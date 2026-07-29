Lingua italiana: “berlingare”, un verbo adatto alle vacanze

La lingua italiana conserva nei suoi vocabolari storici un patrimonio di parole oggi quasi completamente scomparse dall’uso, ma che per secoli hanno descritto con straordinaria precisione aspetti della vita quotidiana, delle relazioni sociali e dei comportamenti umani. Tra questi vocaboli dimenticati figura il verbo berlingare, una parola dal suono vivace e quasi onomatopeico, che evoca…

La lingua italiana conserva nei suoi vocabolari storici un patrimonio di parole oggi quasi completamente scomparse dall’uso, ma che per secoli hanno descritto con straordinaria precisione aspetti della vita quotidiana, delle relazioni sociali e dei comportamenti umani. Tra questi vocaboli dimenticati figura il verbo berlingare, una parola dal suono vivace e quasi onomatopeico, che evoca immediatamente il brusio di una conversazione animata. Oggi difficilmente qualcuno utilizzerebbe questo verbo in una conversazione, e persino molti appassionati della lingua italiana non ne conoscono il significato.

Eppure, nelle opere della letteratura medievale e rinascimentale, berlingare possedeva un valore ben preciso: significava «ciarlare, soprattutto a stomaco pieno, dopo aver abbondantemente mangiato e bevuto». Non si trattava dunque di una semplice conversazione, ma di quel particolare parlare disteso, abbondante e spensierato che spesso accompagna la fine di un ricco banchetto, quando il vino ha sciolto le lingue e il piacere della compagnia invita al racconto, alla battuta e al pettegolezzo.

Un po’ di lingua italiana tra una berlingata e l’altra

Dal punto di vista etimologico, berlingare viene generalmente considerato affine al sostantivo berlengo, voce antica anch’essa oggi quasi scomparsa. La parentela tra le due parole suggerisce un’origine legata proprio al parlare disinvolto e conviviale. La sonorità stessa del verbo sembra imitare il fluire continuo della conversazione: il susseguirsi delle sillabe ber-lin-ga-re restituisce quasi il ritmo delle parole che si rincorrono senza particolare ordine, come accade durante una lunga chiacchierata tra amici. Non è raro che la lingua crei vocaboli capaci di evocare attraverso il suono il significato che esprimono, e berlingare rappresenta un esempio particolarmente felice di questa tendenza.

La definizione tramandata dai vocabolari storici contiene un dettaglio estremamente significativo: il verbo indica il parlare «specie a stomaco pieno», cioè dopo aver mangiato e bevuto abbondantemente. Questo particolare non è affatto marginale. Nella società medievale e rinascimentale il banchetto costituiva uno dei principali momenti della vita comunitaria.

Le occasioni conviviali non erano semplicemente dedicate al nutrimento, ma rappresentavano veri e propri eventi sociali nei quali si consolidavano amicizie, si concludevano accordi, si raccontavano storie, si commentavano gli avvenimenti della città e si rafforzavano i legami tra le persone. Terminato il pasto, la conversazione proseguiva spesso a lungo, favorita dalla soddisfazione del cibo e dall’effetto del vino. È proprio questo parlare rilassato, abbondante e spesso un po’ frivolo che il verbo berlingare descrive con grande efficacia.

La testimonianza letteraria più celebre proviene dal Decameron di Giovanni Boccaccio. L’autore scrive: «Lasciamo stare l’alte e grandi millanterie ch’ella fa, quando berlinga coll’altre femmine.» In questa frase il verbo assume chiaramente il significato di chiacchierare, ma con una sfumatura particolare. Non si tratta di una conversazione seria o impegnata, bensì di un parlare libero, forse anche un po’ vanitoso e pettegolo. Boccaccio collega infatti il berlingare alle «alte e grandi millanterie», cioè alle esagerazioni e alle vanterie che la donna racconta mentre conversa con le altre. Il verbo suggerisce dunque un’atmosfera familiare, quasi domestica, nella quale le persone parlano senza particolari freni, lasciandosi andare al piacere della conversazione.

È interessante osservare come berlingare appartenga a quella vasta famiglia di verbi italiani che descrivono non tanto l’atto del parlare in sé, quanto il modo in cui lo si fa. L’italiano dispone infatti di una ricchissima gamma di vocaboli per indicare le diverse sfumature della comunicazione orale. Si può discorrere, conversare, chiacchierare, ciarlare, blaterare, cicalare, vaneggiare, borbottare, bisbigliare, straparlare. Ognuno di questi verbi aggiunge un particolare valore espressivo. Berlingare si distingue perché unisce il concetto della conversazione a quello della convivialità. Non basta parlare: occorre parlare dopo un buon pranzo, in un clima di serenità e di abbondanza.

Dal punto di vista semantico, il verbo presenta anche una lieve sfumatura ironica. Chi berlinga non affronta questioni solenni o profonde. Il suo è un parlare piacevole, spesso leggero, talvolta persino inconcludente. Non a caso il significato si avvicina a quello di ciarlare, verbo che può indicare una conversazione vivace ma anche un parlare eccessivo o poco sostanzioso. Tuttavia berlingare appare meno severo di ciarlare. In esso prevale l’idea della piacevole socialità piuttosto che quella della superficialità. È il linguaggio della compagnia, della tavola condivisa, del tempo trascorso senza fretta.

Questa parola racconta molto anche della società nella quale nacque. Nel Medioevo e nel Rinascimento il pasto rappresentava un momento fondamentale della giornata, soprattutto nelle famiglie nobili o benestanti. Le occasioni conviviali potevano durare molte ore e costituivano una parte importante della vita pubblica e privata. Mangiare insieme significava condividere non soltanto il cibo, ma anche racconti, notizie, scherzi e opinioni. La conversazione era considerata una vera arte, regolata da norme di cortesia ma anche animata dalla spontaneità. Un verbo come berlingare nasce proprio dall’esigenza di descrivere quel particolare clima umano che si crea quando il piacere del cibo lascia spazio al piacere della parola.

Con il passare dei secoli il verbo cade progressivamente in disuso. Le trasformazioni della lingua, il mutamento delle abitudini sociali e l’affermarsi di verbi più generici come chiacchierare o conversare ne determinano la scomparsa dall’italiano comune. Oggi berlingare sopravvive quasi esclusivamente nei dizionari storici, nelle edizioni annotate dei classici e negli studi di lessicografia. Eppure la sua perdita lascia intravedere un fenomeno più ampio: la tendenza delle lingue moderne a semplificare il proprio lessico, sacrificando talvolta parole di grande precisione semantica.

Recuperare vocaboli come berlingare significa quindi riscoprire non soltanto una curiosità linguistica, ma anche un diverso modo di osservare la realtà. Gli antichi parlanti sentivano il bisogno di distinguere con precisione le varie forme della conversazione, attribuendo un nome specifico persino al parlare che segue un pranzo abbondante. Questo dimostra quanto stretta fosse la relazione tra lingua e vita quotidiana. Ogni situazione significativa trovava il proprio vocabolo, ogni sfumatura dell’esperienza umana veniva fissata nel lessico.

Questioni di stile

Dal punto di vista stilistico, berlingare possiede inoltre un notevole fascino letterario. Il suo suono vivace, quasi giocoso, ben si adatta ai racconti di Boccaccio, popolati di mercanti, brigate di giovani, banchetti, scherzi e conversazioni animate. Non sorprende che proprio uno dei più grandi narratori della nostra tradizione abbia scelto questo verbo per caratterizzare un momento di socialità femminile. In una sola parola egli riesce infatti a evocare un’intera scena: persone riunite dopo il pasto, il brusio delle voci, le risate, le esagerazioni, il piacere di stare insieme.

Studiare berlingare significa infine riflettere sul valore della memoria linguistica. Le parole non sono semplici strumenti di comunicazione: custodiscono abitudini, mentalità, rapporti sociali e modi di vivere. Anche quando escono dall’uso, continuano a raccontare il mondo che le ha generate. Berlingare ci restituisce l’immagine di una società nella quale la convivialità occupava un posto centrale e nella quale il tempo dedicato alla conversazione era considerato parte integrante del piacere del vivere insieme.

È una parola che parla di tavole imbandite, di amicizie coltivate senza fretta, di racconti che si intrecciano dopo il pranzo e di quella dimensione profondamente umana nella quale il cibo e la parola diventano entrambi strumenti di relazione. Per questo motivo, pur essendo ormai un verbo antico e dimenticato, berlingare continua a rappresentare una piccola ma preziosa testimonianza della ricchezza della lingua italiana e della straordinaria capacità dei suoi vocaboli di conservare, attraverso i secoli, il ricordo di un’intera civiltà.