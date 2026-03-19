Lingua italiana: “congiuntivo esortativo”, come si usa?

Il congiuntivo è uno dei modi verbali più complessi della lingua italiana, e insieme uno dei più temuti da chi impara l’italiano come seconda lingua — ma anche da non pochi parlanti nativi. Eppure, tra i suoi usi, ce n’è uno che viene spesso trascurato nei manuali scolastici e che merita invece una trattazione approfondita: il cosiddetto congiuntivo esortativo, detto anche congiuntivo iussivo o imperativo di cortesia. Si tratta di un uso «autonomo» del congiuntivo, cioè non dipendente da un verbo principale, impiegato in proposizioni indipendenti per impartire ordini, formulare esortazioni o esprimere desideri rivolti a terze persone.

Capire il congiuntivo esortativo significa capire qualcosa di profondo sul funzionamento della lingua italiana: sul modo in cui la grammatica codifica le relazioni di potere e di cortesia, su come una stessa forma verbale possa trasmettere significati così diversi come il comando brusco e la preghiera gentile, sul rapporto tra morfologia e pragmatica che fa dell’italiano una lingua straordinariamente sfumata nella gestione dell’atto comunicativo.

Che cos’è il congiuntivo esortativo: definizione e forma nella lingua italiana

Nella grammatica tradizionale italiana, il congiuntivo è classificato principalmente come modo della subordinazione: viene insegnato come il modo dei verbi che dipendono da verbi di opinione, volontà, sentimento, dubbio. Ma il congiuntivo ha anche usi indipendenti, in cui compare in proposizioni principali senza essere «regguto» da nulla. Il congiuntivo esortativo è uno di questi usi.

La forma utilizzata è quasi sempre il congiuntivo presente, alla terza persona singolare o plurale. Questo è il punto cruciale: l’imperativo italiano dispone di forme proprie alla seconda persona (tu e voi), ma non possiede forme proprie alla terza persona (lei/egli/essa, loro/essi/esse). Il vuoto morfologico dell’imperativo viene colmato proprio dal congiuntivo presente. Così, mentre per dare un ordine a «tu» si dice «vieni!», per dare lo stesso ordine a «lei» (forma di cortesia) si ricorre al congiuntivo: «venga!».

Questa sostituzione non è recente: risale alla storia della grammatica italiana e riflette una scelta evolutiva della lingua che ha selezionato il congiuntivo come forma deputata all’espressione della volontà verso terze persone. Nelle forme di cortesia, in particolare, l’uso del congiuntivo non è percepito come «moda» o «scelta stilistica»: è grammaticalmente obbligatorio.

Esempi di forme al congiuntivo esortativo:

Venga pure, si accomodi. (cortesia / invito)

Se ne vada immediatamente! (ordine diretto)

Entrino, prego. (invito / forma plurale di cortesia)

Dica pure! (permesso / esortazione)

Mi ascolti bene. (tono imperioso)

I valori pragmatici: dall’ordine all’esortazione

Il congiuntivo esortativo non esprime sempre lo stesso grado di intensità. Anzi, una delle sue caratteristiche più interessanti è la sua straordinaria flessibilità pragmatica: la stessa struttura morfologica può veicolare significati che vanno dall’ordine autoritario alla preghiera quasi supplice, dall’invito cordiale alla protesta sdegnata. Il contesto, il tono, la situazione comunicativa e la prosodia (nella lingua parlata) determinano il valore pragmatico effettivo.

Quando il congiuntivo esortativo esprime un ordine, il parlante si pone in una posizione di autorità rispetto all’interlocutore e richiede un’azione immediata. Il classico «Se ne vada!» — con la particella riflessiva «se ne» che amplifica la perentorietà — è un esempio di ordine diretto, quasi un’ingiunzione. La forma cortese (il «lei» invece del «tu») non attenua necessariamente il tono: può anzi aggiungere una nota di distanza formale che rende l’ordine ancora più netto.

Quando invece il congiuntivo esprime un’esortazione, il parlante non impone ma suggerisce o sollecita. «Sia buono, mi dia una mano!» ha un tono completamente diverso: c’è quasi una lusinga, un appello alla disponibilità dell’interlocutore. Le esortazioni di questo tipo sono frequentissime nel parlato quotidiano e nelle situazioni di servizio (negozi, uffici, ospedali): «Aspetti un momento», «Mi dica», «Prenda pure», «Faccia con comodo».

Esiste poi una terza sfumatura, più vicina al desiderio o all’augurio che alla vera esortazione: costruzioni come «Venga pure il momento!» o «Sia lodato Iddio!» o la formula liturgica «Sia fatta la Tua volontà» appartengono a questo registro. Qui il congiuntivo non si rivolge direttamente a un interlocutore presente, ma esprime una volontà proiettata verso un’entità o un evento. È il confine con il congiuntivo ottativo, con cui l’esortativo condivide la struttura ma non la direzione comunicativa.

Congiuntivo esortativo e imperativo: una coppia complementare

Per capire meglio il congiuntivo esortativo, è utile metterlo a confronto sistematico con l’imperativo, il modo verbale che nell’italiano moderno si considera la forma «canonica» per esprimere ordini e richieste.

L’imperativo italiano ha un sistema lacunoso: dispone di forme morfologicamente proprie solo per la seconda persona singolare (tu: parla, scrivi, dormi) e per la seconda persona plurale (voi: parlate, scrivete, dormite). Per la prima persona plurale (noi, l’imperativo esortativo inclusivo: andiamo!, parliamo!) esiste una forma propria che coincide con l’indicativo presente. Ma per la terza persona — sia singolare (lei, egli) sia plurale (loro) — l’imperativo non ha forme proprie, e il sistema grammaticale delega questa funzione al congiuntivo presente.

La complementarità è dunque strutturale: imperativo e congiuntivo esortativo si spartiscono il campo semantico della direttività (cioè degli atti linguistici con cui si cerca di influenzare il comportamento altrui) in base alla persona grammaticale. Questa distribuzione non è arbitraria: riflette la storia del sistema verbale latino, in cui il congiuntivo aveva un ampio uso in funzione direttiva, e il progressivo consolidamento dell’imperativo come modo deputato alla seconda persona.

Vale la pena notare che nella lingua del passato — nei testi medievali e rinascimentali — il congiuntivo esortativo era molto più diffuso di quanto non sia oggi, e si usava anche per la seconda persona. «Viva il re!», «Dio ti benedica!», «Vada!» rivolta a un «tu» sono forme che si trovano ancora nella letteratura classica. L’italiano moderno ha progressivamente ristretto l’uso del congiuntivo esortativo alla terza persona e alle forme di cortesia, mentre le altre funzioni sono state assunte dall’imperativo.

Il registro formale e le forme di cortesia

Uno degli ambiti in cui il congiuntivo esortativo è più vivo e produttivo è quello delle forme di cortesia. In italiano, quando ci si rivolge a un interlocutore con il «lei» — in contesti formali, con persone non familiari, in situazioni professionali — tutti i comandi e le richieste devono obbligatoriamente passare per il congiuntivo. Non è possibile usare l’imperativo con il «lei»: la grammatica non lo prevede.

Questo legame tra congiuntivo esortativo e cortesia formale ha radici storiche interessanti. Il «lei» come pronome di rispetto si è affermato nell’italiano tra il Cinquecento e il Seicento, inizialmente come abbreviazione di formule come «Vostra Signoria» o «Vostra Eccellenza» — sintagmi grammaticalmente femminili singolari, che richiedevano il verbo alla terza persona singolare. Quando il sistema si è stabilizzato e «lei» ha assunto la funzione di pronome di cortesia universale, ha portato con sé la necessità del congiuntivo per le frasi direttive.

Ne risulta un sistema in cui il modo verbale diventa indice di registro: il passaggio da «aspetta» (imperativo, tu) ad «aspetti» (congiuntivo, lei) non è solo un cambio di forma ma un cambio di relazione sociale codificato nella grammatica. La stessa distinzione si trova in molte lingue europee — il konjunktiv tedesco, il subjonctif francese, il subjuntivo spagnolo — ma in italiano il meccanismo è particolarmente trasparente e sistematico.

Il congiuntivo esortativo nella lingua letteraria e nel parlato

Il congiuntivo esortativo non è confinato alla comunicazione quotidiana formale: ha una storia ricca nella lingua letteraria, nelle formule fisse, nel linguaggio religioso e nelle espressioni idiomatiche che arricchiscono il patrimonio espressivo dell’italiano.

Nella tradizione letteraria, il congiuntivo esortativo compare spesso nei testi epici e drammatici per rendere la voce del comando regale o divino. Nelle tragedie di Alfieri, nelle novelle di Manzoni, nel teatro goldoniano, le figure di autorità — re, giudici, patriarchi — esprimono i loro ordini attraverso il congiuntivo che conferisce solennità e distanza alla loro parola. «Venga il reo!», «Si faccia avanti il testimone!»: formule che ancora oggi sopravvivono nel linguaggio giuridico e burocratico.

Il linguaggio liturgico e religioso è uno dei serbatoi più ricchi di congiuntivi esortativi. Il Padre Nostro — «Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà» — è una sequenza ininterrotta di congiuntivi esortativi. Queste formule, ripetute per generazioni, hanno contribuito a mantenere viva la struttura nella competenza linguistica degli italiani molto più di quanto abbiano fatto i manuali di grammatica.

Nel parlato contemporaneo, il congiuntivo esortativo è ben presente, anche se spesso in formule semi-cristallizzate: «Prego, si accomodi», «Faccia pure», «Non si preoccupi», «Mi dica», «Stia tranquillo». Queste espressioni sono talmente frequenti da essere percepite quasi come unità lessicali piuttosto che come costruzioni grammaticali produttive. Eppure conservano la loro struttura e permettono agli italiani di creare nuovi usi ad hoc: «Non ci pensi», «Prenda tutto il tempo che vuole», «Si senta libero di chiedermi qualsiasi cosa».

Errori comuni e difficoltà di apprendimento

Il congiuntivo esortativo è notoriamente difficile per chi impara l’italiano come lingua straniera, per almeno due ragioni. La prima è che in molte lingue europee le forme di cortesia non richiedono un modo verbale diverso dall’imperativo (in inglese, per esempio, «Please sit down» funziona per qualsiasi grado di formalità). La seconda è che il congiuntivo italiano in generale è percepito come complesso, e la sua morfologia richiede un apprendimento esplicito che non sempre avviene nei corsi di lingua.

Gli errori più frequenti che si riscontrano negli apprendenti — ma talvolta anche nei parlanti nativi in registri molto formali — riguardano la sostituzione del congiuntivo con l’imperativo di seconda persona anche in contesti che richiederebbero la forma di cortesia: dire «aspetta» invece di «aspetti», «guarda» invece di «guardi», «dimmi» invece di «mi dica». Questi errori producono enunciati grammaticalmente scorretti e pragmaticamente inappropriati, perché trasmettono involontariamente un grado di familiarità non desiderato.

Per i parlanti nativi, la difficoltà si manifesta piuttosto nella gestione del congiuntivo esortativo in contesti meno convenzionali, al di fuori delle formule fisse. Quando si tratta di costruire ex novo un’esortazione formale — per esempio in una lettera ufficiale o in un discorso pubblico — l’incertezza è frequente, e molti parlanti tendono a riformulare la frase per evitare la costruzione diretta con il congiuntivo.

Il congiuntivo esortativo è molto più di una semplice curiosità grammaticale. È uno specchio della struttura sociale codificata nella lingua: rivela come l’italiano abbia costruito nel tempo un sistema raffinato per gestire le relazioni tra persone di diverso status, per mediare tra l’autorità e la cortesia, per esprimere la volontà senza rinunciare alla forma.

Studiarlo significa capire qualcosa di essenziale sul modo in cui gli italiani negoziano la distanza e la vicinanza nella comunicazione, sull’eredità del latino nella morfologia verbale moderna, sul rapporto tra grammatica e pragmatica che fa dell’italiano una lingua capace di esprimere con un singolo cambio di modo verbale l’intera gamma che va dall’ordine alla preghiera.

«Venga pure» o «Vieni pure»: due parole quasi identiche, una distanza sociale intera. Questa è la magia discreta del congiuntivo esortativo — e, in fondo, della lingua italiana.