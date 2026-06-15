Lingua italiana: che “caòsso”, capiamoci qualcosa

Tra le parole più affascinanti e ricche di suggestioni della lingua italiana antica vi è caòsso, variante letteraria e arcaica del più comune caos. Questo termine compare anche nella Divina Commedia di Dante Alighieri, precisamente nell’Inferno (XII, 40-43), dove il poeta scrive: «da tutte parti l’alta valle fedatremò sì, ch’i’ pensai che l’universosentisse amor, per…

Tra le parole più affascinanti e ricche di suggestioni della lingua italiana antica vi è caòsso, variante letteraria e arcaica del più comune caos. Questo termine compare anche nella Divina Commedia di Dante Alighieri, precisamente nell’Inferno (XII, 40-43), dove il poeta scrive:

«da tutte parti l'alta valle feda

tremò sì, ch'i' pensai che l'universo

sentisse amor, per lo qual è chi creda

più volte il mondo in caòsso converso…»

Dalla Divina Commedia alla lingua italiana

In questi versi Dante richiama una concezione cosmologica antica secondo cui l’universo potrebbe talvolta ritornare allo stato di disordine originario dal quale era nato. La parola caòsso, dunque, non indica semplicemente una situazione confusa o disordinata, come avviene nel linguaggio moderno, ma evoca una dimensione molto più profonda: quella dello stato primordiale della materia prima che il cosmo assumesse una forma ordinata.

Per comprendere pienamente il significato di questo vocabolo è necessario risalire alle sue origini. La parola deriva dal greco antico cháos, termine che significava inizialmente “apertura”, “voragine”, “abisso spalancato”. Nella mitologia greca il Caos non era soltanto il disordine nel senso moderno del termine, ma rappresentava la condizione originaria dell’universo, precedente alla nascita degli dèi, della terra e del cielo.

Secondo il poeta greco Esiodo, autore della Teogonia, all’inizio esisteva soltanto il Caos. Da questa realtà informe e indefinita sarebbero poi emerse le prime divinità cosmiche e gli elementi fondamentali del mondo. Il Caos, dunque, non era semplicemente assenza di ordine, ma una sorta di matrice originaria da cui ogni cosa prendeva forma.

Questa concezione influenzò profondamente la cultura occidentale. Filosofi, poeti e teologi rifletterono per secoli sul rapporto tra il caos e l’ordine, tra la materia informe e il cosmo organizzato. Non è casuale che il termine greco sia entrato nel latino e successivamente nelle lingue moderne, mantenendo una forte carica simbolica.

La forma caòsso rappresenta una variante antica e letteraria della parola. Oggi essa è praticamente scomparsa dall’uso comune, ma conserva un notevole interesse storico e linguistico. In Dante, ad esempio, la scelta di questa forma non è casuale. Il poeta utilizza un vocabolo dal suono solenne e arcaico per evocare una realtà cosmica, un concetto che riguarda l’intera struttura dell’universo.

Nei versi dell’Inferno, Dante descrive un violento terremoto che scuote la valle infernale. La forza del fenomeno è tale da indurre il poeta a pensare che l’universo stesso stia tornando al suo stato originario di disordine. Egli richiama una teoria antica secondo cui l’amore, inteso come forza cosmica, avrebbe il potere di riportare periodicamente il mondo al caos per poi generare un nuovo ordine.

Questa idea era presente in alcune correnti filosofiche dell’antichità e testimonia quanto fosse diffusa la riflessione sul ciclo continuo tra ordine e disordine. Il cosmo non veniva concepito come una realtà immobile, ma come un organismo soggetto a trasformazioni profonde.

Con il passare dei secoli, il significato della parola si è progressivamente modificato. Nella lingua moderna, infatti, il termine caos viene utilizzato soprattutto per indicare una situazione di grande confusione. Si parla di caos nel traffico, nella politica, nell’organizzazione di un evento o nella vita quotidiana. In questi casi il riferimento al disordine primordiale è ormai quasi del tutto scomparso.

Eppure il significato originario continua a sopravvivere in molte espressioni culturali e filosofiche. Quando definiamo “caotica” una situazione, implicitamente richiamiamo ancora l’idea di una realtà priva di struttura e di regole. Il legame con il concetto antico non è stato completamente perduto.

Dal punto di vista filosofico, il caos ha sempre esercitato un fascino particolare. Molti pensatori si sono interrogati sulla natura del rapporto tra ordine e disordine. Esiste davvero un ordine nascosto dietro l’apparente confusione? Oppure il caos rappresenta una forza autonoma e inevitabile della realtà?

Anche la scienza moderna ha affrontato questi interrogativi. Nel Novecento si è sviluppata la cosiddetta “teoria del caos”, una branca della matematica e della fisica che studia sistemi apparentemente disordinati ma governati da leggi precise. In questo contesto il caos non coincide con il puro caso, bensì con una complessità così elevata da rendere difficile prevedere l’evoluzione dei fenomeni.

È interessante osservare come una parola nata migliaia di anni fa nella mitologia greca sia riuscita a trovare nuove applicazioni in discipline scientifiche moderne. Questo dimostra la straordinaria vitalità di alcuni concetti fondamentali della cultura umana.

Il caos in letteratura

Anche la letteratura ha spesso utilizzato il tema del caos. Molti autori hanno rappresentato momenti storici, crisi personali o trasformazioni sociali attraverso immagini di disordine e confusione. Il caos diventa allora una metafora delle difficoltà dell’esistenza, ma anche delle possibilità di cambiamento e rinascita.

Infatti, nella tradizione culturale occidentale, il caos non possiede esclusivamente un significato negativo. Poiché rappresenta la condizione originaria da cui nasce il mondo, esso contiene anche una potenzialità creativa. Prima che esista l’ordine, esiste il caos; prima che una nuova forma emerga, occorre una fase di trasformazione e instabilità.

Questa visione è presente in numerosi miti della creazione. Molte civiltà hanno immaginato l’universo come il risultato di una progressiva organizzazione di una materia primordiale informe. Il passaggio dal caos al cosmo diventa così il simbolo della nascita dell’ordine, della cultura e della civiltà.

La parola caòsso, oggi quasi dimenticata, conserva tutta la forza evocativa di questa lunga tradizione. Essa ci riporta alle origini del pensiero umano, quando filosofi e poeti cercavano di comprendere il mistero della nascita dell’universo e il rapporto tra ordine e disordine.

Caòsso non è soltanto una curiosa variante antica della parola caos. È un termine che racchiude secoli di storia culturale, filosofica e letteraria. Dalla mitologia greca ai versi di Dante, dalla riflessione medievale alle moderne teorie scientifiche, il concetto di caos continua a interrogare l’uomo sul significato dell’esistenza e sull’origine del mondo. Attraverso questa parola antica possiamo riscoprire una delle idee più profonde della cultura occidentale: la consapevolezza che ogni ordine nasce da una condizione iniziale di apparente disordine e che, talvolta, proprio nel caos si nascondono le possibilità di una nuova creazione.