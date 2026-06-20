Lingua italiana: sai cosa sono i trigrammi?

Tra gli aspetti più affascinanti della lingua italiana vi è il rapporto tra scrittura e pronuncia. Sebbene l’italiano sia considerato una lingua caratterizzata da una notevole corrispondenza tra grafia e suono, esistono numerosi casi in cui una singola lettera non basta a rappresentare un determinato fonema. Per questo motivo la nostra ortografia utilizza combinazioni di…

Tra gli aspetti più affascinanti della lingua italiana vi è il rapporto tra scrittura e pronuncia. Sebbene l’italiano sia considerato una lingua caratterizzata da una notevole corrispondenza tra grafia e suono, esistono numerosi casi in cui una singola lettera non basta a rappresentare un determinato fonema. Per questo motivo la nostra ortografia utilizza combinazioni di lettere chiamate digrammi e trigrammi. In particolare, i trigrammi costituiscono un elemento importante del sistema ortografico italiano e permettono di rappresentare alcuni suoni specifici che altrimenti non potrebbero essere indicati con precisione.

Lingua italiana, trigrammi e bigrammi

La parola trigramma è un composto formato dagli elementi di origine greca tri- («tre») e -gramma («lettera», «segno scritto»). In linguistica, un trigramma è un gruppo di tre lettere che rappresenta un unico fonema, cioè un singolo suono della lingua.

Molti studenti incontrano questo argomento durante gli anni della scuola primaria e secondaria, ma spesso le spiegazioni fornite nei manuali risultano incomplete o talvolta imprecise. Comprendere davvero che cosa sia un trigramma significa entrare nel funzionamento profondo dell’ortografia italiana.

Nell’italiano contemporaneo standard esistono soltanto due veri trigrammi: sci e gli.

Questa affermazione può sorprendere, perché alcune grammatiche scolastiche indicano erroneamente anche chi e ghi come trigrammi. In realtà, come vedremo, la questione è più complessa.

Cominciamo dal trigramma sci.

Esso rappresenta il fonema /ʃ/, cioè il suono che troviamo nelle parole sciame, sciocco, sciupare o sciovinismo. Si tratta della cosiddetta fricativa postalveolare sorda, un suono molto frequente nella lingua italiana.

Quando il trigramma sci è seguito dalle vocali a, o e u, la lettera i non viene pronunciata come una vera vocale. La sua funzione è esclusivamente grafica. Serve cioè a indicare che il gruppo sc deve essere letto come il fonema /ʃ/ e non come il gruppo consonantico /sk/.

Per capire meglio la differenza basta confrontare due parole:

sciocco → /ʃɔkko/

scotto → /skɔtto/

La presenza della i modifica completamente il valore fonetico del gruppo sc.

Analogo è il caso del trigramma gli.

Questo trigramma rappresenta il fonema /ʎ/, cioè il suono della cosiddetta laterale palatale. È il suono che troviamo in parole come aglio, maglia, figlio, tagliuzzare e famiglia.

Anche qui la lettera i svolge una funzione puramente ortografica quando è seguita da una vocale diversa da i stessa. In parole come maglia o figlio, infatti, non si percepisce una vera vocale i autonoma. Il trigramma rappresenta un unico suono consonantico.

È interessante osservare che sia /ʃ/ sia /ʎ/ appartengono a una categoria particolare di consonanti dell’italiano, definite dai linguisti geminate intrinseche. Questo significa che possiedono naturalmente una durata simile a quella delle consonanti doppie, pur non avendo una corrispondente versione semplice.

Si tratta di una caratteristica peculiare della fonologia italiana che contribuisce alla riconoscibilità di questi suoni.

Per comprendere meglio il ruolo dei trigrammi è utile soffermarsi sulla funzione della lettera i all’interno di queste combinazioni.

Nel caso di sci e gli, la i è ciò che alcuni studiosi definiscono un «puro segno ortografico». Non rappresenta un fonema autonomo, ma serve esclusivamente a modificare il valore delle lettere che la precedono.

In altre parole, la i non viene pronunciata come vocale. È presente nella scrittura per guidare correttamente la lettura.

Questo aspetto è fondamentale per distinguere i veri trigrammi da altre sequenze apparentemente simili.

Spesso, infatti, si sente dire che chi e ghi sono trigrammi. In realtà questa classificazione è errata.

Prendiamo la parola chi.

Qui il gruppo ch costituisce un digramma che rappresenta il fonema /k/. La lettera i che segue non è un semplice segno ortografico, ma rappresenta un vero fonema vocalico.

Lo stesso accade in parole come:

chiave

chiesa

ghianda

ghiera

ghiotto

In questi casi la i viene pronunciata oppure contribuisce alla formazione di un dittongo o di un’approssimante palatale.

Di conseguenza le sequenze chi e ghi non possono essere considerate trigrammi. Sono invece costituite da un digramma (ch o gh) seguito da una vocale.

Questa distinzione, apparentemente tecnica, è molto importante perché aiuta a comprendere la logica interna dell’ortografia italiana.

I trigrammi svolgono infatti una funzione essenziale: permettono di rappresentare suoni che non potrebbero essere indicati in modo univoco mediante una sola lettera.

L’alfabeto italiano, ereditato da quello latino, non possiede simboli specifici per alcuni fonemi sviluppatisi nel corso dell’evoluzione linguistica. Per questo motivo si è reso necessario utilizzare combinazioni di lettere.

Si tratta di una soluzione adottata anche da molte altre lingue europee. Pensiamo all’inglese sh o al francese ch, che rappresentano suoni particolari mediante gruppi di lettere.

Nel caso dell’italiano, però, il sistema è particolarmente regolare e coerente.

La presenza di soli due trigrammi dimostra come la nostra ortografia tenda alla semplicità e alla trasparenza. Una volta comprese le regole fondamentali, il lettore può quasi sempre ricostruire correttamente la pronuncia di una parola.

Dal punto di vista storico, i trigrammi testimoniano l’evoluzione della lingua dal latino alle lingue romanze. Molti suoni dell’italiano moderno non esistevano nel latino classico oppure si sono sviluppati in seguito a trasformazioni fonetiche avvenute nel corso dei secoli.

L’ortografia ha dovuto adattarsi a questi cambiamenti, elaborando soluzioni capaci di rappresentare nuovi fonemi senza modificare radicalmente l’alfabeto esistente.

I trigrammi costituiscono un elemento piccolo ma fondamentale della lingua italiana. I soli veri trigrammi dell’italiano contemporaneo sono sci e gli, che rappresentano rispettivamente i fonemi /ʃ/ e /ʎ/. In queste sequenze la lettera i non corrisponde a un suono autonomo, ma svolge una funzione puramente ortografica. Diversamente, combinazioni come chi e ghi non sono trigrammi, bensì digrammi seguiti da una vocale. Conoscere queste distinzioni permette di comprendere meglio il funzionamento della nostra ortografia e di apprezzare la precisione e la ricchezza del sistema linguistico italiano, frutto di una lunga evoluzione storica e culturale.