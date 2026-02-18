Lingua italiana: ciliegie o ciliege? minaccie o minacce?

Scopriamo qual è la regola della lingua italiana per non sbagliare più a scrivere questi plurali insidiosi, in parole che terminano in -cie e in gie.

Tra le piccole insidie della morfologia della lingua italiana, la formazione del plurale delle parole che terminano in -cia e -gia occupa un posto di rilievo. È un terreno in cui anche parlanti colti possono esitare, come accadeva ironicamente in una celebre scenetta di Cochi e Renato, dove l’imbarazzo nel formare il plurale di belga veniva aggirato con un diplomatico “un belga… anzi due”. Se nel caso di belga ci troviamo di fronte a un’eccezione legata ai nomi in -ca e -ga, con -cia e -gia la questione riguarda la presenza o meno della -i- nel plurale: si scrive ciliegie o ciliege? Valigie o valige? Province o provincie?

Dietro questi dubbi non c’è il caos, ma una regola precisa, che vale la pena comprendere fino in fondo.

La regola generale della lingua italiana: mantenere o eliminare la “i”?

La norma ortografica tradizionale stabilisce un criterio semplice:

Se la -cia o la -gia è preceduta da una vocale, la -i- si mantiene nel plurale.

Se è preceduta da una consonante, la -i- cade nel plurale.

Vediamo nel dettaglio.

Quando la “i” si mantiene

Se prima di -cia o -gia troviamo una vocale, la i resta anche al plurale. È il caso di:

l’acacia → le acacie

l’audacia → le audacie

la camicia → le camicie

la ciliegia → le ciliegie

la fiducia → le fiducie

la valigia → le valigie

la socia → le socie

sudicia → sudicie

malvagia → malvagie

grigia → grigie

In tutti questi casi, osserviamo che prima di -cia o -gia c’è una vocale: a-cia, fi-du-cia, ci-li-e-gia, va-li-gia. La i non ha solo funzione grafica per rendere dolce la consonante, ma fa parte integrante della sillaba, e quindi si conserva.

Quando la “i” si perde

Se invece -cia o -gia è preceduta da una consonante, la i viene eliminata nel plurale:

l’arancia → le arance

la pioggia → le piogge

la provincia → le province

la frangia → le frange

la spiaggia → le spiagge

la pancia → le pance

la bilancia → le bilance

la doccia → le docce

la faccia → le facce

la roccia → le rocce

la salsiccia → le salsicce

la minaccia → le minacce

la quercia → le querce

Qui la i ha solo funzione ortografica: serve a indicare che la c o la g sono dolci (come in ci, gi), ma non rappresenta un suono autonomo. Quando si forma il plurale e si aggiunge la desinenza -e, la dolcezza è garantita dalla presenza stessa della e, e la i diventa superflua.

I suffissi in -accia, -iccia, -occia, -uccia

Un caso particolare riguarda i nomi e aggettivi che terminano in:

-accia

-iccia

-occia

-uccia

In queste parole la i cade sempre, perché è preceduta da una consonante doppia:

cosuccia → cosucce

parolaccia → parolacce

rossiccia → rossicce

grassoccia → grassocce

mangereccia → mangerecce

Anche qui vale la regola generale: la consonante precedente determina la caduta della i.

La logica fonetica della regola

La distinzione non è arbitraria: ha una base fonetica. In italiano, le consonanti c e g hanno suono dolce davanti a e e i, e duro davanti ad a, o, u. La i in -cia e -gia può avere due funzioni:

Essere parte della sillaba (come in ciliegia);

Essere un semplice segno grafico per mantenere il suono dolce (come in pioggia).

Quando è solo un segno grafico, cade nel plurale; quando è parte integrante della parola, si conserva.

Le oscillazioni nell’uso

Tuttavia, la lingua non è un sistema rigido. Accanto alle forme considerate corrette dalla norma tradizionale, si sono diffuse varianti semplificate:

ciliege invece di ciliegie

valige invece di valigie

provincie invece di province

Oggi molti dizionari registrano queste varianti come forme ammesse o comunque molto diffuse. La tendenza alla semplificazione grafica spinge verso la riduzione della i, soprattutto nei casi in cui non influisce sulla pronuncia.

Questo fenomeno dimostra che l’ortografia è un equilibrio tra regola e uso: ciò che per decenni è stato considerato errore può diventare variante tollerata.

Il caso di “belga”: un’eccezione diversa

La difficoltà evocata nella scenetta di Cochi e Renato riguarda un altro gruppo di parole, quelle in -ca e -ga. Normalmente:

maschili → -chi, -ghi (monarca → monarchi)

femminili → -che, -ghe (basilica → basiliche)

Ma belga fa eccezione: il plurale maschile è belgi, probabilmente per influenza di Belgio e del francese Belges. Il femminile resta regolare: belghe.

Questo esempio mostra che accanto alle regole esistono eccezioni storiche e analogiche.

Un consiglio pratico

La regola della vocale o consonante precedente è un ottimo strumento mnemonico. Tuttavia, nei casi dubbi, la soluzione più sicura resta sempre il vocabolario, che non solo indica la forma corretta, ma segnala anche eventuali varianti accettate.

Le parole in -cia e -gia non sono un labirinto senza uscita: seguono una logica fonetica e ortografica precisa. Se la c o la g sono precedute da vocale, la i si mantiene (ciliegie, valigie); se sono precedute da consonante, la i cade (piogge, province).

Comprendere questa distinzione significa acquisire una maggiore consapevolezza del funzionamento interno della lingua italiana. E significa anche riconoscere che l’ortografia non è un insieme di capricci, ma il risultato di un equilibrio tra suono, storia e uso.