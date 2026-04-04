Lingua italiana: “caracollare”, cosa significa questo curioso verbo?

Esistono parole nella lingua italiana che sembrano ferme sulla pagina, inchiostro immobile che aspetta lo sguardo del lettore. Ed esistono parole che si muovono: che rotolano, che saltellano, che oscillano. «Caracollare» appartiene decisamente alla seconda categoria. Chi la legge o la ascolta per la prima volta sente già nel suo suono qualcosa di ondeggiante, di ritmico, di leggermente sbilenco — come qualcosa che avanza senza andare perfettamente dritto, con una sua grazia irregolare.

Il verbo «caracollare» significa muoversi a caracollo, procedere con un andamento ondulante e un po’ traballante, avanzare di traverso o in modo non rettilineo. Si usa per i cavalieri che fanno eseguire al cavallo il caracollo; ma si usa anche, in senso traslato e spesso ironico o affettuoso, per persone che camminano barcollando, per oggetti che procedono in modo instabile, per situazioni che evolvono in modo tortuoso e imprevedibile. È una parola che fa vedere ciò che descrive: il suo suono mima il suo significato con una precisione rara.

Il caracollo: un movimento d’altri tempi

Per capire «caracollare» occorre prima capire cosa è il «caracollo», il sostantivo da cui il verbo deriva. Il caracollo è una figura dell’equitazione classica: un’evoluzione in cui il cavallo avanza di lato, descrivendo una traiettoria semicircolare o a spirale, con i fianchi inclinati e i passi che si sovrappongono in modo particolare. Era uno dei movimenti fondamentali della cavalleria militare e dell’equitazione d’arte: richiedeva grande padronanza del cavaliere e grande equilibrio del cavallo, e produceva uno spettacolo di eleganza potente, di forza controllata.

Nei manuali di equitazione del Cinque e Seicento — epoca in cui l’arte equestre raggiunse il suo massimo sviluppo teorico e pratico, soprattutto nella tradizione napoletana e iberica — il caracollo era descritto con grande precisione tecnica. La cavalleria militare lo usava in battaglia per avanzare lateralmente, sorprendere il nemico, mantenere la formazione in movimento. La corte lo usava nei tornei e nelle parate come esibizione di maestria e potere.

Già nel Seicento, tuttavia, la parola inizia a espandersi oltre il suo significato tecnico-equestre. Un uomo che cammina barcollando dopo aver bevuto troppo «caracolla»; una carrozza che sobbalza sul selciato irregolare «caracolla»; un ragionamento che procede in modo convoluto e indiretto «caracolla». L’idea centrale che si trasferisce non è l’eleganza del movimento equestre, ma il suo carattere non rettilineo, oscillante, che avanza senza mai andare perfettamente dritto.

L’etimologia: tra Spagna e Arabi, tra conchiglie e chiocciole

L’etimologia di «caracollo» e «caracollare» è uno di quei viaggi linguistici che attraversano culture e secoli, e che rivelano quanto le parole siano testimoni di storia. La parola viene dallo spagnolo caracol, che significa «chiocciola», «conchiglia a spirale», e per estensione «spirale», «cosa che gira su se stessa». Il caracol spagnolo designa primariamente quella forma naturale perfetta che è la spirale della chiocciola: una linea che avanza girando, che progredisce ruotando, che non va mai diritta ma arriva comunque a destinazione.

Lo spagnolo caracol, a sua volta, deriva probabilmente dall’arabo al-ḥallaḍūn o da una radice mediterranea preromana: alcuni etimologisti lo ricollegano a una base *carrac- o *charach- che indicava la forma rotonda o avvolgente. L’influenza araba sulla terminologia tecnica iberica è immensa, soprattutto in campo militare e nelle arti pratiche: la lunga convivenza tra cultura araba e cultura iberica nella penisola iberica medievale ha lasciato tracce profonde nel lessico spagnolo e portoghese, e di riflesso in quello italiano.

L’italiano ha mutuato la parola dallo spagnolo durante il periodo di grande influenza iberica sulla cultura italiana: il Cinquecento e il Seicento, quando la Spagna dominava politicamente gran parte della penisola e la cultura spagnola — nella moda, nelle armi, nell’arte equestre, nella letteratura — era il modello di riferimento per le corti italiane. In questo periodo entrano in italiano moltissimi ispanismi: «caracollo» è uno di questi, portato dall’arte equestre iberica, che era tra le più raffinate d’Europa.

C’è quindi nella parola «caracollare» una genealogia affascinante: l’italiano ha adottato una parola spagnola che designava un movimento equestre raffinato, la quale a sua volta veniva da una parola che significava «chiocciola». E dentro la chiocciola c’è la spirale: la forma più bella e più misteriosa della natura, quella che torna su se stessa avanzando, che procede girando, che non va mai diritta ma disegna nel procedere qualcosa di più ricco di una linea retta.

Il suono: onomatopea e ritmo

Poche parole italiane hanno una corrispondenza così stretta tra suono e significato come «caracollare». La parola è lunga, sei sillabe — ca-ra-col-la-re — e il suo ritmo è di per sé ondulante: le sillabe si succedono con un’alternanza di accenti che ricorda appunto un movimento non rettilineo, una camminata sbilanciata, un incedere che oscilla.

La sequenza fonica ha qualcosa di mimetico: la –c– velare iniziale di «ca-» dà un attacco secco; la –r– vibrante di «-ra-» introduce un elemento di movimento e rotolamento; la –c– e la –l– di «-col-» producono insieme una sensazione di scivolamento; la doppia –ll– di «-lla-» rallenta e ammorbidisce; la terminazione in –re apre il suono lasciandolo in sospeso. Il risultato complessivo è una parola che sembra muoversi mentre viene pronunciata: non è un caso che i poeti la amino.

C’è una qualità quasi onomatopeica in «caracollare», anche se tecnicamente non si tratta di onomatopea in senso stretto — non imita un suono ma un movimento. Si potrebbe parlare di «fonomimesi» o di «simbolismo fonico»: la forma sonora della parola suggerisce qualcosa della realtà che designa. I linguisti hanno discusso a lungo se questo tipo di corrispondenza tra suono e significato sia universale o convenzionale; nel caso di «caracollare», sembra difficile negare che la sua musicalità irregolare abbia qualcosa a che fare con il movimento irregolare che descrive.

La parola nella letteratura e nella lingua italiana

La fortuna di «caracollare» nella letteratura italiana è quella tipica delle parole di grande forza espressiva: una presenza non frequentissima, ma sempre significativa, sempre scelta con cura, sempre capace di fare effetto. Non è una parola di consumo quotidiano; è una parola che uno scrittore usa quando vuole qualcosa di preciso, quando nessun sinonimo renderebbe lo stesso effetto.

Nella narrativa ottocentesca, «caracollare» compare spesso nelle descrizioni di scene equestri e militari, dove mantiene il suo significato tecnico originario. Ma già nel Settecento e nell’Ottocento la parola viene usata in senso figurato con crescente frequenza: una folla che caracolla lungo una strada, un ubriaco che caracolla verso casa, un discorso che caracolla tra argomenti diversi senza mai arrivare al punto.

Nel Novecento la parola acquista nuove sfumature. Scrittori come Carlo Emilio Gadda — maestro di una prosa che ama i vocaboli rari, tecnici, dialettali, di registro insolito — avrebbero potuto trovare in «caracollare» un alleato perfetto: una parola colta ma non pedante, precisa ma non fredda, visiva e ritmica insieme. La prosa gaddiana è piena di questo tipo di termini che sembrano raccontare la realtà due volte: una volta col significato e una volta col suono.

Nella narrativa contemporanea «caracollare» si usa spesso in senso ironico o umoristico: la figura che caracolla è quasi sempre un po’ goffa, un po’ simpatica, con quella comicità involontaria di chi non riesce ad andare dritto. C’è nell’uso moderno della parola una lieve patina di affetto per chi o ciò che caracolla: come se l’incapacità di procedere in linea retta fosse, in fondo, più umana della perfezione geometrica.

Usi figurati e metaforici: quando caracolla la politica e la vita

L’espansione metaforica di «caracollare» è uno dei fenomeni più interessanti della sua storia recente. La parola si presta magnificamente a descrivere traiettorie non lineari in ambiti diversi dall’equitazione: un governo che caracolla da una crisi all’altra; un’economia che caracolla tra crescita e recessione; una conversazione che caracolla di argomento in argomento; una carriera che caracolla senza mai trovare la sua direzione definitiva.

In tutti questi usi, il significato che si trasferisce è lo stesso: un movimento che avanza, sì, ma non in modo rettilineo e prevedibile. Chi o cosa caracolla non è fermo — c’è un progresso, una direzione generale — ma il percorso è tortuoso, instabile, a tratti pericoloso. La parola si situa in un punto preciso tra «procedere» e «barcollare»: ha più energia del secondo, meno stabilità del primo.

Questa posizione intermedia la rende utile per descrivere situazioni ambigue, dove è difficile dire se si sta andando avanti o si sta cadendo, se si tratta di movimento controllato o di perdita di equilibrio. Il giornalismo politico la usa con frequenza crescente proprio per questa sfumatura: un partito che «caracolla nei sondaggi» sta andando in basso, ma con un’oscillazione che non è ancora crollo definitivo. Un premier che «caracolla tra i veti della coalizione» è ancora in piedi, ma non va dritto.

Il campo semantico: parole sorelle e parole cugine

Per capire meglio il posto che «caracollare» occupa nel lessico italiano, vale la pena confrontarlo con alcune parole vicine. «Barcollare» è forse il sinonimo più immediato: anche barcollare indica un movimento instabile, un equilibrio precario. Ma barcollare è più drammatico, più vicino alla caduta imminente; caracollare ha qualcosa di più ritmico, quasi di intenzionale nella sua irregolarità.

«Trabicolare», parola rara ma bellissima, indica anch’essa un procedere traballante, ma con un’idea di precarietà strutturale, quasi di smontarsi mentre si avanza. «Andarazzare» e «ondeggiare» descrivono movimenti laterali, ma senza la componente di instabilità di caracollare. «Sgambettare» è un’alternativa più veloce e più buffa, ma manca della sonorità rotonda. «Zoppicolare» indica un’asimmetria specifica, quella della zoppia, che caracollare non presuppone.

Caracollare è dunque una parola con una sua nicchia precisa nel campo semantico del movimento: occupa lo spazio tra l’avanzare e il vacillare, tra il procedere e il barcollare, con una sfumatura di movimento ritmico e non casuale che la distingue da tutti i suoi vicini. È quella parola che si cerca quando si vuole dire esattamente quella cosa lì — e non c’è nient’altro che la dica altrettanto bene.

Le lingue hanno bisogno di parole come «caracollare»: parole che descrivono le traiettorie curve, i movimenti imperfetti, i percorsi che non vanno dalla A alla B attraverso la linea più breve. La vita umana, in fondo, procede molto più spesso per caracollo che per retta: avanziamo oscillando, progrediamo barcollando, arriviamo a destinazione dopo percorsi che sembravano andare altrove.

E forse è per questo che la parola «caracollare» — nata da una chiocciola, passata per la Spagna, entrata in italiano attraverso l’arte equestre, cresciuta nel senso figurato fino a descrivere governi e carriere e conversazioni — continua a essere usata, continua a essere amata, continua a sembrare insostituibile. Perché alcune parole non vanno mai in linea retta: caracollano attraverso la storia, attraverso le lingue, attraverso i secoli. E arrivano comunque.