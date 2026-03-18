Lingua italiana: cosa sono le così dette “frasi fatte”?

La lingua italiana come ogni lingua è un organismo vivo, e come ogni organismo accumula nel tempo le sue abitudini, le sue cicatrici, i suoi automatismi. Uno degli aspetti più affascinanti — e più discussi — di questa vitalità linguistica è rappresentato dalle cosiddette frasi fatte: espressioni consolidate, combinazioni di parole che la tradizione ha cristallizzato in formule fisse, tramandate di generazione in generazione quasi come fossero oggetti preziosi da conservare intatti.

Ma cosa sono esattamente le frasi fatte? E perché continuano a popolare il parlato e lo scritto degli italiani, nonostante i puristi della lingua le guardino spesso con sospetto?

Definizione e tipologie delle frasi fatte nella lingua italiana

Con il termine “frase fatta” si intende generalmente un’espressione idiomatica, un modo di dire o una locuzione il cui significato non è ricavabile dalla semplice somma dei suoi elementi. Dire che qualcuno ha le mani bucate non significa letteralmente che le sue mani abbiano dei fori: vuol dire che spende troppo, che i soldi gli scivolano via senza che riesca a trattenerli. È qui che risiede il fascino peculiare di queste costruzioni: nel salto semantico, nel momento in cui la lingua abbandona la logica letterale per abbracciare quella figurata.

Le frasi fatte si articolano in diverse categorie. Ci sono i proverbi, brevi sentenze sapienziali che condensano una verità di vita pratica: “chi dorme non piglia pesci”, “non è tutto oro quel che luccica”, “l’abito non fa il monaco”. Ci sono le locuzioni idiomatiche, ovvero combinazioni di parole con un significato fisso e non compositivo: “prendere in giro”, “avere il coraggio di”, “fare il punto della situazione”. E poi ci sono le collocazioni, cioè abbinamenti di parole talmente abituali da sembrare obbligatori: si prende una decisione, si fa una domanda, si porta rispetto — non si “effettua” una decisione né si “esegue” una domanda.

La maggior parte delle frasi fatte italiane affonda le radici in un passato lontano, spesso rurale o artigianale. Molte espressioni rimandano a mestieri ormai scomparsi o a pratiche quotidiane che oggi suonano arcaiche. “Tagliare la corda”, per esempio, evoca l’immagine di qualcuno che taglia la corda a cui è legato il proprio asino per fuggire in fretta — un’immagine perfettamente comprensibile per un contadino del Settecento, ma che per un abitante della città moderna è semplicemente un modo opaco di dire “scappare via”.

Altre espressioni traggono origine dalla marineria — “essere in alto mare”, “perdere la bussola” — o dalla caccia e dalla pesca — “fare cilecca”, “abboccare all’amo”. La lingua latina, poi, ha lasciato tracce profonde: espressioni come “mettere i bastoni tra le ruote” o “scoprire gli altarini” rimandano a rituali e consuetudini dell’antichità classica o medievale.

Un’altra fonte ricchissima è la Bibbia e la tradizione religiosa cattolica. “Passare per il cruna di un ago”, “lavarsene le mani”, “essere al settimo cielo”: queste formule sono entrate nel parlato popolare attraverso i secoli di cultura cristiana che hanno plasmato l’identità italiana.

Il paradosso delle frasi fatte: pigrizia o efficienza?

C’è una critica ricorrente che viene mossa alle frasi fatte, e che merita di essere presa sul serio: il fatto che il loro uso eccessivo impoverisca il pensiero. Chi si affida sempre agli stessi automatismi linguistici, si dice, finisce per non cercare più le parole giuste, per non elaborare con precisione ciò che vuole comunicare. Il discorso politico, in particolare, è spesso criticato per il ricorso massiccio a formule vuote e ripetitive: “lavorare per il bene comune”, “fare sistema”, “mettere in campo tutte le risorse disponibili”. Qui la frase fatta non è più uno strumento di comunicazione efficace, ma uno schermo che nasconde il vuoto di pensiero.

Eppure sarebbe sbagliato condannare in blocco le frasi fatte. Esse svolgono una funzione cognitiva e comunicativa precisa: quella di comprimere l’esperienza condivisa in un formato portatile e immediatamente riconoscibile. Quando diciamo “è acqua passata”, non stiamo solo comunicando che qualcosa appartiene al passato — stiamo convocando un’intera filosofia della rassegnazione e del perdono, un modo di stare al mondo che la comunità linguistica riconosce istantaneamente. In questo senso, le frasi fatte sono una forma di memoria collettiva incorporata nel linguaggio.

Frasi fatte e identità regionale

Una delle caratteristiche più vivaci delle frasi fatte italiane è la loro dimensione regionale e dialettale. L’Italia, con la sua storia di frammentazione politica e la ricchezza dei suoi dialetti, ha prodotto un repertorio di espressioni locali che variano enormemente da zona a zona. Un napoletano direbbe “fare la gatta morta” per indicare chi finge di non essere interessato; un lombardo userebbe espressioni legate al mondo del lavoro e del commercio; un siciliano ricorrerebbe a immagini tratte dalla tradizione contadina o dalla cultura mediterranea.

Questo mosaico di espressioni regionali è uno specchio dell’identità culturale italiana: diversa, stratificata, ricca di sfumature che resistono all’uniformazione. La globalizzazione e i media nazionali hanno certamente spinto verso una progressiva standardizzazione, ma molte frasi fatte dialettali continuano a sopravvivere con una vitalità sorprendente, specialmente nel parlato familiare e informale.

Le frasi fatte nella letteratura e nell’arte

I grandi scrittori italiani hanno avuto con le frasi fatte un rapporto ambivalente ma sempre consapevole. Carlo Goldoni le inseriva nei suoi dialoghi per dare voce autentica ai personaggi popolari veneziani. Carlo Porta e Giuseppe Gioacchino Belli le usavano nei loro sonetti dialettali per ritrarre la Roma e la Milano plebee dell’Ottocento. Italo Calvino, nel Novecento, ha riflettuto più volte sulla necessità di usare le parole con precisione — diffidando delle formule logore — ma non ha mai smesso di attingere al patrimonio idiomatico italiano quando serviva.

Nel teatro di Eduardo De Filippo, le frasi fatte napoletane diventano strumento drammaturgico: non semplici coloriture folkloristiche, ma rivelazioni del modo in cui i personaggi percepiscono e interpretano la realtà. La lingua, con i suoi automatismi, dice più di quanto i personaggi credano di dire.

Frasi fatte nell’epoca dei social

Oggi le frasi fatte vivono anche una nuova vita nell’ecosistema digitale. I social media, con la loro logica della condivisione rapida e dell’impatto immediato, hanno dato nuova linfa a certe espressioni, mentre ne hanno generate di nuove a velocità vertiginosa. Alcune di queste nuove formule entrano rapidamente nel parlato comune e poi svaniscono; altre si sedimentano e diventano parte del repertorio condiviso.

Interessante è anche il fenomeno dell’ironia sulle frasi fatte: sempre più spesso si usano espressioni consolidate in modo consapevolmente ironico, citandole tra virgolette mentali per segnalare una presa di distanza. Questo è un segno di maturità linguistica: la capacità di usare le formule del passato con leggerezza, senza lasciarsi dominare da esse.

Le frasi fatte italiane sono, in ultima analisi, un patrimonio da custodire con intelligenza: né ignorato né sacralizzato. Esse portano con sé secoli di storia, di lavoro, di saggezza popolare, di ironia e di poesia. Usarle con consapevolezza significa onorare la profondità della lingua senza rinunciare alla libertà di pensiero. Il vero rischio non è usare frasi fatte: è usarle senza accorgersene, senza sentirle più, come se le parole fossero diventate solo rumore. Perché, come diceva già qualcuno molto tempo fa — forse con una frase fatta, forse no — le parole sono pietre, e meritano di essere scelte con cura.