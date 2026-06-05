Lingua italiana: cos’è il colophon presente nei libri?

Tra i numerosi termini che appartengono al lessico dell’editoria, della tipografia e della storia del libro, uno dei più affascinanti adoperati nella lingua italiana è senza dubbio colophon. Si tratta di una parola che molti lettori incontrano senza prestarvi particolare attenzione, spesso nascosta nelle ultime pagine di un volume o nelle informazioni editoriali. Eppure il…

Tra i numerosi termini che appartengono al lessico dell’editoria, della tipografia e della storia del libro, uno dei più affascinanti adoperati nella lingua italiana è senza dubbio colophon. Si tratta di una parola che molti lettori incontrano senza prestarvi particolare attenzione, spesso nascosta nelle ultime pagine di un volume o nelle informazioni editoriali. Eppure il colophon racconta una storia lunga secoli e costituisce una preziosa testimonianza dell’evoluzione della produzione libraria.

Capire che cosa sia un colophon significa entrare nel mondo della scrittura, della stampa e della trasmissione del sapere, scoprendo come, dietro ogni libro, vi sia un insieme di informazioni che documentano la sua origine e la sua realizzazione.

L’origine della parola e l’ingresso nella lingua italiana

Il termine colophon deriva dal greco kolophṓn (κολοφών), che significa letteralmente «sommità», «coronamento», «compimento», «parte conclusiva». Già l’etimologia suggerisce l’idea di qualcosa che conclude un’opera, che ne rappresenta il completamento.

Nel mondo antico e medievale il colophon era infatti una nota finale apposta alla conclusione di un manoscritto. Lo scriba che aveva copiato il testo vi inseriva informazioni relative al proprio lavoro, indicando spesso il proprio nome, la data di completamento dell’opera, il luogo in cui era stata realizzata e talvolta persino osservazioni personali.

Queste annotazioni possiedono oggi un enorme valore storico, poiché permettono agli studiosi di ricostruire la provenienza dei manoscritti e le modalità della loro produzione.

Il colophon nei manoscritti medievali

Prima dell’invenzione della stampa, i libri erano copiati a mano. Si trattava di un lavoro lungo, faticoso e complesso, svolto nei monasteri, negli scriptoria o presso copisti professionisti.

Al termine della copia, lo scriba aggiungeva spesso una breve nota conclusiva. In essa poteva scrivere formule come:

«Qui termina il libro.»

Oppure:

«Questo volume è stato completato nell’anno del Signore…»

Talvolta il copista esprimeva persino il sollievo per aver terminato il lavoro. Non erano rare frasi che oggi possono apparire sorprendenti:

«Tre dita scrivono, ma tutto il corpo soffre.»

Oppure:

«Chi non sa scrivere pensa che sia un lavoro facile.»

Queste osservazioni rendono i colophon medievali documenti umanamente preziosi, perché ci permettono di intravedere la persona nascosta dietro il manoscritto.

Il colophon nell’epoca della stampa

Con l’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johannes Gutenberg nel XV secolo, il colophon non scomparve. Al contrario, continuò a svolgere una funzione fondamentale.

Nei primi libri a stampa, detti incunaboli, il frontespizio spesso mancava o era molto semplice. Per questo motivo le informazioni principali venivano inserite alla fine del volume.

Il colophon poteva indicare: il nome dello stampatore; la città di stampa; la data di pubblicazione; eventuali collaboratori; informazioni sulla realizzazione materiale del libro. In un certo senso, il colophon svolgeva il ruolo che oggi attribuiamo al frontespizio e alle note editoriali. Molti storici del libro utilizzano proprio i colophon per identificare e catalogare le prime opere stampate.

Il colophon nell’editoria moderna

Con il passare dei secoli il frontespizio divenne sempre più importante e molte informazioni che un tempo comparivano nel colophon vennero trasferite all’inizio del volume.

Il colophon, tuttavia, non scomparve. Ancora oggi esso è presente in numerose pubblicazioni, sebbene abbia assunto una forma diversa.

Nei libri contemporanei il colophon si trova generalmente nelle ultime pagine oppure nelle prime pagine interne e contiene dati tecnici relativi alla produzione editoriale.

Tra le informazioni più comuni troviamo: il nome della casa editrice; l’anno di pubblicazione; il luogo di stampa; il nome della tipografia; il carattere tipografico utilizzato; il tipo di carta impiegata; il numero dell’edizione; informazioni sui diritti d’autore.

In alcune edizioni particolarmente curate, soprattutto quelle di pregio o bibliograficamente raffinate, il colophon può essere molto dettagliato.

Una carta d’identità del libro

Si potrebbe definire il colophon come una sorta di carta d’identità del volume.

Così come ogni persona possiede dati che ne certificano l’identità, ogni libro contiene informazioni che ne documentano la nascita.

Il lettore comune spesso ignora questi dettagli, concentrandosi esclusivamente sul contenuto dell’opera. Tuttavia, per studiosi, bibliotecari, collezionisti e appassionati di editoria, il colophon rappresenta una fonte di informazioni essenziali.

Attraverso di esso è possibile ricostruire la storia materiale del libro e comprenderne meglio il contesto di produzione.

Il valore per la bibliografia

La bibliografia, disciplina che studia i libri come oggetti materiali oltre che come contenitori di testi, attribuisce grande importanza al colophon.

Grazie alle informazioni contenute in esso è possibile: identificare una specifica edizione; distinguere una ristampa da una prima edizione; verificare l’autenticità di un volume; ricostruire la storia editoriale di un’opera.

Per i libri antichi, il colophon può essere addirittura l’unica fonte disponibile per conoscere luogo e data di stampa.

In assenza di queste indicazioni, molte opere sarebbero difficili da collocare con precisione nella storia della cultura.

Il colophon nelle riviste e nei giornali

Il termine non riguarda esclusivamente i libri.

Anche giornali, riviste e periodici possiedono un colophon.

In questo caso esso contiene generalmente informazioni quali: direttore responsabile; editore; sede della redazione; dati di registrazione; tipografia; recapiti ufficiali.

Nella stampa periodica il colophon svolge anche una funzione legale, poiché identifica chiaramente i responsabili della pubblicazione.

Il colophon digitale

Con l’avvento dell’editoria elettronica il concetto di colophon ha conosciuto nuove trasformazioni.

Molti ebook contengono una sezione dedicata alle informazioni editoriali che può essere considerata l’equivalente moderno del colophon tradizionale.

Anche numerosi siti web utilizzano talvolta il termine per indicare una pagina che descrive: strumenti utilizzati per la realizzazione del sito; caratteri tipografici impiegati; software adottati; crediti tecnici e grafici.

In questo senso il colophon continua a svolgere la sua funzione originaria: raccontare come un’opera è stata costruita.

Una parola amata dai bibliofili

Tra gli appassionati di libri il termine colophon gode di un fascino particolare.

Esso richiama infatti il mondo della tipografia tradizionale, dell’arte della stampa e della cura editoriale.

Chi ama i libri non considera importante soltanto il testo, ma anche l’oggetto che lo contiene. Il tipo di carta, la qualità della stampa, la scelta dei caratteri e la composizione grafica fanno parte dell’esperienza della lettura.

Il colophon rappresenta dunque una sorta di omaggio agli artigiani del libro: tipografi, grafici, editori, correttori e stampatori che contribuiscono alla nascita di un volume.

Un ponte tra passato e presente

La storia del colophon mostra come il libro non sia soltanto un contenitore di parole, ma anche un prodotto culturale e materiale.

Dai monaci medievali che concludevano i loro manoscritti con brevi annotazioni personali fino agli editori contemporanei che inseriscono dettagli tecnici nelle ultime pagine dei loro volumi, il colophon ha accompagnato secoli di trasmissione del sapere.

Pur cambiando forma e funzione, esso continua a testimoniare il lavoro che sta dietro ogni opera scritta.