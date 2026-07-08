Lingua italiana: “cervo volante” e la sua curiosissima accezione

Nella lingua italiana l’espressione cervo volante non indica soltanto il noto coleottero appartenente alla famiglia dei Lucanidi, caratterizzato dalle grandi mandibole simili alle corna di un cervo. Esiste infatti un secondo significato, oggi quasi dimenticato ma un tempo assai diffuso, che identifica il cervo volante con l’aquilone, il giocattolo costituito da una leggera struttura di legno rivestita di carta o tela, capace di librarsi nel cielo grazie alla forza del vento e trattenuto da una lunga cordicella.

Questo uso linguistico, oggi soppiantato quasi completamente dalla parola aquilone, testimonia una ricca tradizione culturale e tecnica che attraversa secoli di storia, coinvolgendo non soltanto il gioco dei bambini, ma anche la scienza, la meteorologia, l’aeronautica e perfino le comunicazioni militari. La voce italiana rispecchia inoltre una denominazione diffusa in molte lingue europee: il francese cerf-volant, che significa letteralmente “cervo volante”, è ancora oggi il termine comune per indicare l’aquilone, mentre il tedesco utilizza Drache (“drago”) e l’inglese kite.

Un nome della lingua italiana curioso e ricco di suggestione

L’espressione cervo volante può apparire singolare. Il collegamento tra un animale terrestre e un oggetto che vola nel cielo suscita immediatamente curiosità. In realtà il nome italiano deriva probabilmente dall’influenza del francese cerf-volant, entrato nell’uso anche in ambito tecnico e scientifico.

In altre lingue, invece, prevalgono immagini differenti. Il tedesco e molte lingue orientali richiamano il drago, figura mitologica associata al cielo, al vento e alle forze della natura. Questa differenza di denominazioni riflette la straordinaria varietà culturale che accompagna un oggetto apparentemente semplice ma profondamente radicato nell’immaginario collettivo.

L’aquilone, infatti, non è mai stato soltanto un giocattolo. Per molte civiltà ha rappresentato un simbolo di libertà, di comunicazione con il cielo e perfino di buon auspicio.

Origini antichissime

Le origini del cervo volante si perdono nella storia.

Secondo una tradizione molto antica, la sua invenzione sarebbe attribuita ad Archita di Taranto, filosofo, matematico e inventore vissuto nel IV secolo a.C. Sebbene questa attribuzione non possa essere dimostrata con certezza, testimonia come già gli antichi Greci conoscessero strumenti capaci di sfruttare il vento.

Alcuni studiosi hanno inoltre individuato raffigurazioni che sembrerebbero rappresentare un aquilone su un vaso conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove una giovane figura femminile trattiene mediante una cordicella un oggetto triangolare sospeso nell’aria. Sebbene l’interpretazione non sia unanimemente condivisa, essa suggerisce che il principio del cervo volante potesse essere noto già nell’antichità.

Molto più probabile appare però l’origine orientale dell’invenzione.

La grande tradizione asiatica

La maggior parte degli studiosi ritiene che il cervo volante sia nato in Cina molti secoli prima dell’era cristiana.

In Oriente esso non era soltanto un passatempo. Assunse ben presto un profondo significato simbolico e religioso.

In Cina, Giappone, Corea e Vietnam gli aquiloni venivano costruiti nelle forme più varie: draghi, uccelli, pesci, farfalle, animali fantastici e figure mitologiche coloravano il cielo durante le festività popolari.

Molte tradizioni popolari attribuivano al cervo volante il potere di allontanare gli spiriti maligni o di trasportare lontano le disgrazie.

In Corea, ad esempio, era consuetudine scrivere su un foglietto il nome e la data di nascita dei figli, legarlo all’aquilone e, una volta raggiunta una certa altezza, tagliare la cordicella affinché il vento portasse via insieme all’aquilone tutte le sventure dell’anno appena iniziato.

Queste usanze mostrano quanto un semplice oggetto potesse diventare veicolo di speranze, superstizioni e riti collettivi.

L’arrivo in Europa

Nonostante le possibili conoscenze antiche, il cervo volante compare con certezza nella documentazione europea soltanto verso il XV secolo.

Durante il Rinascimento iniziano ad apparire descrizioni sempre più dettagliate della sua costruzione.

Tra gli autori che se ne occupano figura Giambattista della Porta, il quale nella sua Magia naturalis del 1589 dedica alcune pagine all’aquilone, probabilmente grazie alle informazioni provenienti dalla Cina attraverso missionari e viaggiatori.

Per lungo tempo, tuttavia, il cervo volante rimase essenzialmente un gioco.

Fu soltanto nel Settecento che iniziò ad attirare l’interesse degli studiosi.

Da giocattolo a strumento scientifico

Il momento decisivo nella storia del cervo volante coincide con il XVIII secolo.

Nel 1749 esso venne utilizzato per una delle prime rudimentali osservazioni meteorologiche.

Pochi anni dopo, nel 1752, Benjamin Franklin lo impiegò nel celebre esperimento sull’elettricità atmosferica, dimostrando la natura elettrica dei fulmini. Grazie a un aquilone fatto volare durante un temporale riuscì infatti a raccogliere cariche elettriche, aprendo la strada all’invenzione del parafulmine.

Successivamente molti altri scienziati seguirono il suo esempio.

Il cervo volante divenne uno strumento per misurare temperatura, pressione, umidità e velocità del vento alle diverse quote atmosferiche, anticipando in parte il ruolo che oggi svolgono i palloni sonda.

L’evoluzione tecnica

Con il passare del tempo la costruzione degli aquiloni divenne sempre più sofisticata.

La struttura fondamentale comprende quattro elementi principali: l’ossatura, generalmente realizzata con sottili bacchette di legno; la velatura, costituita da carta o tessuto; l’imbrigliatura, cioè il sistema di corde che distribuisce le forze esercitate dal vento; e il cavo di ritenuta, che collega l’aquilone al pilota.

Gli studiosi svilupparono numerose tipologie.

I modelli più semplici erano quelli monoplani, mentre altri presentavano una struttura a diedro, capace di migliorare la stabilità.

Alla fine del XIX secolo l’australiano Lawrence Hargrave progettò il celebre cervo volante cellulare, costituito da più superfici sovrapposte. Questa innovazione aumentò enormemente la stabilità dell’apparecchio e influenzò direttamente i pionieri dell’aviazione, che studiarono attentamente il comportamento aerodinamico di queste strutture.

Le applicazioni pratiche

Prima dell’affermazione dell’aeroplano, il cervo volante trovò numerose applicazioni. Fu impiegato per osservazioni meteorologiche, fotografie aeree, rilievi topografici e perfino per il sollevamento di strumenti scientifici. In ambito militare servì come piattaforma di osservazione, consentendo agli osservatori di scrutare il territorio nemico da quote elevate.In alcuni casi vennero sviluppati sistemi complessi nei quali lungo il cavo dell’aquilone scorrevano piccoli dispositivi destinati al trasporto di messaggi o di strumenti di misura.

Queste applicazioni dimostrano come il cervo volante costituisca uno dei primi esempi di sfruttamento pratico delle forze aerodinamiche.

Il fascino senza tempo dell’aquilone

Nonostante i progressi tecnologici abbiano reso obsolete molte delle sue applicazioni scientifiche, il cervo volante continua a esercitare un fascino universale.

Far volare un aquilone significa instaurare un dialogo diretto con il vento.

Chi tiene in mano la cordicella percepisce continuamente le variazioni delle correnti d’aria, imparando a interpretare una forza invisibile ma potentissima.

È un’esperienza che unisce gioco, osservazione della natura e abilità manuale.

Non sorprende quindi che ancora oggi in numerose parti del mondo si organizzino festival internazionali dedicati agli aquiloni, durante i quali gigantesche figure colorate trasformano il cielo in una straordinaria esposizione artistica.

Una parola da riscoprire

L’espressione cervo volante, nel significato di aquilone, appartiene oggi a un patrimonio lessicale poco conosciuto, ma conserva un grande valore storico e culturale. Essa ricorda un’epoca in cui il linguaggio italiano accoglieva termini ricchi di suggestione e capaci di evocare immagini poetiche. Dietro questa denominazione si cela una lunga vicenda che attraversa l’antichità, le tradizioni orientali, la scienza moderna e la nascita dell’aeronautica.

Riscoprire questa parola significa anche recuperare la memoria di un oggetto che ha accompagnato generazioni di bambini e, nello stesso tempo, ha contribuito allo sviluppo delle conoscenze scientifiche. Il cervo volante, sospeso tra terra e cielo, rappresenta infatti molto più di un semplice passatempo: è il simbolo del desiderio umano di comprendere il vento, di esplorare l’aria e di guardare il mondo da una prospettiva più alta. In questo equilibrio tra leggerezza e ingegno risiede il suo fascino intramontabile, che continua ancora oggi a far alzare gli occhi verso il cielo con lo stesso stupore di secoli fa.