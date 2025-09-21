Lingua italiana: si dice “procrastinare” o “procastinare”?

Nella lingua italiana capita spesso che alcune parole, pur avendo una forma ufficiale e corretta, generino confusione nell’uso quotidiano. È il caso di “procrastinare”, verbo che significa rinviare, rimandare, differire a un tempo futuro. Una parte dei parlanti, infatti, tende a utilizzare o a scrivere la variante deformata “procastinare”, che tuttavia non ha fondamento né etimologico né lessicografico.

Il fenomeno non è raro: molte parole lunghe, di origine dotta o che contengono sequenze consonantiche meno familiari, finiscono per essere adattate in forme semplificate. Ma in questo caso il problema non è soltanto ortografico: riguarda anche la comprensione del percorso etimologico del termine e, di conseguenza, la sua corretta pronuncia e scrittura.

Lingua italiana: l’etimologia di “procrastinare”

Per stabilire quale sia la forma corretta, occorre tornare alle origini. “Procrastinare” deriva dal latino procrastinare, verbo composto da due elementi:

pro- = “avanti, in avanti”;

crastinus = “del domani”, a sua volta da cras = “domani”.

Il significato letterale è dunque “rinviare a domani”. È evidente come il senso etimologico coincida perfettamente con l’uso attuale: procrastinare significa spostare a un futuro indefinito (spesso con l’idea di una scelta evitante o pigra) ciò che dovrebbe essere fatto nel presente.

In latino il termine è ampiamente attestato, sia in testi giuridici sia in contesti morali e filosofici. Il verbo passa direttamente alle lingue romanze e al lessico dotto italiano senza subire variazioni sostanziali.

Perché nasce l’errore “procastinare”

Se “procrastinare” è la forma corretta e documentata, da dove deriva allora l’errata variante “procastinare”?

Si tratta di un tipico caso di sincope consonantica, cioè la caduta di una consonante ritenuta superflua o difficile da pronunciare. La sequenza -cras- tra due consonanti (pro-cras-tinare) può sembrare “ostica”, e molti parlanti, inconsciamente, la semplificano eliminando la r centrale: da qui la diffusione di “pro-cast-inare”.

Il meccanismo psicologico è simile a quello che porta a deformazioni in altre parole: basti pensare a “conoscenza” che diventa “cognoscenza” per alcuni o, al contrario, a “obbligo” che viene talvolta ridotto a “obligo”. In tutti questi casi si tratta di errori di ipercorrettismo o di semplificazione fonetica.

Le attestazioni nei dizionari

Se consultiamo i principali vocabolari italiani – Treccani, Zingarelli, Devoto-Oli – troviamo solo ed esclusivamente la voce “procrastinare”. Nessuna fonte lessicografica accredita “procastinare”, che è considerata una forma errata, un refuso o una deformazione popolare.

Lo stesso accade nelle lingue sorelle: in francese esiste procrastiner, in spagnolo procrastinar, in inglese to procrastinate. In tutti i casi la presenza della r dopo pro- è costante e imprescindibile.

Questo dettaglio rafforza ulteriormente l’idea che “procastinare” sia una variante senza alcun fondamento storico o linguistico.

L’uso attuale e la percezione della parola

Nonostante la chiarezza delle fonti, “procastinare” continua a circolare, soprattutto nel linguaggio informale, sul web e nei social network. È facile imbattersi in post o commenti in cui la grafia scorretta viene adoperata senza consapevolezza.

La ragione è duplice:

Difficoltà fonetica: la sequenza -cras- è inconsueta e richiede più attenzione nell’articolazione; Diffusione virale degli errori: una volta che una forma scorretta circola ampiamente in rete, tende a consolidarsi come se fosse legittima, soprattutto per i parlanti meno abituati a verificare le fonti linguistiche.

Tuttavia, in contesti formali – saggi, giornalismo, accademia – “procastinare” è percepito come un errore evidente e penalizzante.

Il valore concettuale di “procrastinare”

Oltre all’aspetto ortografico, “procrastinare” è un termine che porta con sé un valore concettuale molto interessante. Indica infatti una tendenza psicologica e comportamentale molto diffusa: quella di rimandare, di posticipare impegni e responsabilità.

In psicologia il fenomeno della procrastinazione è studiato come atteggiamento che può derivare da ansia, perfezionismo, paura del fallimento o semplice disorganizzazione. L’italiano, come molte altre lingue, ha ereditato dal latino non solo la parola, ma anche un concetto universale e profondamente umano.

Ecco perché è importante salvaguardarne la forma corretta: essa non è solo una questione di grafia, ma anche di fedeltà a un’eredità linguistica e culturale che dura da secoli.

Tra “procrastinare” e “procastinare” non c’è alcun dubbio: la forma corretta è la prima, coerente con l’etimologia latina, riconosciuta da tutti i vocabolari e in linea con le corrispondenti parole delle lingue straniere.

“Procastinare” è invece un errore diffuso, frutto di semplificazione fonetica e di circolazione incontrollata nel linguaggio informale. Non va quindi considerato accettabile in contesti formali o colti, anche se la sua diffusione spiega quanto gli usi comuni possano talvolta deviare dalla norma.

In definitiva, usare “procrastinare” in modo corretto significa rispettare non solo la grammatica e la storia della nostra lingua, ma anche dare il giusto peso a un concetto che descrive un tratto molto umano: la tentazione, sempre presente, di rimandare a domani ciò che dovremmo fare oggi.