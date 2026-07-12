Lingua italiana: “buona sera” e “buona serata”, qual è la differenza?

Tra le formule di saluto più comuni della lingua italiana, buona sera e buona serata vengono spesso considerate intercambiabili. Nella conversazione quotidiana capita infatti di sentire entrambe le espressioni utilizzate negli stessi contesti, tanto che molti parlanti non si interrogano sulla loro effettiva differenza. Eppure, dal punto di vista linguistico e pragmatico, le due formule…

Tra le formule di saluto più comuni della lingua italiana, buona sera e buona serata vengono spesso considerate intercambiabili. Nella conversazione quotidiana capita infatti di sentire entrambe le espressioni utilizzate negli stessi contesti, tanto che molti parlanti non si interrogano sulla loro effettiva differenza. Eppure, dal punto di vista linguistico e pragmatico, le due formule non sono perfettamente equivalenti.

Esse condividono la stessa area semantica, poiché entrambe fanno riferimento alla parte finale della giornata, ma svolgono funzioni comunicative differenti e trasmettono sfumature diverse. Comprendere quando sia più opportuno dire buona sera e quando invece preferire buona serata significa cogliere un aspetto sottile ma significativo della cortesia linguistica italiana, nella quale il valore delle parole dipende non soltanto dal loro significato letterale, ma anche dal momento e dalla situazione in cui vengono pronunciate.

La lingua italiana e le sue formule di saluto

La prima osservazione riguarda la natura grammaticale delle due espressioni. Buona sera è, prima di tutto, una formula di saluto. Il sostantivo sera indica semplicemente il momento della giornata compreso tra il tardo pomeriggio e la notte, mentre l’aggettivo buona svolge una funzione augurale. Quando diciamo «buona sera», non stiamo tanto augurando che la sera sia piacevole quanto utilizzando una convenzione linguistica equivalente a «buongiorno» o «buon pomeriggio». La formula serve principalmente ad aprire un incontro o una conversazione e identifica il momento della giornata in cui avviene il saluto.

Per questo motivo buona sera è normalmente utilizzato quando si incontra qualcuno. Entrando in un negozio, arrivando a una riunione, presentandosi a una persona o iniziando una telefonata nelle ore serali, è naturale dire buona sera. In questi casi la funzione della locuzione è prevalentemente quella di stabilire il contatto sociale.

Diversa è invece la funzione di buona serata. Qui il sostantivo non è più semplicemente sera, ma serata, parola che nella lingua italiana indica non soltanto un momento cronologico, bensì l’insieme delle attività che si svolgono durante la sera. La serata richiama quindi un’esperienza, un periodo di tempo da trascorrere, spesso associato allo svago, al riposo, alla convivialità o agli impegni che attendono una persona dopo la conclusione dell’incontro.

Quando diciamo buona serata, stiamo formulando un vero e proprio augurio. È come dire: «Ti auguro di trascorrere piacevolmente il resto della serata». La formula assume quindi un valore diverso rispetto a buona sera, perché non serve principalmente ad aprire una conversazione, bensì a concluderla.

Questa distinzione emerge chiaramente nella vita quotidiana. Entrando in un ristorante, il cliente saluta il personale con un «buona sera». Uscendo dal locale, invece, il cameriere o il ristoratore congedano il cliente con un «buona serata». Nel primo caso si prende contatto con l’interlocutore; nel secondo gli si rivolge un augurio per il tempo che seguirà.

Naturalmente la lingua non è fatta di regole assolute. Esistono situazioni nelle quali anche buona sera può essere utilizzato come formula di congedo, soprattutto nella tradizione italiana più antica. Ancora oggi molte persone, soprattutto appartenenti alle generazioni meno giovani, salutano dicendo semplicemente buona sera sia all’inizio sia alla fine di un incontro. Si tratta di un uso perfettamente corretto, che riflette una tradizione linguistica consolidata.

L’espressione buona serata, invece, ha conosciuto una notevole diffusione soprattutto negli ultimi decenni. Molti linguisti hanno osservato come essa sia diventata particolarmente frequente nel linguaggio commerciale, nella comunicazione telefonica, nei servizi al pubblico e nei mezzi di informazione. Oggi è normale che il personale di un albergo, di un negozio o di un call center concluda la conversazione augurando una «buona serata», così come avviene con «buona giornata» nelle ore diurne.

Questo sviluppo riflette un fenomeno più generale della lingua italiana contemporanea: la crescente diffusione delle formule augurali costruite con parole che indicano una parte della giornata vissuta nella sua interezza. Oltre a buona serata, sono ormai comunissimi anche buona giornata, buon proseguimento di giornata e perfino buon fine settimana, tutte espressioni che mettono l’accento sul tempo che deve ancora trascorrere piuttosto che sul momento presente.

Dal punto di vista semantico, la differenza tra sera e serata è sottile ma importante. La sera è un segmento del giorno, una semplice indicazione temporale. La serata, invece, suggerisce un contenuto, un’esperienza. Quando si parla di una «bella serata», non ci si riferisce soltanto alle ore comprese tra il tramonto e la notte, ma all’insieme degli eventi che hanno reso piacevole quel periodo. Per questo motivo augurare una «buona serata» significa augurare che tutto ciò che accadrà durante quelle ore sia soddisfacente.

Questa distinzione è evidente anche in molte altre espressioni della lingua italiana. Si dice, ad esempio, «abbiamo trascorso una splendida serata», ma difficilmente si direbbe «abbiamo trascorso una splendida sera», perché il termine serata richiama l’esperienza vissuta, mentre sera rimane una semplice indicazione temporale.

Dunque, per concludere

Sul piano della pragmatica, cioè dello studio del linguaggio nel suo uso concreto, le due formule svolgono quindi funzioni diverse. Buona sera appartiene prevalentemente ai saluti di apertura, mentre buona serata appartiene soprattutto ai saluti di chiusura. Questa differenza non dipende tanto dalla grammatica quanto dalle convenzioni sociali che regolano la comunicazione.

È interessante osservare come analoghe distinzioni esistano anche in altre lingue. In inglese, ad esempio, good evening viene utilizzato sia quando si incontra sia quando ci si congeda da qualcuno nelle ore serali, mentre l’italiano contemporaneo tende sempre più a differenziare il saluto iniziale dall’augurio finale attraverso due formule distinte. Questa caratteristica contribuisce a rendere più ricca e sfumata la comunicazione.

Anche la punteggiatura e la grafia meritano una breve osservazione. Tradizionalmente la forma buona sera, scritta in due parole, è quella registrata dai principali dizionari come formula di saluto. Tuttavia è ormai largamente diffusa anche la grafia univerbata buonasera, che molti vocabolari accettano come variante pienamente corretta. Lo stesso fenomeno si osserva con buongiorno e buonasera, ormai percepiti quasi come parole uniche. Diverso è il caso di buona serata, che continua naturalmente a essere scritto in due parole, poiché serata mantiene pienamente il proprio valore di sostantivo autonomo.

Dal punto di vista dello stile, entrambe le espressioni appartengono a un registro cortese e neutro. Non esistono differenze di formalità particolarmente marcate. Tuttavia buona serata può apparire leggermente più calorosa e personale, proprio perché contiene un augurio esplicito rivolto all’interlocutore. Buona sera, invece, mantiene un carattere più istituzionale e convenzionale, limitandosi a segnalare il momento dell’incontro.

La diffusione di buona serata ha suscitato talvolta qualche perplessità tra i cultori della lingua, alcuni dei quali l’hanno considerata un’espressione relativamente recente o influenzata dal linguaggio commerciale. In realtà essa è perfettamente italiana e pienamente corretta. Ciò che è cambiato non è la sua legittimità, bensì la frequenza d’uso. Oggi questa formula è entrata stabilmente nella comunicazione quotidiana ed è diventata una delle modalità più comuni per concludere una conversazione nelle ore serali.

Buona sera e buona serata non sono sinonimi perfetti, ma due formule complementari che rispondono a esigenze comunicative differenti. La prima serve soprattutto a salutare una persona quando la si incontra; la seconda esprime l’augurio che il resto della serata trascorra piacevolmente ed è quindi particolarmente adatta al momento del congedo. Conoscere questa distinzione significa utilizzare con maggiore consapevolezza una delle tante sfumature della lingua italiana, una lingua che non si limita a trasmettere informazioni, ma modella con estrema precisione i rapporti sociali attraverso formule di cortesia capaci di adattarsi alle diverse situazioni della vita quotidiana.

Anche una differenza apparentemente minima come quella tra buona sera e buona serata dimostra quanto il lessico italiano sia ricco di sfumature e quanto la scelta di una parola possa contribuire a rendere la comunicazione più appropriata, più elegante e più attenta alle circostanze in cui avviene.