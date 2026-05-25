Lingua italiana: si può dire “scancellare”?

La parola “scancellare” appartiene a quel gruppo di vocaboli della lingua italiana che, pur essendo antichi, diffusi e sostenuti da una lunga tradizione letteraria, hanno spesso vissuto una sorta di condizione marginale rispetto alle forme considerate più standard. Oggi molti parlanti conoscono soprattutto il verbo “cancellare”, mentre “scancellare” viene talvolta percepito come un regionalismo, una…

La parola “scancellare” appartiene a quel gruppo di vocaboli della lingua italiana che, pur essendo antichi, diffusi e sostenuti da una lunga tradizione letteraria, hanno spesso vissuto una sorta di condizione marginale rispetto alle forme considerate più standard. Oggi molti parlanti conoscono soprattutto il verbo “cancellare”, mentre “scancellare” viene talvolta percepito come un regionalismo, una forma popolare o addirittura un errore. In realtà la sua storia è molto più ricca e complessa e dimostra ancora una volta come la lingua italiana sia il risultato di una continua convivenza tra usi colti, popolari e letterari.

Una guida al corretto uso dei verbi della lingua italiana

A prima vista, il significato di “scancellare” coincide perfettamente con quello di “cancellare”: eliminare, togliere, sopprimere, annullare, far sparire qualcosa. Si può scancellare una parola scritta, un errore, un ricordo, un’impressione o persino una traccia lasciata dal tempo. La differenza non riguarda dunque il significato fondamentale, ma piuttosto la storia, il registro linguistico e le sfumature espressive che il termine ha assunto nel corso dei secoli.

Secondo il linguista Giovanni Nencioni, alcuni dizionari hanno a lungo trascurato “scancellare”, limitandosi a rinviare alla voce “cancellare” e classificandolo come forma popolare. Tuttavia altri vocabolari più recenti hanno riconosciuto la sua importanza storica e letteraria, registrandolo come variante dotata di una propria dignità linguistica. Non si tratta infatti di una deformazione casuale della lingua parlata, ma di una parola attestata da secoli nella tradizione italiana.

Dal punto di vista etimologico, “scancellare” deriva da “cancellare” attraverso l’aggiunta del prefisso intensivo “s-”, che in questo caso continua l’antico prefisso latino ex-. Questo elemento non modifica radicalmente il significato del verbo, ma tende a rafforzarne l’intensità. In altre parole, “scancellare” può suggerire un’azione più energica, più completa o più definitiva rispetto al semplice “cancellare”.

È un fenomeno molto comune nella lingua italiana. Esistono infatti numerosi verbi in cui il prefisso “s-” aggiunge forza espressiva all’azione descritta. In questo senso “scancellare” appare quasi come una versione più vigorosa e concreta di “cancellare”, capace di evocare l’idea di una rimozione totale o particolarmente energica.

La lunga storia del verbo è testimoniata dalla sua presenza in numerosi testi letterari. I grandi repertori lessicografici, come il Tommaseo-Bellini e il monumentale Grande Dizionario della Lingua Italiana diretto da Salvatore Battaglia, documentano un uso ampio e continuativo della parola. Questo significa che “scancellare” non è un’invenzione recente né una semplice variante dialettale, ma un termine che ha attraversato secoli di letteratura.

…in Toscana

Particolarmente interessante è l’osservazione di Nencioni riguardo all’uso scolastico toscano. Il linguista racconta infatti di aver sentito frequentemente il verbo nelle scuole della Toscana, pronunciato sia dagli alunni sia dagli insegnanti. Questa testimonianza rivela come la parola abbia mantenuto una forte vitalità nell’uso regionale, soprattutto nell’italiano parlato.

La Toscana occupa un posto speciale nella storia della lingua italiana. Molte forme linguistiche nate o conservate in quest’area hanno contribuito alla formazione dell’italiano nazionale. Per questo motivo la sopravvivenza di “scancellare” nel parlato toscano assume un valore particolarmente significativo.

I principali dizionari contemporanei registrano il verbo, ma con indicazioni diverse. Alcuni lo classificano come familiare, altri come popolare, altri ancora come letterario. Questa varietà di definizioni mostra come il termine sfugga a una classificazione semplice. Da un lato appartiene alla tradizione popolare e colloquiale; dall’altro possiede una solida presenza nella letteratura.

Questa doppia natura è uno degli aspetti più affascinanti della parola. Molti vocaboli della lingua italiana seguono percorsi differenti: alcuni nascono come termini colti e poi si diffondono nell’uso comune; altri compiono il tragitto opposto, passando dal linguaggio quotidiano alla letteratura. “Scancellare” sembra appartenere a entrambe le dimensioni.

L’uso letterario del verbo è particolarmente significativo. Lo scrittore Luigi Capuana scrive: «Fa male – soggiunsi involontariamente premuroso di scancellare l’impressione di quelle mie parole». In questo contesto il verbo assume un valore psicologico e affettivo. Non si tratta di cancellare un oggetto materiale, ma di eliminare un’impressione, una sensazione, un effetto emotivo prodotto da determinate parole.

L’esempio mostra come “scancellare” possieda una forza espressiva notevole. Il prefisso intensivo sembra suggerire il desiderio di eliminare completamente quell’impressione, quasi di farla sparire dalla memoria dell’interlocutore.

Ancora più suggestivo è l’uso che ne fa Eugenio Montale nei versi: «le luci erano a tratti / Scancellate dal crescere dell’onde». Qui il verbo acquista una dimensione poetica straordinaria. Le luci non vengono semplicemente cancellate, ma sembrano essere progressivamente sommerse, inghiottite, fatte sparire dalla forza del mare.

La scelta di “scancellate” invece di “cancellate” non appare casuale. Il termine possiede una maggiore intensità sonora e visiva. Evoca un movimento più drammatico e più profondo, capace di trasmettere la potenza della natura che oscura e annulla ciò che prima era visibile.

Questo esempio dimostra come la letteratura abbia spesso conservato parole che l’uso comune tendeva ad abbandonare. I poeti e gli scrittori cercano infatti vocaboli capaci di esprimere sfumature particolari, e “scancellare” offre una ricchezza espressiva che la forma più neutra “cancellare” talvolta non possiede.

Oggi il verbo continua a essere compreso dalla maggior parte dei parlanti italiani, anche se viene utilizzato meno frequentemente rispetto a “cancellare”. In alcune regioni, soprattutto nell’Italia centrale, mantiene una certa vitalità nel linguaggio quotidiano. In altri contesti appare invece come una parola letteraria o antiquata.

La sua persistenza dimostra però che le parole non scompaiono necessariamente quando vengono sostituite da forme più diffuse. Possono continuare a vivere in registri diversi, nella memoria culturale, nella letteratura e nelle tradizioni regionali.

Dal punto di vista stilistico, scegliere “scancellare” significa spesso conferire maggiore energia e colore all’espressione. La parola possiede una forza fonica particolare: il gruppo iniziale “sc-” e la lunghezza del termine contribuiscono a creare un’impressione di movimento deciso, quasi fisico.

In senso figurato, inoltre, il verbo si presta a numerose applicazioni. Si possono scancellare ricordi dolorosi, tracce del passato, errori, illusioni, speranze o persino intere epoche della propria vita. Questa versatilità ha favorito la sua permanenza nella lingua letteraria.

“Scancellare” è molto più di una semplice variante di “cancellare”. È una parola antica, documentata da secoli di tradizione linguistica e letteraria, caratterizzata da una particolare forza espressiva. Considerata ora popolare, ora familiare, ora letteraria, essa rappresenta uno splendido esempio della ricchezza dell’italiano. Le testimonianze di Giovanni Nencioni, l’uso in autori come Capuana e Montale e la sua presenza nell’italiano regionale dimostrano che “scancellare” continua a occupare un posto significativo nella nostra lingua, ricordandoci che il patrimonio lessicale italiano è fatto non soltanto di parole vive e frequentissime, ma anche di termini antichi che conservano ancora oggi tutto il loro fascino e la loro capacità espressiva.