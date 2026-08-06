Lingua italiana: “cotteria”, significato di una parola che richiama l’amicizia

La lingua italiana è ricca di vocaboli che un tempo erano comuni e che oggi, invece, sono caduti quasi completamente in disuso. Alcuni sopravvivono soltanto nelle pagine dei grandi scrittori, altri sono stati sostituiti da termini più moderni o da prestiti stranieri, altri ancora hanno cambiato significato nel corso dei secoli. Tra queste parole dimenticate…

La lingua italiana è ricca di vocaboli che un tempo erano comuni e che oggi, invece, sono caduti quasi completamente in disuso. Alcuni sopravvivono soltanto nelle pagine dei grandi scrittori, altri sono stati sostituiti da termini più moderni o da prestiti stranieri, altri ancora hanno cambiato significato nel corso dei secoli. Tra queste parole dimenticate figura cotteria, sostantivo femminile oggi classificato come desueto, ma che possiede una storia linguistica e culturale particolarmente interessante. Dietro questo vocabolo, infatti, si nasconde un lungo percorso che attraversa la Francia del Seicento, i salotti dell’Illuminismo, i caffè letterari italiani e le riflessioni sul potere dei gruppi intellettuali e delle consorterie.

Un termine in disuso della lingua italiana: cotterìa

Secondo i principali repertori lessicografici, cotteria significa gruppo, compagnia, consorteria, spesso con una sfumatura di appartenenza esclusiva o di cerchia ristretta. La parola deriva dal francese coterie, attestato già nel XVII secolo, che inizialmente indicava un’associazione di contadini incaricati della gestione comune di beni agricoli. Col passare del tempo, però, il termine francese perse il suo significato originario e venne utilizzato per designare un gruppo di persone unite da interessi comuni, spesso culturali, politici o economici. Da questa evoluzione nacque anche l’italiano cotteria, adattamento quasi diretto del vocabolo francese.

L’origine francese non è un caso isolato. Tra il Seicento e il Settecento la lingua italiana accolse numerosi gallicismi, soprattutto nel lessico della società, della politica e della cultura. La Francia rappresentava infatti il principale modello europeo di eleganza, di gusto e di organizzazione della vita intellettuale. Non sorprende quindi che anche il concetto di coterie, inteso come gruppo ristretto di persone accomunate da interessi o privilegi, trovasse spazio nella nostra lingua.

Uno dei primi a soffermarsi sul termine fu Saverio Bettinelli, che scriveva:

«Né in Italia v’ha miglior voce di cotteria, che s’è tolta dai Francesi ed è usata da noi per esprimere certe compagnie di colte persone unite insieme ai caffè o altrove.»

Questa osservazione è estremamente significativa perché fotografa perfettamente il contesto storico nel quale la parola si diffuse. Nel Settecento i caffè non erano semplici locali dove bere una bevanda, ma autentici laboratori culturali. Qui si incontravano letterati, filosofi, giornalisti, artisti e uomini politici. Le discussioni nate attorno ai tavolini contribuivano alla diffusione delle idee illuministiche e alla formazione dell’opinione pubblica. In questo ambiente la cotteria non era necessariamente vista in modo negativo: poteva indicare semplicemente una cerchia di persone colte che si frequentavano abitualmente e condividevano interessi intellettuali.

La parola compare anche negli scritti di Giuseppe Parini, uno degli autori più rappresentativi dell’Illuminismo italiano. In un suo passo si legge:

«Signori, io mi son trovata ben disorientata al vedermi in mezzo d’una così scelta cotteria.»

Qui il termine assume un tono quasi mondano. La cotteria è una compagnia selezionata, un gruppo esclusivo di persone che condividono una particolare condizione sociale o culturale. L’accento è posto sulla ristrettezza del circolo e sulla sua natura raffinata.

Con il trascorrere del tempo, tuttavia, il significato della parola iniziò lentamente a cambiare. Se inizialmente poteva designare una semplice cerchia di amici o di intellettuali, nell’Ottocento il termine acquisì progressivamente una sfumatura critica. Una cotteria diventava sempre più un gruppo chiuso, autoreferenziale, capace di favorire i propri membri e di ostacolare gli estranei.

Questa evoluzione emerge chiaramente dalle osservazioni di Arlia, che scriveva:

«Cotteria, come se non bastassero le voci cricca, combriccola, combriccolaio e consorteria, nel significato cattivo che oggi le danno, anco la coterie francese fa capolino di tanto in tanto.»

In questo passo la parola viene ormai accostata a termini come cricca, combriccola e consorteria, tutti caratterizzati da un’evidente connotazione negativa. Non si parla più di semplici compagnie di amici, bensì di gruppi che perseguono interessi particolari, spesso a discapito del bene comune.

Ancora più severo è il giudizio attribuito al linguista Lissoni, secondo il quale cotteria sarebbe addirittura una «voce da osteria». L’espressione lascia intendere una certa diffidenza verso un francesismo percepito come superfluo, soprattutto perché la lingua italiana disponeva già di numerosi sinonimi.

Dal punto di vista linguistico, cotteria rappresenta un interessante esempio di adattamento lessicale. Il francese coterie è stato italianizzato attraverso la sostituzione della terminazione francese con il suffisso italiano -eria, molto produttivo nella formazione dei nomi astratti e collettivi. Lo stesso procedimento si osserva in numerosi altri prestiti adattati nel corso dei secoli.

Dal punto di vista semantico, invece, il termine mostra un’evoluzione tipica di molte parole che indicano gruppi umani. Si passa infatti da un valore neutro (“compagnia”, “circolo”) a uno progressivamente negativo (“cricca”, “consorteria”, “gruppo di potere”). È un fenomeno ben noto nella storia delle lingue: quando un gruppo appare troppo chiuso o troppo influente, il vocabolo che lo designa tende facilmente a caricarsi di sfumature polemiche.

Oggi cotteria è praticamente scomparsa dall’uso quotidiano. Al suo posto utilizziamo parole come gruppo, cerchia, circolo, consorteria, cricca, lobby, élite, clan, ciascuna con sfumature differenti. In particolare, il termine inglese lobby ha assunto in molti contesti il ruolo che un tempo avrebbe potuto essere svolto proprio da cotteria, soprattutto quando ci si riferisce a gruppi organizzati che esercitano influenza politica o economica.

Eppure il concetto espresso dalla parola rimane sorprendentemente attuale. Anche oggi esistono gruppi chiusi che controllano ambienti culturali, artistici, economici o politici. Nel linguaggio giornalistico si parla spesso di “cerchie di potere”, “reti di influenza”, “gruppi di interesse”. La sostanza non è cambiata; è cambiato soltanto il vocabolario.

È interessante osservare come il termine conservi una certa vitalità negli studi storici e letterari. Quando si analizzano i salotti del Settecento, le accademie, i circoli artistici o le fazioni culturali dell’Ottocento, cotteria continua a essere una parola precisa ed efficace, capace di evocare non soltanto un gruppo di persone, ma anche il complesso sistema di relazioni, protezioni reciproche e interessi condivisi che caratterizzava quelle realtà.

Dal punto di vista stilistico, il vocabolo possiede inoltre un’eleganza particolare. Pur essendo ormai desueto, conserva una sfumatura letteraria che lo distingue da termini più moderni e spesso più brutali come cricca o clan. Parlare di una cotteria significa evocare un mondo di salotti, di conversazioni colte, di rivalità intellettuali, ma anche di esclusioni e privilegi.

La storia di cotteria dimostra, ancora una volta, quanto il lessico rifletta l’evoluzione della società. Una parola nata per indicare una semplice associazione di persone può trasformarsi, nel corso dei secoli, nel simbolo di gruppi chiusi e autoreferenziali. Il mutamento semantico segue quello storico: cambiano le istituzioni, cambiano i rapporti sociali, cambiano le percezioni collettive e, di conseguenza, cambiano anche le parole.

L’arte di riscoprire vocaboli

Recuperare vocaboli come cotteria non significa soltanto arricchire il proprio patrimonio lessicale, ma anche comprendere meglio la storia culturale dell’Italia e dell’Europa. Ogni parola antica rappresenta infatti una piccola finestra aperta sul passato: racconta le relazioni tra le lingue, i prestiti, le mode, i cambiamenti della mentalità e persino le tensioni tra apertura e chiusura, tra inclusione ed esclusione.

In definitiva, cotteria è molto più di un semplice francesismo dimenticato. È la testimonianza di un’epoca in cui i circoli culturali costituivano il cuore della vita intellettuale europea; è il riflesso dell’evoluzione del giudizio sociale sui gruppi di potere; è un esempio significativo di come il significato delle parole possa modificarsi insieme alla storia degli uomini. Sebbene oggi il termine appartenga soprattutto ai dizionari storici e alle opere letterarie, esso continua a ricordarci che il linguaggio non è mai immobile: ogni parola nasce, si trasforma, si carica di nuovi valori e, talvolta, cade nell’oblio, lasciando però dietro di sé una preziosa traccia della cultura che l’ha prodotta.