Lingua italiana: bilione e trilione, qual è la differenza?

Chi legge giornali economici internazionali o segue notizie provenienti dagli Stati Uniti si sarà probabilmente imbattuto in termini come bilione, trilione, bilionario e trilionario. Si tratta di parole corrette della lingua italiana, ma spesso fonte di equivoci, soprattutto perché il loro significato cambia a seconda del sistema di numerazione adottato. Comprendere il valore di questi termini…

Chi legge giornali economici internazionali o segue notizie provenienti dagli Stati Uniti si sarà probabilmente imbattuto in termini come bilione, trilione, bilionario e trilionario. Si tratta di parole corrette della lingua italiana, ma spesso fonte di equivoci, soprattutto perché il loro significato cambia a seconda del sistema di numerazione adottato. Comprendere il valore di questi termini significa non soltanto conoscere meglio la lingua italiana, ma anche evitare errori di traduzione che possono alterare enormemente il significato di una notizia economica o scientifica.

Bilioni e trilioni nella lingua italiana: il bilione

Nella tradizione numerica italiana, il bilione è l’unità decimale di ordine dodici, cioè il numero formato da:

1.000.000.000.000

ossia un milione di milioni, pari a 10¹².

Per comprendere meglio la progressione:

mille = 10³

milione = 10⁶

miliardo = 10⁹

bilione = 10¹²

Nel Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), il valore del bilione corrisponde al prefisso tera-, utilizzato in termini come:

terabyte (TB)

terahertz (THz)

terawatt (TW)

Un terabyte, ad esempio, indica circa mille miliardi di byte, cioè un ordine di grandezza riconducibile proprio al bilione.

Che cos’è un trilione?

Il trilione rappresenta il gradino successivo.

In italiano indica:

1.000.000.000.000.000.000

cioè 10¹⁸, ovvero un milione di bilioni.

La progressione diventa quindi:

milione = 10⁶

miliardo = 10⁹

bilione = 10¹²

biliardo = 10¹⁵

trilione = 10¹⁸

Nel Sistema Internazionale corrisponde al prefisso exa-, presente in termini come:

exabyte

exahertz

exaflop

Con l’enorme crescita dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, questi valori non appartengono più soltanto alla matematica teorica, ma trovano sempre più applicazioni concrete.

Da dove derivano questi nomi?

Le parole bilione e trilione derivano entrambe dal latino attraverso una costruzione numerica molto regolare.

Il prefisso indica quante volte si è “saliti” rispetto al milione:

bi- → due

→ due tri- → tre

Storicamente il sistema nasce in Francia nel XVI secolo e si diffonde poi in gran parte dell’Europa continentale.

L’idea era semplice: ogni nuovo termine indica un milione elevato a una potenza successiva.

Così si ottiene una successione ordinata:

milione

bilione

trilione

quadrilione

quintilione

Questo sistema viene chiamato scala lunga (long scale).

Il sistema italiano: la scala lunga

L’Italia adotta tradizionalmente la scala lunga, nella quale ogni nuovo termine aumenta di un fattore pari a un milione.

La sequenza completa è:

milione = 10⁶

miliardo = 10⁹

bilione = 10¹²

biliardo = 10¹⁵

trilione = 10¹⁸

triliardo = 10²¹

quadrilione = 10²⁴

Si tratta di un sistema estremamente coerente e ancora oggi utilizzato nella matematica italiana.

Il problema dell’inglese: il falso amico “trillion”

Le difficoltà nascono quando si traducono testi inglesi.

Negli Stati Uniti e oggi anche nel Regno Unito, viene utilizzata la cosiddetta scala corta (short scale).

In questo sistema ogni nuovo termine aumenta soltanto di mille volte.

Di conseguenza:

million = 10⁶

billion = 10⁹

trillion = 10¹²

quadrillion = 10¹⁵

Qui nasce uno dei più celebri falsi amici della lingua economica.

Il termine inglese trillion sembrerebbe tradursi naturalmente con trilione, ma in realtà significa 10¹², cioè ciò che in italiano corrisponde al bilione.

Pertanto:

inglese billion = italiano miliardo

= italiano inglese trillion = italiano bilione

= italiano inglese quadrillion = italiano biliardo

Una traduzione letterale produrrebbe errori giganteschi.

Se un giornale americano scrive che una società vale “two trillion dollars”, non significa “due trilioni di dollari”, bensì due bilioni di dollari secondo il sistema italiano.

Bilionario: chi possiede un bilione

Da bilione deriva naturalmente l’aggettivo e sostantivo bilionario.

Nel significato tradizionale italiano, un bilionario è chi possiede un patrimonio pari ad almeno un bilione di unità monetarie.

Poiché un bilione equivale a mille miliardi, è evidente che si tratta di una ricchezza praticamente irraggiungibile per qualunque individuo.

Nell’uso giornalistico contemporaneo, tuttavia, il termine viene spesso influenzato dall’inglese.

Quando si legge che Elon Musk o Jeff Bezos sono “bilionari”, il testo è quasi sempre la traduzione dell’inglese billionaire, che indica semplicemente chi possiede un miliardo.

Per questo motivo, in italiano è molto più corretto parlare di miliardario.

Trilionario

Analogamente, trilionario indica chi possiede almeno un trilione.

Secondo il sistema italiano significa detenere un patrimonio di 10¹⁸ unità monetarie, una cifra oggi completamente teorica.

Nella pratica il termine viene utilizzato soprattutto in contesti scientifici, matematici o futuristici.

L’influenza dei media

L’espansione della stampa internazionale e la continua traduzione di notizie economiche dall’inglese hanno contribuito a diffondere numerosi equivoci.

Sempre più spesso si trovano articoli che traducono automaticamente:

billionaire → bilionario

trillion → trilione

Queste traduzioni sono però scorrette secondo la norma tradizionale italiana.

Gli stessi linguisti invitano a mantenere la distinzione, proprio per evitare ambiguità.

Il ruolo del Sistema Internazionale

La scienza moderna tende a evitare questi problemi utilizzando direttamente le potenze di dieci oppure i prefissi del Sistema Internazionale.

Così:

tera = 10¹²

peta = 10¹⁵

exa = 10¹⁸

zetta = 10²¹

yotta = 10²⁴

In questo modo ogni possibilità di equivoco scompare.

Quando si parla, ad esempio, di un exabyte, tutti gli studiosi sanno che ci si riferisce a 10¹⁸ byte, indipendentemente dalla lingua parlata.

Una curiosità storica

È interessante osservare che per molti secoli quasi nessuno ebbe realmente bisogno di utilizzare numeri tanto grandi nella vita quotidiana.

Bilioni e trilioni appartenevano soprattutto ai trattati matematici.

Oggi, invece, queste cifre sono sempre più frequenti. L’informatica misura enormi quantità di dati, l’astronomia calcola distanze cosmiche e la finanza internazionale gestisce patrimoni e debiti di dimensioni colossali. Di conseguenza, termini un tempo quasi esclusivamente teorici sono entrati nel linguaggio comune.

Le parole bilione, trilione, bilionario e trilionario rappresentano un esempio perfetto di come la lingua, la matematica e la storia possano intrecciarsi. In italiano il bilione equivale a 10¹² e il trilione a 10¹⁸, secondo la tradizionale scala lunga, mentre il mondo anglosassone utilizza prevalentemente la scala corta, nella quale billion significa miliardo e trillion corrisponde al nostro bilione. Questa differenza rende tali termini tra i più insidiosi falsi amici della traduzione economica e scientifica. Conoscerne il significato preciso non è soltanto una curiosità linguistica: è uno strumento indispensabile per leggere correttamente notizie, dati economici e documenti internazionali, evitando errori che possono moltiplicare le cifre… di un milione di volte.