ciò che resta invariato, attraverso tutti questi cambiamenti storici e concettuali, è il nucleo filosofico originario: la convinzione che esista una legge morale superiore alla legge scritta, e che in casi estremi l’obbedienza a quella legge morale richieda il rifiuto della legge scritta. «Disobbedienza civile» non è dunque un ossimoro: è l’affermazione che la vera civiltà non si misura nell’obbedienza cieca all’autorità, ma nella capacità di distinguere tra ciò che è legale e ciò che è giusto — e di agire di conseguenza, con coraggio e senza violenza.